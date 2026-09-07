Marcin Dorociński znów gra Rosjanina. Co sądzą o tej roli widzowie? Mat. prasowy

Na platformie Apple TV pojawił się nowy film "Katastrofa w duecie". W czasie seansu oglądamy w akcji Ryana Reynoldsa, Kennetha Branagh i Marcina Dorocińskiego, dla którego jest to kolejna zagraniczna produkcja. Produkcja okazała się hitem. Jak jednak wypadł polski aktor i czy przekonał swoją rolą fanów kina? Polscy widzowie wydali werdykt.

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"Katastrofa w duecie", którą polecaliśmy w naszych "polecajkach" na weekend, jest dostępna na Apple TV. Film przenosi nas w czasy Zimnej Wojny. Pilot amerykańskiej marynarki wojennej, porucznik Troy "Assassin" Kelly (Ryan Reynolds, czyli filmowy Deadpool), musi wykonać ściśle tajną misję na terytorium Związku Radzieckiego. Niestety w jej trakcie ląduje awaryjnie.

Odnajduje go Nikołaj Ustinow (nagrodzony Oscarem za "Belfast" Kenneth Branagh, oryginalny Gilderoy Lockhart z "Harry'ego Pottera"), były agent KGB, który ma jednak pewną nietypową dla przedstawicieli jego fachu słabość: kocha amerykańską kulturę. Okazuje się, że między dwoma mężczyznami tworzy się nić porozumienia, która może pomóc Assassinowi przetrwać.

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Jak na razie film został bardzo ciepło przyjęty. Na Rotten Tomatoes otrzymał aż 81 procent pozytywnych recenzji od krytyków. Widzowie poparli go w 67 procentach. To bardzo dobry start. Szczególnie cieszyć może nas fakt, że produkcja jest doceniana w tej pierwszej grupie – osób znających się na kinie.

Marcin Dorociński w "Katastrofie w duecie". Polacy ocenili aktora w roli Rosjanina

W filmie "Mayday" pojawia się – w roli agenta KGB Alexandra Volkova – Marcin Dorociński. Aktor grał już też w innych zagranicznych produkcjach, m.in. "Mission: Impossible: Dead Reckoning – Part One" czy serialach "Gambit królowej" i "Wikingowie: Walhalla". Po raz kolejny zagrał tu Rosjanina. Tym razem wyjątkowo wrednego.

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Jak jednak nasz rodak wypadł w swojej ostatniej, hollywoodzkiej roli? Polacy ocenili Dorocińskiego na Filmwebie. Jeden z użytkowników Filmwebu twierdzi, że cały film to "przyjemne kino akcji z dobrym tempem i humorem". Rolę Dorocińskiego uważa za "udaną". Kolejny user platformy "wycenił" pracę polskiego aktora na 8 (jednocześnie Reynoldsa na jedynie 7).

Kolejny filmwebowy widz napisał w swoim poście, że w produkcji widzimy "klasycznego Ryana Reynoldsa" i "świetnego Marcina Dorocińskiego". Z kolei Łukasz Jakubiak z bloga Latarnik popkultury wskazuje, że Polak zagrał "twardego, złego do szpiku kości agenta KGB", a całość to "zgrabne 'bromansidło' [od słowa bromance – red.] w krajobrazie zimnej wojny, niestroniące od solidnej akcji i błyskotliwego humoru, ale też refleksji nad tym, jak władza kreuje optykę na skonfliktowane narody".

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Fot. Kadr z "Mayday"

Inny fan kina jest zdania, że film to "naprawdę zacna i jednak nawet porządna rozrywka". "Reynolds i jego fryz ani trochę nie pasują do przedstawianych realiów, ale za to jego chemia z Branagh tylko cieszy, a Dorociński to już w ogóle" – ocenia.

"Dorociński top, ale mogło być go więcej", "Mimo sympatii do tego że zagrał tu Polak to Branagh i tak najlepiej wypadł", "Came for the Marcin, stayed for the movie", "Świetny Dorociński i Branagh. Dużo funu", "Dorocinski wchodzi do Hollywood", "Zaskakująco dużo Dorocińskiego" – piszą inni.

Dorociński jako "radziecki terminator"

A co sądzą polscy krytycy? Przyjemne kino akcji z dobrym tempem i humorem. Świetny Branagh, Reynolds tradycyjnie gra wariację samego siebie. Udana rola Marcina Dorocińskiego" – ocenił Łukasz Budnik na Filmwebie.

"Ten film jest za dobry i zbyt widowiskowy, by lądować od razu na streamingu. Kenneth Branagh w trybie Johna Wicka, Ryan Reynolds jako Ryan Reynolds i Marcin Dorociński w roli radzieckiego terminatora we wzorcowym hollywoodzkim bromansie" – ocenił z kolei Łukasz Muszyński z Filmweba.

"Porządny i miejscami naprawdę zabawny akcyjniak. Reynolds robi to co zawsze dobrze robi, a Branagh świetnie za nim nadąża. Do tego Dorociński (który dostał znacznie większą rolę niż u Tomą Cruise'a) i całkiem dobrze (jak na Hollywood) oddane scenograficznie i językowo ZSRR z tamtych czasów. W zalewie drugoligowych filmów wprost na streaming wyróżnia się na plus" – podsumował krytyk Kamil Śmiałkowski.