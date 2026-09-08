Nowy gracz wchodzi do Polski i ma dobry plan. Ponad 300 stacji to dopiero początek Materiały rasowe Ecofactor

Na nasz rynek oficjalnie wjechał nowy operator, a pierwsza stacja ECOFACTOR w Polsce już przyjmuje kierowców. Lokalizacja? Żadna tam Warszawa czy Kraków, tylko śląskie Tychy. To stamtąd rusza ofensywa, która zakłada postawienie ponad 300 punktów ładowania w całym kraju.

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Codzienne użytkowanie auta nie polega na siedzeniu w samochodzie i gapieniu się w licznik prądu przez pół godziny. Samochód stoi pod blokiem, pod biurem, przed siłownią albo na parkingu pod dyskontem, gdy robimy zakupy na obiad. I właśnie w te miejsca celuje nowa sieć ładowania w Polsce.

Zamiast stawiać pojedyncze, odizolowane punkty na obrzeżach, nowa strategia zakłada budowanie gęstej infrastruktury w tkance miejskiej. Chodzi o to, żeby kierowca nie musiał planować całego dnia pod kątem poziomu naładowania baterii. Podjeżdżasz pod dom albo do pracy, wpinasz kabel i zapominasz o temacie na kilka godzin.

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Dlatego w pierwszym etapie nacisk kładziony jest na stacje ładowania AC. I to ma głęboki sens. Są tańsze w instalacji, mniej obciążają lokalne sieci energetyczne i idealnie sprawdzają się tam, gdzie auto i tak spędza pół dnia lub całą noc.

Szybkie ładowarki DC też oczywiście się pojawią, ale wyłącznie w lokalizacjach, gdzie kierowca rzeczywiście potrzebuje szybkiego zastrzyku energii, a parametry przyłącza na to pozwalają.

Od starego Zaporożca do potężnego gracza na 16 rynkach

Za ECOFACTOR stoi historia, która brzmi jak gotowy scenariusz na film dokumentalny dla pasjonatów motoryzacji. Wszystko zaczęło się w 2015 roku w Odessie. Grupa inżynierów i zapaleńców wpadła na szalony pomysł: wzięli na warsztat legendarnego, archaicznego Zaporożca (ZAZ-966) i postanowili przerobić go na pełnoprawne auto elektryczne.

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Ten garażowy projekt stał się fundamentem czegoś znacznie większego. Zamiast kupować gotowe chińskie podzespoły, inżynierowie zaczęli projektować własne ładowarki, najpierw wolniejsze słupki AC, potem potężne jednostki DC, a na koniec stworzyli autorski system operacyjny i aplikację mobilną.

Efekt? Dzisiaj firma ma na koncie ponad 25 tysięcy wyprodukowanych stacji, działa na 16 rynkach, a z ich aplikacji korzysta ponad 400 tysięcy kierowców. Ich platforma obsługuje około 5 tysięcy punktów i współpracuje z niemal 850 operatorami.

To nie jest więc kolejny pośrednik, który kupił cudze urządzenia z naklejoną własną metką. To producent hardware'u i software'u, który sam wchodzi w buty operatora (CPO).

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Czy to wreszcie rozwiąże problem miejskich elektryków?

Rynek elektromobilności w Polsce wchodzi w fazę, w której same zachwyty nad przyspieszeniem do setki przestają wystarczać. Kluczowe staje się prozaiczne pytanie: "gdzie ja to naładuję bez tracenia nerwów?".