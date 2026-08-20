Sardynki z puszki wróciły na stoły. Tym razem za sprawą TikToka i pokolenia Z. Fot. Taras Grebinets / Shutterstock

Na topie nie jest już matcha, sojowe latte ani awokado. Młodzi odkryli... sardynki w puszkach. Dokładnie te, którymi ich rodzice i dziadkowie zajadali się w PRL-u. Zetki oszalały na ich punkcie, ale muszą uważać, bo można je "przedawkować".

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Trend ma własną nazwę: "sardinemaxxing". Końcówka "-maxxing" to w slangu Zetek znaczy tyle, co wyciskanie z czegoś maksimum. W tym przypadku małej rybki w puszcze. 2026 puszka sardynek przeszła drogę od zapasu na czarną godzinę do hitu w filmikach o cerze i sylwetce. Zetki, które jeszcze niedawno sprawdzały, co się dzieje z organizmem, gdy pijesz matchę regularnie, dziś liczą gramy białka z konserwy.

Sardinemaxxing i TikTok. Skąd wzięła się moda na sardynki w puszce?

Pinterest opisał zjawisko w raporcie trendów na lato 2026. Serwis przeanalizował wyszukiwania ponad 600 mln użytkowników miesięcznie i wydzielił dla ryby z puszki osobną kategorię: "Canned Crush" (pl. "Puszka miłości").

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"Ryba z puszki to nowy sposób, żeby zabłysnąć bez wysiłku" – napisano w raporcie. W górę poszły też przepisy na tosty z sardynkami (+454 proc.) i deski przekąskowe z rybą z puszki (+305 proc.). Na TikToku hasztag #sardines ma ponad 111 tys. postów.

– Sardynki mają wszystkie atrybuty, by stać się viralem. Są stosunkowo tanie, stanowią źródło białka i kwasów omega-3, i od niedawna postrzegane jako coś ekskluzywnego – powiedział CBC News Michael von Massow, profesor Uniwersytetu w Guelph w Ontario.

Ile sardynek naprawdę się zjada? Dane z aplikacji i ze sklepów

Nie chodzi wyłącznie o filmiki i jedną apkę. MyFitnessPal podał, że w lipcu 2026 australijscy użytkownicy wpisali do dzienników żywieniowych ponad dwa razy więcej sardynek niż rok wcześniej. Dynamika była niemal trzykrotnie wyższa niż w innych kategoriach owoców morza, a tuńczyk i łosoś z puszki z kolei zmalały.

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Handel widzi to samo. Jonathan Larrad, właściciel dwóch sklepów z konserwami w Toronto, powiedział CBC News, że od trzech lat notuje 10-proc. wzrost sprzedaży sardynek rok do roku.

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W Polsce nikt nie liczy osobno sardynek, ale cała kategoria rośnie. Z danych YouGov Shopper Intelligence wynika, że w 2025 r. wartość zakupów ryb i przetworów rybnych poszła w górę o 8,4 proc., przy wzroście całego rynku FMCG o 5,3 proc.

Polacy wydali na nie 5,74 mld zł. – Nadal najchętniej wybierane są ryby przetworzone i konserwy, jednak rosnące znaczenie segmentów ryb świeżych i wędzonych może wskazywać, że konsumenci coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na wygodę, ale również na jakość, skład produktów i ich miejsce w codziennej diecie – skomentował Grzegorz Mech z YouGov.

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Właściwości sardynek z puszki. Co jest w środku i ile można zjeść?

Pytanie, czy ryby w puszce są zdrowe, wraca przy każdym takim trendzie. Sardynki jada się razem z ośćmi i to jest właśnie ich największy atut (jest w nich wapń). Sto gramów odsączonych sardynek atlantyckich w oleju to według bazy USDA:

24,62 g białka, 382 mg wapnia, 4,8 µg witaminy D i 8,94 µg witaminy B12, przy 208 kcal.

Hiszpanie sprawdzili, co daje regularne jedzenie przez rok. W eksperymencie opisanym w "Clinical Nutrition" 152 osoby po 65. roku życia ze stanem przedcukrzycowym dostały ten sam plan żywieniowy, a jedna grupa dodatkowo 200 g sardynek tygodniowo przez rok. Odsetek osób z wysokim ryzykiem cukrzycy typu 2 spadł w tej grupie z 37 do 8 proc.

Nadmiar jednak potrafi zaszkodzić. Te same 100 g to 505 mg sodu, a sardynki obfitują w puryny. Rozkładają się do kwasu moczowego, a jego nadmiar wytrąca się w stawach w postaci kryształków i wywołuje bolesne napady dny moczanowej. National Kidney Foundation zalicza je do produktów odradzanych przy tej przypadłości.

Najgorzej wypada skrajna wersja z TikToka, czyli kilka dni na samych rybkach. – Choć trzy dni na sardynkach nas nie zabiją, to fundują nam zestaw atrakcji w postaci dolegliwości jelitowych, zmęczenia i efektu jo-jo – oceniła dietetyczka Clementine Vaughan, cytowana przez "The Standard". Dietetycy przypominają przy okazji, jakie są zaskakujące efekty nadmiaru białka w organizmie.