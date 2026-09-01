Cyberpunk 2 musi wrócić do wątku zbuntowanej AI i bariery Blackwall Fot. materiał prasowy

CD Projekt Red pracuje nad grą Cyberpunk 2, która będzie sequelem Cyberpunka 2077, ale najpewniej niepowiązanym z historią V. Biorąc pod uwagę sytuację, jaka w ostatnim czasie panuje w szeroko rozumianym świecie nowych technologii, polscy deweloperzy mają z czego czerpać inspiracje. W poprzednim dziele zostawili otwartą furtkę dla krytyki AI.

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Cyberpunk 2077 zaliczył nieciekawy start w 2020 roku w związku ze złą optymalizacją, masą bugów i tragiczną wydajnością na konsolach, ale ostatecznie stanął na nogi. Problemem gry CD Projekt Red, inspirowanej papierowym RPG Mike'a Pondsmitha, nigdy nie była warstwa narracyjna. Po zażegnaniu technicznego kryzysu historia V, który po włożeniu do portu neuronalnego eksperymentalnego biochipa zaczął dzielić świadomość z "duchem" anarchistycznego rockmana Johnny'ego Silverhanda, okazała się świetnym komentarzem późnego kapitalizmu i technokracji.

Redzi przygotowują się do premiery Wiedźmina 4, którą zaplanowano na 2028 rok, co nie znaczy jednak, że nie pracują nad innymi grami. Cyberpunk 2 (o roboczym tytule Project Orion) powinien być następny w kolejce po wkroczeniu Ciri na szlak. Jako że prawdziwe życie zaczyna samo pisać scenariusze, których nie powstydziliby się twórcy literatury dystopijnej, przed polskimi deweloperami leży góra materiałów, na której mogą wzorować swoją dalszą krytykę technologicznie zaawansowanego społeczeństwa.

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AI może odegrać kluczową rolę w fabule Cyberpunka 2. Blackwall sam się o to prosi

Graczom Cyberpunka 2077 nieobca jest zbuntowana sztuczna inteligencja. W drugim akcie gry V wkracza do sieci z Brigitte, liderką Voodoo Boys, która prowadzi go na sam jej skraj. To wtedy protagonista widzi przed sobą "żywy" mur, którego zniszczenie grozi upadkiem całej cywilizacji. Blackwall – bariera postawiona przez NetWatch – zatrzymuje dzikie SI (AI ze Starej Sieci) przed wtargnięciem do współczesnej cyberprzestrzeni będącej fundamentem istniejącego świata.

Przypomnijmy, że w dodatku Cyberpunk 2077: Phantom Liberty poznajemy utalentowaną netrunnerkę Song So Mi, którą rząd Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki zmusił do nielegalnego łączenia się z Blackwallem i wykorzystywania bariery jako broni. V miał szansę poczuć, jak smakuje kontakt z SI.

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Wątki sztucznej inteligencji w gruncie rzeczy stanowiły tło dla fabuły Cyberpunka 2077, aż do napisów końcowych pozostając czymś nieodkrytym. Gracze pragną zgłębić Blackwalla, widząc w nim studnię bez dna, z potencjałem na horror i jeszcze dobitniejsze rozliczenie się z kierunkiem, w którym zmierza współczesny świat. Dystopie – a uniwersum Mike'a Pondsmitha nią jest – wyolbrzymiają zjawiska trapiące społeczeństwo, by posłużyć ludziom jako ostrzeżenie. A sygnałów nie brakuje: naukowcy alarmują, że AI zmienia nasze mózgi.

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W zawartości dodatkowej gry z 2020 roku Redzi eksperymentowali również z grozą, tworząc własną wersję Alien: Isolation z udziałem robota Militech Cerberus sterowanego przez zbuntowaną sztuczną inteligencję. Jak wiemy, horrory odzwierciedlają obawy społeczeństwa.

Liczę na to, że Cyberpunk 2 przyjrzy się bliżej kwestiom związanym z AI (jako dobry znak traktuję zapowiedź drugiego sezonu serialu "Cyberpunk: Edgerunners", która sugerowała powrót Blackwalla). Weźmy pod uwagę ostatnie doniesienia medialne dotyczące budowy centrów danych, uzależnienia od chatbotów, które niektórzy określają mianem "psychozy AI" lub "cyberpsychozy", a także sztucznej inteligencji wymykającej się spod kontroli. Scenariusz do gry pisze się sam.

"Według Loss of Control Observatory, organizacji monitorującej zgłoszenia użytkowników AI na platformie społecznościowej X, liczba analiz rzeczywistych incydentów utraty kontroli, w których uczestniczyły modele AI, zgłoszonych przez firmy i osoby prywatne, wzrosła w lipcu niemal dwukrotnie w porównaniu z czerwcem. W ciągu miesiąca odnotowano ponad 300 takich przypadków" – mogliśmy przeczytać w ekskluzywnym materiale brytyjskiego dziennika "The Guardian".

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QUIZ: Czy poznasz grę po kadrze?

Quiz 1 / 5 Z jakiej gry pochodzi ten kadr? Wiedźmin Wiedźmin 2: Zabójcy królów Wiedźmin 3: Dziki Gon

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