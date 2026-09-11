Co zrobić, gdy wymarzone wakacje nie idą zgodnie z planem? Fot. Shutterstock

Odwołany lot, walizka, która nie zjeżdża na taśmę, gorączka dziecka w obcym kraju, skradziony portfel. Większość urlopów przebiega bez zakłóceń, ale gdy coś pójdzie nie tak, decyduje kilka pierwszych godzin i to, czy wiesz, do kogo zadzwonić.

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Wakacje zaczynają się dużo wcześniej niż w dniu wylotu. Najpierw są wieczory z otwartymi kilkunastoma zakładkami i porównywaniem cen, potem uzgadnianie terminów urlopu z szefem i z resztą rodziny, arkusz z budżetem, spór o to, czy hotel z basenem jest wart dopłaty, lista rzeczy do spakowania pisana trzy razy od nowa. Miesiące planowania.

A później wystarczy jeden komunikat na tablicy odlotów, jedna walizka, która nie zjeżdża na taśmę, jedna nieuważna sekunda na plaży, żeby długo planowany wyjazd nagle przestał wyglądać tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Co zrobić, gdy wakacje nie idą zgodnie z planem? Czasem o to trudno, ale po pierwsze – nie panikować.

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Co zrobić, gdy wakacje nie idą zgodnie z planem?

Odwołany lot wygląda jak katastrofa, a jest sytuacją opisaną przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem 261/2004 – które obejmuje wyloty z Unii Europejskiej oraz przyloty do niej liniami unijnymi – masz wybór między zwrotem ceny biletu a zmianą rezerwacji na najbliższy możliwy rejs. Niezależnie od tej decyzji przewoźnik ma obowiązek zapewnić opiekę: napoje, posiłki, możliwość kontaktu, a gdy odlot przesuwa się na kolejny dzień, także nocleg i transfer.

Odszkodowanie w wysokości 250, 400 lub 600 euro, zależnie od długości trasy, należy się wtedy, gdy dotrzesz na miejsce co najmniej trzygodzinnym opóźnieniem albo gdy lot odwołano na mniej niż 14 dni przed wylotem – chyba że linia wykaże nadzwyczajne okoliczności. Unijna reforma tych przepisów wciąż jest przedmiotem sporu między PE a państwami członkowskimi, więc na dziś obowiązują dotychczasowe progi.

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Praktyka jest jednak ważniejsza od paragrafów. Nie odchodź od stanowiska przewoźnika, nie podpisuj w pośpiechu oświadczeń i zbieraj dowody: zrzut ekranu z tablicy odlotów, komunikat z aplikacji, każdy paragon za taksówkę, hotel i posiłek. Jeśli linia nie zorganizuje opieki, zorganizuj ją sam w rozsądnym standardzie i żądaj zwrotu. Tu wchodzi ubezpieczenie podróżne, które w określonych przypadkach zwraca koszty noclegu i wyżywienia niepokryte przez przewoźnika. Co więcej, na przykład w ubezpieczeniu ERGO Podróż ochrona może automatycznie wydłużyć się o 48 godzin, gdy powrót opóźni się z przyczyn niezależnych od podróżnego. To szczególnie przydatne, gdy polisa miała wygasnąć w dniu planowanego zakończenia podróży.

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Przy bagażu wszystko rozstrzyga się jeszcze w strefie odbioru. Nie wychodź z niej bez zgłoszenia – w biurze bagażu zagubionego wypełnij raport PIR i zachowaj kopię z numerem sprawy, bo bez niego dalsze roszczenia są bardzo trudne. Terminy są krótkie i nieprzesuwalne: reklamację za uszkodzenie składasz w ciągu 7 dni, za opóźnienie w dostarczeniu – w ciągu 21 dni od wydania bagażu. Odpowiedzialność przewoźnika ogranicza konwencja montrealska do około 8 tys. zł, przy czym jest to górny limit, a nie kwota wypłacana automatycznie.

