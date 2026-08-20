Wiek emerytalny w górę? Ekspert nie ma wątpliwości: Temat wróci. fot. naTemat

System emerytalny nie upadnie, ale to wcale nie oznacza, że przyszli seniorzy mogą spać spokojnie. Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, ostrzega, że przyszłe świadczenia będą niskie. Można temu zaradzić, ale to wymaga pewnej aktywności. Co konkretnie zrobić, by emerytura nie była głodowa?

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Politycy mogą przerzucać się pomysłami na kolejne dodatki, rodzinne emerytury i nowe bonusy dla seniorów. Dla dzisiejszych 30- i 40-latków ważniejsze jest jednak inne pytanie: ile pieniędzy naprawdę dostaną z ZUS po zakończeniu pracy?

Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting w "Rozmowie na Temat" przestrzega, że samo płacenie składek przez całe życie może nie wystarczyć, by na starość utrzymać poziom życia choćby zbliżony do tego z okresu aktywności zawodowej.

Emerytury mogą boleśnie rozczarować

– Prognozy ZUS dotyczące sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie wskazują, że coś niepokojącego miałoby się wydarzyć z systemem emerytalnym – tłumaczy Sobolewski.

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Jak dodaje, gorzej wyglądają prognozy dotyczące stopy zastąpienia, czyli tego, jaką część wcześniejszych zarobków będzie stanowiła emerytura. – Prognozy są takie, że te świadczenia będą niskie – podkreśla ekspert.

Jego rada jest prosta: nie opierać całego planu na świadczeniu z ZUS. Budować dodatkowy kapitał i robić to regularnie – poprzez PPK, IKE, IKZE lub inne formy długoterminowego oszczędzania.

Wiek emerytalny? "Wyrównywać w górę"

Obecnie w Polsce kobiety mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni – 65 lat. Zdaniem Sobolewskiego w przyszłości ten model będzie coraz trudniejszy do utrzymania.

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– Powinniśmy po prostu wyrównywać ten wiek emerytalny w górę, nie w dół – przekonuje.

Według niego ewentualna reforma musiałaby być rozłożona na wiele lat i nie powinna sprowadzać się jedynie do prostego przestawienia granicy z 60 na 63 czy 65 lat. Musiałaby uwzględniać także zmiany na rynku pracy, zdrowie pracowników i wydłużające się życie.

Ekspert nie spodziewa się jednak szybkiej rewolucji. Ocenia, że realna rozmowa o powrocie do podnoszenia i wyrównywania wieku emerytalnego może nabrać znaczenia dopiero w latach 30.

Każdy rok dłużej w pracy znacząco podnosi emeryturę

Najbardziej wymierna liczba pada jednak przy pytaniu o to, czy opłaca się pracować dłużej po osiągnięciu wieku emerytalnego. ZUS szacuje, że każdy dodatkowy rok pracy może zwiększyć przyszłe świadczenie o około 8–12 proc.

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Mechanizm jest prosty. Przez kolejny rok na konto trafiają składki, zgromadzony kapitał jest waloryzowany, a później dzieli się go przez mniejszą przewidywaną liczbę miesięcy pobierania emerytury.

Dla części seniorów dochodzi również możliwość skorzystania z ulgi podatkowej dla pracujących osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie zaczęły pobierać świadczenia.

Nie oznacza to jednak, że pozostanie w pracy zawsze będzie najbardziej opłacalne. Sobolewski podkreśla, że wszystko zależy od wysokości zgromadzonego kapitału, przyszłej emerytury i zarobków.

Klucz to oszczędności

Najważniejszy wniosek z rozmowy, to zachęta do aktywnego oszczędzania i budowania kapitału na emeryturę. – Róbmy to regularnie, bo bez tej regularności będzie nam coraz trudniej w przyszłości – apeluje Sobolewski.

Nie chodzi przy tym o odkładanie od razu tysięcy złotych. Kluczowy jest czas, systematyczność i procent składany. Im wcześniej zaczniemy, tym mniej bolesne może być przejście z pensji na emeryturę.