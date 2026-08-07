Raper Eldo na scenie podczas obchodów rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Fot. KPRP

Minął rok, od kiedy Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta RP. Na obchody przy tej okazji przed Pałac zaprosił masę swoich zwolenników. Na scenie wystąpił m.in. raper Eldo i wykonał znany kawałek "Nie pytaj o nią". Ale zaskakujących scen było więcej.

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Karol Nawrocki formalnie objął urząd Prezydenta RP 6 sierpnia 2025 roku, po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. W czwartek w rocznicę przed Pałacem Prezydenckim nie mogło się więc obyć bez wielkiej fety. Ci, którzy byli na miejscu, twierdzili, że całe wydarzenie przypominało wiec wyborczy.

Masa sprzymierzeńców prezydenta zebrana w jednym miejscu. Okazało się też, że wśród gości znalazł się Robert Bąkiewicz, skrajnie prawicowy działacz środowisk narodowych, lider samozwańczego Ruchu Obrony Granic.

Rocznica zaprzysiężenia Nawrockiego

Zanim jednak rozpoczęły się występy, na scenie zorganizowano debatę. Prowadzącą była Dorota Gawryluk. Obecność dziennikarki wywołała skrajne emocje wśród komentujących to wydarzenie.

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– Gdyby prezydent zapraszał dziennikarza do moderowania dyskusji w czasie wydarzenia, które ma charakter państwowy, to byłaby zupełnie inna sytuacja. Podobnie, gdyby była to debata na temat spraw międzynarodowych, geopolitycznych czy gospodarczych. Ale czwartkowe wydarzenie miało charakter niepaństwowy, a na wskroś polityczny. Dziennikarze, którzy biorą w nim udział, narażają się na krytykę właśnie z tego powodu – skomentował w rozmowie z press.pl Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny dziennika "Rzeczpospolita".

Natomiast wśród uczestników tej debaty byli: twórca Kanału Zero i były kandydat na prezydenta RP Krzysztof Stanowski, publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz oraz historyk prof. Andrzej Nowak. Nie dało się nie zauważyć, że to osoby mniej lub bardziej przychylne politycznej karierze Karola Nawrockiego.

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Zaskoczył nie tylko występ Eldo

Po godzinie przyszedł czas na występy. Na scenie pojawił się młodzieżowy zespół regionalny z Małopolski "Zagórzańska Siła". Odśpiewali hymn, ale prawdziwa "bomba" przyszła później. Raper Eldo zaczął nawijać swój kawałek "Nie pytaj o nią", nawiązujący do "Nie pytaj o Polskę" Grzegorza Ciechowskiego.

– I nie pytaj mnie o nią, znasz ją doskonale. Nie pytaj, co Tobie da, lecz co Ty możesz zrobić dla niej. Codziennie w innym stanie ją spotykasz. Lecz czujesz tylko dumę, gdy ktoś o nią Cię zapyta – rapował (nagranie z występu w 1 godzinie i 6 minucie wideo poniżej).

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Dodajmy, że Eldo to pseudonim artystyczny Leszka Kaźmierczaka. Raper pochodzi z Warszawy. Przez wiele lat był członkiem zespołu Grammatik, nagrał też kilka płyt solowych. Jeszcze jako nastolatek przeszedł na islam. Mówią o nim także, że jest narodowcem. Media przypominają dziś, że w 2010 roku Eldo uczestniczył w debacie na temat ideałów "Solidarności", którą zorganizowały redakcja "Polityki Narodowej" oraz Młodzież Wszechpolska.

Nawrocki podsumował 12 pierwszych miesięcy swojej kadencji

Na koniec uroczystości przyszedł czas na przemówienie Karola Nawrockiego. – Z całą pewnością to był pracowity rok, ale nie ma we mnie choćby promila zmęczenia. Mam ciągle wiele energii na kolejne cztery lata. Mam sto procent baterii – przekonywał prezydent.

Deklarował też, że "chce zmienić model prezydentury". – Prezydent nie jest tylko od tego, aby prawo opiniować i zajmować się ustawami, które przychodzą z Sejmu. Prezydent jest też od tego, aby wychodzić z inicjatywami ustawodawczymi i aby nieść wasz głos i wasze postulaty – mówił. Nawrocki tłumaczył się też z licznych wet. Nie zabrakło kilku przytyków w kierunku działań rządzący i obietnic.