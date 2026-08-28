W gameplayu GTA VI słyszymy piosenkę Phila Collinsa z filmu "Bez szans". Czy to podpowiedź dot. fabuły gry? Fot. materiał prasowy

GTA 6 doczekało się pierwszego, aż 26-minutowego gameplayu, który zadebiutował na platformie streamingowej Netflix. Choć szczegóły fabuły nadchodzącego dzieła Rockstar Games wciąż są trzymane w tajemnicy, jedna z piosenek, które wykorzystano w zapowiedzi, może podpowiedzieć graczom, co zobaczą w Vice City. Utwór ten pochodzi z amerykańskiego romansu z 1984 roku.

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Grand Theft Auto VI od Rockstar Games trafi do posiadaczy konsoli PlayStation 5 i Xbox Series X/S trzynaście lat po premierze piątej części gry. Do ikonicznego Vice City powrócimy już 19 listopada tego roku. W inspirowanym Florydą stanie Leonida, gdzie wystrzały z broni palnej są tak powszechne jak dźwięki klaksonu na zakorkowanym skrzyżowaniu, podążymy za parą przypominającą niesławny duet, czyli Bonnie i Clyde'a.

Jason Duval dorastał wśród cwaniaków i krętaczy, więc półświatkowe sztuczki ma w małym palcu. Teraz pracuje w Keys dla lokalnych przemytników narkotyków. Marzy o wygodnym życiu, ale przestrzeganie prawa nie należy do jego mocnych stron. Lucia Caminos nauczyła się bić, gdy ledwo skończyła raczkować. Rodzina jest dla niej najważniejsza. Dla bliskich zrobi wszystko, nawet jeśli oznacza to zejście do samego piekła – odsiadkę w Więzieniu Stanowym Leonidy.

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W pierwszym gameplayu GTA 6 piosenki są wskazówkami. Zwłaszcza ta Phila Collinsa

Czwartkowa prezentacja "Grand Theft Auto VI: Szersze spojrzenie" na Netflixie pokazała graficzne możliwości gry na PS5. Krajobraz inspirowany południem USA robi ogromne wrażenie, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że gameplay nie został uchwycony na znacznie lepszej konsoli PS5 Pro, która od standardowej wersji ma o 45 proc. większą moc renderowania i o 67 proc. więcej jednostek obliczeniowych. Widać już, na co Rockstar Games przeznaczyło dwa miliardy dolarów.

W 26-minutowym materiale z rozgrywki GTA VI główni bohaterowie podejmują się przeróżnych szemranych prac. Od ochraniania kogoś obrzydliwie bogatego po zwykłą kradzież w biały dzień i transport narkotyków. Mają do czynienia m.in. z influencerami, którzy dla lajków i "tapowania" zaryzykują nawet życiem. Gracze mogą, ale nie muszą, pozwolić Lucii i Jasonowi na rozwój ich relacji miłosnej. Romans – z wiadomych powodów – napotka na drodze wiele komplikacji. Po nieudanym skoku para będzie mogła liczyć wyłącznie na siebie, ale czy na pewno?

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Rockstar Games mogło umieścić w pierwszym gameplayu pewne wskazówki dotyczące fabuły ubranej dotąd w same ogólniki. W zapowiedzi GTA VI mogliśmy usłyszeć aż jedenaście piosenek, w tym m.in. "People Are People" Depeche Mode, "Devil Woman" Cliffa Richarda, "Skrilla" Kodak Black i "Love Bites" Def Leppard. Moją uwagę zwrócił zwłaszcza utwór "Against All Odd (Take a Look at Me Now)", za którą w 1985 roku Phil Collins otrzymał nominację do Oscara.

O czym jest film "Bez szans" i jak łączy się z GTA 6?

Dalsza część tekstu zawiera spoilery dot. filmu "Bez szans" Taylora Hackforda.

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Były perkusista Genesis nagrał tę epicką balladę rockową z myślą o ścieżce dźwiękowej do thrillera romantycznego "Bez szans" w reżyserii Taylora Hackforda ("Adwokat diabła"). W filmie z podgatunku neo-noir grany przez Jeffa Bridgesa ("Big Lebowski") kontuzjowany zawodnik drużyny futbolowej pilnie potrzebuje pieniędzy. Terry Brogan przyjmuje zlecenie od śliskiego właściciela klubu nocnego, Jake'a Wise'a (w tej roli James Woods ze "Świadka oskarżenia"), polegające na odszukaniu jego zbiegłej dziewczyny, Jessie Wyler (Rachel Ward z "Ptaków ciernistych krzewów").

Terry przybywa na meksykańską wyspę, gdzie zakochuje się w Jessie, tym samym łamiąc umowę z Jake'em. Futboliście nie udaje się wystrychnąć zleceniodawcy na dudka. Kochankowie wpadają w sieć intryg, która ostatecznie prowadzi do śmiertelnej konfrontacji między mężczyznami. Jessie zabija swojego toksycznego ex. Aby uniknąć więzienia, kobieta decyduje się – pod naciskiem kontrolującej i wpływowej matki – na zawsze zerwać kontakt z Terrym, który aż do napisów końcowych wierzy, że kiedyś nadejdzie dzień, w którym ich miłość przezwycięży wszelkie przeciwności.

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Piosenka Phila Collinsa, która jest rozpaczliwym błaganiem o odwrócenie nieuchronnego losu, może posłużyć graczom jako podpowiedź, co w GTA VI czeka Lucię i Jasona. Dodajmy również, że "Love Bites" Def Leppard skupia się na niewierności i powolnym rozpadzie związku. "Gdy jestem przy tobie, czy ty jesteś gdzie indziej? [...] Miłość rani, miłość wykrwawia. Powala mnie na kolana. Miłość żyje, miłość umiera. Tak to jest" – słyszymy w refrenie piosenki z albumu "Hysteria" z 1987 roku.

Rockstar Games już wcześniej wykorzystywało muzykę w zapowiedziach tak, by dać fanom szersze spojrzenie na motywy przewodnie swoich nadchodzących gier. Przypomnijmy, że w zwiastunach GTA V z 2013 roku mogliśmy usłyszeć m.in. psychodeliczny utwór instrumentalny "Ogdens' Nut Gone Flake" Small Faces oraz nostalgiczny hit "Radio Ga Ga" zespołu Queen. Oba numery – w połączeniu z monologiem Michaela de Santy o ucieczce od dawnego życia – podpowiadały graczom, że wątek jego postaci będzie dotyczył śmierci "amerykańskiego snu" oraz kryzysu wieku średniego.