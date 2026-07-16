Prognozy podwyżek emerytur w 2027 roku. Znamy kwoty na rękę. Fot. pikselstock / Shutterstock

Podwyżka emerytur w 2027 roku zapowiada się zupełnie inaczej, niż przyzwyczaiły nas do tego ostatnie lata. Według najnowszych prognoz świadczenia dla seniorów wzrosną zaledwie o parę procent. Ile dokładnie wyniosą wypłaty na rękę?

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Co roku w marcu wypłaty realizowane przez ZUS podlegają obowiązkowej waloryzacji. Ten mechanizm dostosowuje emerytury i renty do poziomu inflacji z minionego roku oraz realnego wzrostu płac. Dzięki temu budżety seniorów są lepiej chronione przed drożyzną. Ostatnie lata upłynęły pod znakiem rekordowych podwyżek, jednak nadchodzący rok zwiastuje jedynie symboliczny wzrost.

Waloryzacja emerytur 2026. Przypominamy tegoroczne stawki

W bieżącym roku wskaźnik waloryzacji ukształtował się na poziomie 5,3 proc. ZUS już od marca wypłaca zaktualizowane kwoty milionom Polaków. Najniższe gwarantowane stawki prezentują się następująco:

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Najniższa emerytura, renta socjalna, rodzinna i z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 1978,49 zł brutto Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1483,87 zł brutto Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 2374,19 zł brutto Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1780,64 zł brutto Kwota świadczenia przedemerytalnego – 1993,76 zł brutto

Prognozy na 2027 rok. Minimalna waloryzacja i ogromne koszty

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami dziennika "Fakt", propozycja wstępnie przyjęta przez Radę Ministrów zakłada przyszłoroczny wzrost świadczeń zaledwie o 3,48 proc. W praktyce to najniższa podwyżka od pięciu lat.

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Organizacje pracodawców odrzuciły propozycje związków zawodowych, które domagały się znacznie wyższego przelicznika. Rząd nie zgadza się na wyższą waloryzację z bardzo konkretnego powodu finansowego. "Wzrost wskaźnika o 0,1 proc. oznacza wydatki wyższe o ok. 400-450 mln zł. Poza tym, oprócz waloryzacji, seniorzy mogą liczyć jeszcze na 13. i 14. emerytury" – czytamy w artykule "Faktu".

W przypadku najniższej emerytury planowana podwyżka okaże się niezwykle skromna. Obecnie świadczenie to wynosi 1978,49 zł brutto (1800,43 zł netto). Po zastosowaniu prognozowanego wskaźnika waloryzacji kwota bazowa urośnie do 2047,34 zł brutto, co daje seniorowi 1863,08 zł netto.

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Minimalna emerytura przekroczy więc psychologiczną barierę 2 tysięcy złotych brutto, ale na rękę wzrośnie o niecałe 63 złote. Ten sam mechanizm dotyczy też dodatkowych świadczeń. Do najniższej emerytury przypięta jest też trzynasta i czternasta emerytura.

Tabela emerytur 2027. Ile seniorzy dostaną na rękę?

Przygotowaliśmy listę pokazującą, jak zmienią się przykładowe wypłaty od marca 2027 roku przy zakładanym wskaźniku 3,48 proc. Poniższe wyliczenia bazują na danych udostępnionych przez "Fakt".

2000,00 zł brutto (1820,00 zł netto) – 2069,60 zł brutto po waloryzacji (wzrost o 69,60 zł) – 1883,34 zł netto 2200,00 zł brutto (2002,00 zł netto) – 2276,56 zł brutto po waloryzacji (wzrost o 76,56 zł) – 2071,67 zł netto 2400,00 zł brutto (2184,00 zł netto) – 2483,52 zł brutto po waloryzacji (wzrost o 83,52 zł) – 2260,00 zł netto 2600,00 zł brutto (2354,00 zł netto) – 2690,48 zł brutto po waloryzacji (wzrost o 90,48 zł) – 2425,34 zł netto 2800,00 zł brutto (2512,00 zł netto) – 2897,44 zł brutto po waloryzacji (wzrost o 97,44 zł) – 2588,67 zł netto 3000,00 zł brutto (2670,00 zł netto) – 3104,40 zł brutto po waloryzacji (wzrost o 104,40 zł) – 2753,00 zł netto 3200,00 zł brutto (2828,00 zł netto) – 3311,36 zł brutto po waloryzacji (wzrost o 111,36 zł) – 2916,34 zł netto 3400,00 zł brutto (2986,00 zł netto) – 3518,32 zł brutto po waloryzacji (wzrost o 118,32 zł) – 3079,67 zł netto 3600,00 zł brutto (3144,00 zł netto) – 3725,28 zł brutto po waloryzacji (wzrost o 125,28 zł) – 3243,00 zł netto 3800,00 zł brutto (3302,00 zł netto) – 3932,24 zł brutto po waloryzacji (wzrost o 132,24 zł) – 3406,34 zł netto 4000,00 zł brutto (3460,00 zł netto) – 4139,20 zł brutto po waloryzacji (wzrost o 139,20 zł) – 3569,67 zł netto

Prognozy mogą się jeszcze zmienić przez inflację

Warto podkreślić, że przedstawione powyżej kwoty to na ten moment wyłącznie prognozy. Istnieje spora szansa, że ostateczna podwyżka emerytur będzie nieznacznie wyższa.