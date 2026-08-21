Irina Serkowa na spotkaniu siedziała u boku Marcina Romanowskiego kilka miesięcy temu. To kolejne elementy układanku ws. polytu polityka PiS. Fot. YouTube / Marcin Romanowski; Facebook / RusEmbHungary

Miejsce pobytu Marcina Romanowskiego wciąż pozostaje na celowniku służb i mediów. Jeszcze niedawno poszukiwany były wiceminister sprawiedliwości miał wysłać list z Tyraspolu, prorosyjskiego miasta w Młodawii. Tymczasem odkryto kolejne elementy układanki w tym wątku. Okazuje się, że polityk PiS w lutym był widziany u boku sekretarzyni ambasady Rosji na Węgrzech Iriny Serkowej.

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Romanowski to kluczowy podejrzany w szerokim śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do niedawna z powodzeniem ukrywał się na Węgrzech, korzystając z przyznanego mu tam azylu. Zmiana rządu w Budapeszcie sprawiła jednak, że polityk stracił dotychczasowy parasol ochronny i musiał ratować się pospieszną ucieczką do kolejnego kraju. Od tego momentu jego śladem nieustannie podążają policyjni "łowcy cieni".

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Nowe ustalenia ws. Romanowskiego. W lutym był widziany u boku rosyjskiej dyplomatki

Tymczasem Wirtualna Polska ustaliła, iż jeszcze w lutym Romanowski siedział w Budapeszcie przy jednym stoliku z rosyjską dyplomatką.

Dokładnie 27 lutego 2026 roku Centrum Studiów Europejskich Kolegium Mathiasa Corvinusa (MCC) zorganizowało w Budapeszcie panel "Sądy na pierwszej linii konfliktów wartości w Europie". Na zdjęciach z wydarzenia rozpoznano Romanowskiego. A blisko niego siedziała także Irina Serkowa, oficjalnie II sekretarzyni ambasady Rosji w Budapeszcie (co potwierdza lista personelu placówki opublikowana przez węgierskie MSZ).

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Jak podaje WP, Serkowa jest absolwentką Moskiewskiego Państwowego Instytut Stosunków Międzynarodowych (MGIMO), uczelni kształcącej kadry rosyjskiego wywiadu. W kwietniu zrobiło się o niej głośno, gdy dwa dni po przegranych przez Fidesz wyborach przyjął ją w MSZ syn wpływowego polityka tej partii, Gabor Kubatov. Towarzyszył jej wówczas Paweł Cwietow, I sekretarz ambasady. Węgierskie media ustaliły, że najpewniej jest on oficerem rosyjskich służb działający pod dyplomatyczną przykrywką.

Podejrzana działaność MCC, gdzie widywany był Romanowski i Ziobro

Portal wspomniał także, czym jest MCC. "Finansowane miliardami z państwowej kasy Węgier, MCC stało się kuźnią nowej, prawicowej elity Orbána. Portal VSquare w swoim śledztwie 'The Think Tank Spy' wprost nazywa tę instytucję miejscem, w którym rosyjscy dyplomaci-szpiedzy swobodnie rekrutują i wpływają na polityków z całego regionu" – czytamy.

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