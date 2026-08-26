Tim Curry nie żyje Fot. Shutterstock

Tim Curry, brytyjski aktor, wokalista i jeden z najbardziej charakterystycznych artystów swojego pokolenia, zmarł we wtorek w Los Angeles. Miał 80 lat. Gwiazdor "Rocky Horror Picture Show", "To" i "Kevina samego w Nowym Jorku" przez ponad pięć dekad kariery stworzył dziesiątki niezapomnianych ról na scenie, ekranie i w animacjach.

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Informację o śmierci Tima Curry'ego potwierdziła Variety wieloletnia menedżerka aktora Marcia Hurwitz, która przekazała, że 80-letni aktor odszedł spokojnie w swoim domu w Toluca Lake w Los Angeles. Nie podano oficjalnej przyczyny śmierci. Od 2012 roku aktor zmagał się jednak z poważnymi problemami zdrowotnymi po przebytym rozległym udarze mózgu. Od tamtej pory poruszał się na wózku.

Tim Curry nie żyje. Zapamiętamy go nie tylko z "Rocky Horror Picture Show"

Tim Curry urodził się 19 kwietnia 1948 roku w Grappenhall w hrabstwie Cheshire. Po śmierci ojca jego rodzina przeniosła się do południowego Londynu. Curry ukończył University of Birmingham, zdobywając dyplom z języka angielskiego i dramatu. Choć nigdy nie stał się hollywoodzką gwiazdą pierwszego planu, to stał się jednym z tych aktorów, którego w mig się rozpoznaje.

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Curry przez ponad pół wieku kariery wcielał się w dziesiątki bohaterów na scenie, ekranie i w animacjach, ale dla wielu widzów na zawsze pozostał przede wszystkim doktorem Frankiem N. Furterem z "The Rocky Horror Show" i jego filmowej wersji "Rocky Horror Picture Show". Curry stworzył postać ekscentrycznego naukowca i "słodkiego transwestyty z Transseksualnej Transylwanii", która stała się symbolem kultowego musicalu. Niezapomniana rola przyniosła mu światową sławę i na trwałe zapisała się w historii kina.

Fot. Kadr z "Rocky Horror Picture Show"

Curry po raz pierwszy zagrał Franka N. Furtera na londyńskiej scenie, a następnie wystąpił w amerykańskich inscenizacjach musicalu i w filmie Jima Sharmana z 1975 roku. Początkowo "The Rocky Horror Picture Show" okazał się komercyjną porażką, ale z czasem zyskał status jednego z najbardziej kultowych filmów w historii. O północy organizowano specjalne pokazy, podczas których widzowie przebierali się za bohaterów, krzyczeli kwestie razem z aktorami, tańczyli i rzucali przedmiotami w ekran, przypomina Variety.

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Curry był jednak kimś znacznie więcej niż tylko gwiazdą "Rocky Horror". Karierę rozpoczął na scenie w 1968 roku, występując w londyńskiej produkcji "Hair". Później grał w repertuarze klasycznym, sięgając m.in. po Szekspira, Brechta, Büchnera i Stopparda. Za rolę Mozarta w nowojorskim "Amadeuszu" otrzymał nominację do prestiżowej Tony Award, a za występ jako Król Piratów w "The Pirates of Penzance" – nominację do Laurence Olivier Award. W kolejnych latach występował również na Broadwayu i w Londynie, m.in. jako Król Artur w musicalu "Spamalot".

Nie zabrakło go również w kinie. Curry zagrał m.in. Roostera Hannigana w "Annie", demonicznego Darknessa w "Legendzie" Ridleya Scotta, lokaja Wadswortha w "Tropie"", a także pojawił się w "Polowaniu na Czerwony Październik", "Trzech muszkieterach", "Kevinie samym w Nowym Jorku", "Strzelając śmiechem" i "Muppetach na Wyspie Skarbów". W telewizji stworzył z kolei kolejną niezapomnianą rolę – klauna Pennywise'a w miniserialu "To" z 1990 roku.

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