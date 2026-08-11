Nowy mechanizm przeliczania świadczeń ruszy w 2027 roku. ZUS zajmie się tym automatycznie. Fot. Hunter76 / Shutterstock

Ministerstwo Rodziny proponuje nowy mechanizm podwyższenia zaniżonych świadczeń dla blisko 200 tysięcy seniorów, którzy przed 6 czerwca 2012 roku przeszli na wcześniejsze emerytury. Co miesiąc będą otrzymywać zauważalnie wyższy zastrzyk gotówki, ale jednocześnie nie będzie wyrównania kilkanaście lat. Projekt zablokuje też możliwość ubiegania się o pełne kwoty w sądzie.

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Rządowe plany naprawy systemu budzą skrajne emocje. Z jednej strony resort pracy chce zrekompensować straty finansowe osobom poszkodowanym przez przepisy, które weszły w życie w 2013 roku i zostały później zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny.

Z drugiej strony prawnicy i ekonomiści biją na alarm, wytykając niekorzystne dla emerytów zapisy. Nadchodzące zmiany odbiją się na budżetach domowych tysięcy starszych Polaków, zwłaszcza w obliczu wyjątkowo skromnej waloryzacji.

Nowy mechanizm zwiększenia do emerytury i zyski seniorów

Rząd zamierza ostatecznie rozwiązać problem wokół świadczeń pomniejszanych osobom na wcześniejszych emeryturach. Dziennik "Fakt" informuje, że urzędnicy przygotowali wsparcie skierowane do ok. 196,5 tys. seniorów.

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ZUS wyliczy hipotetyczną emeryturę powszechną bez pomniejszania podstawy o pobrane wcześniej świadczenia, a powstałą różnicę przemnoży przez współczynnik korygujący, zależny od długości pobierania wcześniejszej emerytury.

Świadczenia mają być przeliczane z urzędu od 1 kwietnia 2027 roku, a wyższe kwoty trafią do seniorów od maja 2027 roku. Podobny kierunek zmian ustawodawca przyjął w ustawie dotyczących tzw. emerytur czerwcowych z lat 2009–2019. Zakład zakończył te przeliczenia w pierwszym kwartale 2026 roku, obejmując nimi blisko 220 tys. świadczeń.

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W przypadku wcześniejszych emerytur dziennik "Fakt" opublikował warianty podwyżek oparte na wyliczeniach resortu. Poniżej zestawienie prognozowanych zysków:

Mężczyzna urodzony w 1954 r., któremu emeryturę powszechną ustalono w 2019 r., zyska 552 zł brutto. Kobieta urodzona w 1949 r., z emeryturą powszechną od 2020 r., odbierze 393 zł brutto więcej. Mężczyzna z rocznika 1950, z emeryturą powszechną od 2016 r., dostanie 303 zł brutto. Kobieta z rocznika 1957, której świadczenie ustalono w 2024 r., otrzyma 89 zł brutto zwiększenia.

Pułapki w nowej ustawie. Koniec z pozwami sądowymi

Projekt niestety w praktyce odbiera seniorom prawo do sądu. Eksperci komentujący sprawę na łamach dziennika "Rzeczpospolita" ostrzegają, że system rekompensat ma sporo haczyków. Zaproponowany współczynnik sprawia, że seniorzy dostaną wyłącznie ułamek, a nie całość kwoty, jaką świadczeniobiorcy, którzy skutecznie walczą z ZUS o swoje, mogliby wywalczyć podczas procesu.

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Ponadto wyższe świadczenia mają ruszyć dopiero od maja 2027 roku. Ubezpieczeni nie otrzymają nawet złotówki za lata, w których ich emerytury były zaniżane. "Pod pozorem systemowego rozwiązania problemu i wprowadzenia nowej instytucji zwiększenia do emerytury, ustawodawca próbuje drastycznie ograniczyć prawa emerytów" – zaznacza cytowany przez "Rzeczpospolitą" mecenas Andrzej Hańderek.

Prawnik podważa konstytucyjność takich rozwiązań, wskazując na art. 45 Konstytucji RP. Nowe przepisy przewidują, że od dnia wejścia ustawy w życie nie będzie się wszczynać postępowań administracyjnych i cywilnych o ustalenie wysokości emerytury powszechnej z pominięciem zakwestionowanego przepisu. Takie samo rozwiązanie zastosowano już wcześniej przy wspomnianych emeryturach czerwcowych.

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