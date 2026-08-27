Karol Nawrocki pod ostrzałem. Poszło o Skolima Fot. Shutterstock // screen z YouTube / SKOLIM Official // Getty Images / montaż: naTemat

Udział Skolima w prezydenckim koncercie w Juracie wywołał w Polsce burzę. Nie wszyscy chcą, aby znany z wulgarnych tekstów "król polskiego latino" przygrywał młodym Polakom podczas wydarzenia organizowanego przez głowę państwa. Anna i Adam Weber, małżeństwo muzyków i rodzice trójki dzieci, zwrócili się do Karola Nawrockiego z publicznym apelem. – Proszę odwołać koncerty Skolima – mówią w szeroko udostępnianym nagraniu w mediach społecznościowych.

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Karol Nawrocki postanowił zaskarbić sobie sympatię młodych ludzi. Impreza z udziałem 800 osób w wieku 18-26 lat odbędzie się 29-30 sierpnia w prezydenckiej rezydencji w Juracie i od wielu dni emocjonuje Polaków. Zwłaszcza jeśli pamięta się, jaką fetę Karol Nawrocki urządził z okazji pierwszej rocznicę swojej prezydentury – porównanie z urodzinami Stanów Zjednoczonych (i Donalda Trumpa) samo cisnęło się na usta.

Skolim wystąpi w Juracie u prezydenta Karola Nawrockiego. Internet aż huczy

"Po raz pierwszy w historii Rezydencja Prezydenta RP w Juracie zostanie otwarta dla młodego pokolenia Polaków" – tak reklamuje wydarzenia specjalnie stworzona w tym celu strona Przyszlosc.pl. Jak pisała w naTemat Katarzyna Zuchowicz, w ciągu dwóch dni młodzi będą mogli porozmawiać o "przyszłości Polski" z parą prezydencką, ale też z ministrami, doradcami oraz przedstawicielami nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury. Będą też zawody, konkursy, bieg z Parą Prezydencką, a także warsztaty kulinarne.

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I oczywiście koncerty. Na scenie w Juracie wystąpi król "polskiego latino" Skolim, raper Kubańczyk, wokalista WonerS i gitarzysta Tomasz Lubert. Na plaży ma się zaś odbyć koncert chopinowski Hyuka Lee i Hyo Lee – dwóch koreańskich braci-pianistów, uczestników Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, którzy od kilku lat mieszkają w Warszawie.

To własnie udział Skolima, obecnie jednej z największej gwiazd w Polsce, wywołał największą burzę. "U Nawrockiego w Juracie wystąpi między innymi Kubańczyk czy Skolim. Kto zapłaci za imprezę i dlaczego znowu my, obywatele?", "Od Havla do Skolima. Od dyplomacji do disco polo", "Nawrocki chce 'wsłuchać się' w młodych. Młodzi u Nawrockiego posłuchają… Skolima i Kubańczyka" – cytowała Katarzyna Zuchowicz komentarze Polaków w mediach społecznościowych.

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Anna i Adam Weber apelują do Karola Nawrockiego. "Proszę odwołać koncert Skolima"

Afera jest tak duża, że wideo do prezydenta Nawrockiego nagrali Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody i wykształceni muzycy, prywatnie rodzice trzech chłopców.

– Od lat poświęcamy życie walce o jakość kultury muzycznej, którą przekazujemy naszym dzieciom. Wierzymy, że dzieciństwo zasługuje na piękno, a nie na bylejakość. (...) Muzyka ma wielką moc. Zostaje w człowieku, jest nośnikiem wartości, kształtuje naszą wrażliwość, buduje obraz świata, zostaje w człowieku na całe życie – zaczęli swoje nagranie w mediach społecznościowych.

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– Dlatego łamią się nasze serca, kiedy widzimy obrazy z koncertów Skolima, a na nich młodzi ludzie, a nawet kilkuletnie dzieci, śpiewają teksty piosenek, takie jak: "Rozkładam nogi twoje i biorę to, co moje, podejdę teraz bliżej i zerwę z ciebie majtki, biorę ją na blacie, robię rzeczy po***ane" – cytują hity Skolima Weberowie.

Twórcy apelu do prezydenta podkreślają, że "nie potrafią przejść obok tego obojętnie". I zwracaja się bezpośrednio do Karola Nawrockiego: "Panie Prezydencie, w ten weekend spotka się Pan z ludźmi młodymi, którzy za chwilę będą tworzyć nasze społeczeństwo, nasze instytucje, nasze rodziny, naszą Polskę. I właśnie dlatego pytamy: czy naprawdę chcemy, żeby takie treści były częścią tego, co nasze państwo przedstawia młodemu pokoleniu jako kulturę podczas wydarzenia organizowanego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?".

– Czy naprawdę nie stać nas to, żeby młodych ludziom pokazać coś więcej? Muzykę, która nie tylko bawi, ale też zachwyca, która nie tylko przyciąga uwagę, ale rozwija wrażliwość, która nie tylko mówi o świecie, ale też pomaga ten świat zbudować? – kontynuują.

– Dlatego zwracamy się do Pana, Panie Prezydencie, z ogromną prośbą: proszę odwołać koncert Skolima podczas tego wydarzenia i zastąpić go artystą, którego twórczość będzie promowała wartości, które chcielibyśmy naprawdę przekazywać kolejnemu pokoleniu: dobro, prawdę, piękno" – apelują Weberowie.