Do czasu odnalezienia walizki kup niezbędne rzeczy i zachowaj paragony. W wybranych wariantach ubezpieczenia możesz otrzymać zwrot kosztów artykułów pierwszej potrzeby przy opóźnieniu dostarczenia bagażu. Polisa może także obejmować niektóre przypadki utraty, uszkodzenia lub kradzieży bagażu, np. z odpowiednio zabezpieczonego pokoju hotelowego lub zamkniętego bagażnika auta.

Zdrowie, kradzież i szkody, których nie da się przewidzieć

Przy chorobie lub wypadku kolejność jest tylko jedna: najpierw pomoc medyczna, potem formalności. W poważnym zdarzeniu dzwonisz pod numer ratunkowy – w całej Unii działa 112 – a zaraz potem, lub od razu, jeśli sytuacja nie zagraża życiu, na całodobowe Centrum Alarmowe ubezpieczyciela. To najważniejszy telefon całego wyjazdu, bo pozwala uruchomić leczenie bezgotówkowe, czyli uzgodnienie płatności bezpośrednio między ubezpieczycielem a szpitalem. Bez tego kontaktu zostajesz z rachunkiem, którego skala potrafi zaskoczyć.

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ERGO Hestia opisuje np. przypadek klienta, który w Stanach Zjednoczonych nadepnął na gwóźdź, a hospitalizacja i zabieg kosztowały 522 tys. zł. – Zbieraj diagnozy, wyniki, rachunki i recepty – to one przesądzają o wypłacie. Jeśli chorujesz przewlekle, sprawdź jeszcze przed wyjazdem, czy polisa ma rozszerzenie o choroby przewlekłe, bo bez niego zaostrzenie znanej dolegliwości może nie być objęte ochroną – przypomina Jakub Żukowski, ekspert ERGO Hestii ds. ubezpieczeń podróżnych

Przy kradzieży pierwszym krokiem jest policja i protokół, potrzebny i ubezpieczycielowi, i w konsulacie. Zastrzeż karty, a jeśli zginął twój paszport, zgłoś się do polskiego konsulatu, który wystawi paszport tymczasowy. Assistance może zapewnić pomoc informacyjną przy utracie dokumentów, organizację wsparcia tłumaczeniowego oraz pomoc w kontaktach z odpowiednimi instytucjami.

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Osobna kategoria to kłopoty, które sam wywołujesz. Zalany hotelowy dywan, uszkodzony wypożyczony rower, dziecko przewracające witrynę w sklepie – to typowe szkody z odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, chronione w polisach podróżnych sumami sięgającymi miliona złotych. Nie uznawaj roszczenia na miejscu i nie płać gotówką bez kontaktu z ubezpieczycielem. Zamiast tego spisz dane poszkodowanego i świadków, zrób zdjęcia, zgłoś sprawę.

Ta sama logika obowiązuje przy noclegu: hotel niezgodny z opisem udokumentuj zdjęciami tego samego dnia i reklamuj na piśmie u organizatora, który ma obowiązek usunąć nieprawidłowość albo dać świadczenie zastępcze. Podróżując autem, sprawdź wcześniej, czy Car Assistance obowiązuje za granicą, a przy wynajmie zwróć uwagę na udział własny – część polis podróżnych zwraca go do określonej kwoty.

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Urlop przegrywa się nie na plaży, tylko w domu

Najwięcej spraw upada z powodu przekroczonych terminów i brakujących papierów. Szkodę zgłaszaj jak najszybciej, zwykle przez formularz online, roszczenia do przewoźnika kieruj na piśmie, pilnując 7 i 21 dni, i skompletuj rachunki, protokoły, PIR oraz całą korespondencję w jednym miejscu.

Cała reszta rozstrzyga się jednak, zanim wsiądziesz do samolotu. Zeskanuj dokumenty i zapisz je w chmurze, wpisz do telefonu numer Centrum Alarmowego i numer polisy, sprawdź sumy ubezpieczenia oraz zakres terytorialny. Pamiętaj też, że karta EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia – daje dostęp wyłącznie do publicznej opieki medycznej na zasadach obowiązujących mieszkańców danego kraju, często z udziałem własnym i bez transportu do Polski. Prywatna polisa, taka jak ERGO Podróż, obejmuje organizację leczenia, transport medyczny, bagaż, OC i assistance.

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