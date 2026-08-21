Trwa już kampania wyborcza 2027? Politolog ocenia działania rządu i opozycji. fot. naTemat

Czy zapowiedź nowych propozycji podatkowych Donalda Tuska to przemyślana strategia przedwyborcza, czy jedynie próba gaszenia pożarów? Co się stało, że premier nagle mówi o klasie średniej? – To rodzaj pierwszej poważnej oferty wyborczej, którą premier i rząd chcą złożyć – mówi w Rozmowie naTemat prof. Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

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Najnowsze deklaracje szefa rządu dotyczące zmian podatkowych ukierunkowanych na klasę średnią wywołały szeroką dyskusję. Prof. Tomasz Słomka przekonuje, że ten ruch ma związek z kalendarzem i polityczną kalkulacją.

– Może obietnice podatkowe mają być elementem odciągnięcia uwagi od problemu i przeforsowania kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego – ocenia rozmówca naTemat.

Sondaże uderzają w ministrów. Barbara Nowacka i Marcin Kierwiński na cenzurowanym

Ostatnie sondaże wskazują, że wyborcy krytycznie oceniają pracę wybranych członków rządu – na czele z szefową resortu edukacji Barbarą Nowacką oraz ministrem spraw wewnętrznych Marcinem Kierwińskim. Prof. Słomka chłodno ocenia jednak szanse na gwałtowne zmiany w składzie Rady Ministrów.

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– Gdyby to nie Donald Tusk był premierem tego urozmaiconego rządu, to nie wiem, jaki byłby stan tego rządu dzisiaj. Czy znalazłaby się osoba o podobnej sile politycznej, doświadczeniu i charyzmatycznej sile politycznej, która by sprostała utrzymaniu jedności tego gabinetu – podkreśla politolog.

Prawa strona sceny politycznej i pozycja Prawa i Sprawiedliwości

Prof. Słomka przeanalizował także sytuację po prawej stronie sceny politycznej oraz pozycję Prawa i Sprawiedliwości. Zwrócił uwagę na rosnącą rolę alternatywnych ugrupowań i sceptycznie ocenił rolę Przemysława Czarnka jako potencjalnego kandydata na premiera.

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Przemysław Czarnek miał być osobowością polityczną, frontmanem odciągającym wyborców od Konfederacji (...). Efekt Czarnka nie działa. Albo działa, tylko nie w takim kierunku, w którym chyba Kaczyński sobie zaplanował. Prof. Tomasz Słomka

W rozmowie poruszono również temat Polski 2050 i Szymona Hołowni. Zdaniem politologa formuła polityczna marszałka Sejmu wyczerpała się. – Wyczerpały się możliwości polityczne Hołowni jako lidera i nie jest w stanie odegrać jakiejś znaczącej roli na scenie politycznej. Chciał być z jednej strony częścią układu koalicyjnego, a z drugiej strony samotną gwiazdą, która będzie błyszczeć i robić indywidualną karierę. Tak się procesów politycznych nie buduje – podsumowuje rozmówca.

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Paweł Kukiz miał doskonałe wyniki w wyborach prezydenckich, potem z powodzeniem powędrował do Sejmu, ale później rozmienił się na drobne i nie potrafił odegrać znaczącej roli. Nie miał kompetencji politycznych. Hołownia również ma aspiracje polityczne, ale nie ma kompetencji politycznych. Nie umie odnaleźć się w świecie polityki i zrozumieć do końca reguł, które panują. Prof. Tomasz Słomka

Afera w Szpitalu Południowym czy tzw. ustawa wiatrakowa miały przynieść przełom w sondażach. Prof. Tomasz Słomka zwraca uwagę jednak na postępującą słabość PiS w wykorzystywaniu takich sytuacji. – PiS nie ma już tej siły narracyjnej, narzucania dyskursu publicznego, tematów i przekonywania, że jest źle – argumentuje.

Zdaniem eksperta to właśnie nieefektywność krytyki po stronie opozycji sprawia, że poważne kryzysy wizerunkowe nie przekładają się na tąpnięcie poparcia dla Koalicji Obywatelskiej.