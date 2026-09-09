Wołodymyr Zełenski
Polska ma nadal pomagać Ukrainie. Co na to skrajna prawica? Foto: Joshua Sukoff/Shutterstock

Polska ma stać za nowym pakietem pomocowym dla Ukrainy o wartości 50 mln euro. Informację potwierdziło ukraińskie ministerstwo obrony Ukrainy. Choć na liście krajów, które także zadeklarowały pomoc, znajdują się też Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Estonia, Norwegia, Hiszpania, Litwa i Szwecja, możemy oczekiwać, że u nas pomysł spotka się ze szczególnymi emocjami.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Nowy polski pakiet pomocowy o wartości 50 mln euro ma zawierać m.in. sprzęt obrony powietrznej. Pikanterii dodaje fakt, że minął dopiero nieco ponad miesiąc od przerażającego wydarzenia: w nocy z 29 na 30 lipca na pole we wsi Tarnawa-Kolonia (województwo lubelskie) spadła rosyjska rakieta.

Polska po raz kolejny pomoże Ukrainie

Decyzja o pomocy dla naszego wschodniego sąsiada zapadła w ramach Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. Nie tylko my mamy wesprzeć Kijów, ale też takie kraje jak: Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Estonia, Norwegia, Hiszpania, Litwa i Szwecja. Jak wynika z informacji, jakie przekazał ukraiński resort obrony, Niemcy mają zagwarantować "dostawy pocisków przechwytujących dla systemów Patriot i samolotów F-16, a także zakup dronów", z kolei Wielka Brytania "100 milionów funtów na dostawy amerykańskiej broni" i dziesiątki tysięcy dronów oraz pocisków artyleryjskich.

Na tym pomoc się nie skończy. Holandia ma przelać 300 mln dolarów na projekt "Linia dronów" i zagwarantować dostawę 300 pocisków służących do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Norwegia wyda 200 mln dolarów na zakup pocisków Patriot. Hiszpania doda do tego 2 mln euro na paliwo. Do tego dojść mają dostawy pocisków do systemów obrony powietrznej oraz amunicji artyleryjskiej. Szwecja wyda na cele związane z pomocą Ukrainie 28 mln dolarów.

Pomóc starają się też państwa bałtyckie – Estonia i Litwa. Ten pierwszy kraj ma kontynuować wsparcie w przyszłym roku na poziomie co najmniej 0,25 proc. swojego PKB. Litwini wpłacą w ramach inicjatywy 10 mln dolarów.

Polski pakiet pomocowy o wartości 50 mln euro ma dotyczyć m.in. sprzętu obrony powietrznej. I właśnie ta sprawa może wkrótce wywołać wielkie emocje na naszej krajowej scenie politycznej.

Zobacz także

Krzysztof Bosak
Ukraińcy wpisali Bosaka na niechlubną listę. Polityk żąda wyjaśnień od polskiego rządu
Donald Tusk w Lublinie
Tusk na odprawie służb w Lublinie. "Byliśmy gotowi do zestrzelania rakiety"
Krater na polu po uderzeniu rosyjskiej rakiety.
Ukraina: Rakieta Ch-101 z Rosji wleciała do Polski. Miała lecieć z obwodu kurskiego
Samochód policyjny na polu w Tarnawie-Kolonii
Potężny wybuch na Lubelszczyźnie. W Tarnawie-Kolonii jest krater na 10 metrów

Decyzja o pomocy zapada w szczególnym momencie. Przypomnijmy: w nocy z 29 na 30 lipca doszło do potężnego wybuchu na Lubelszczyźnie – na polu pod wsią zostało 10-metrowy krater. Strona ukraińska szybko potwierdziła, że rakieta Ch-101 z Rosji wleciała do Polski, a wystrzelono ją z obwodu kurskiego. Kilka godzin później Donald Tusk na odprawie służb w Lublinie zapewniał, że polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia pocisku.

Polska pomoże, ale wywoła tym wściekłość prawicy

Temat pomocy dla Ukrainy budzi więc w Polsce duże emocje. Szczególnie w środowisku "konfederackiej" prawicy. W lipcu korektę kursu na tym polu sugerował Krzysztof Bosak, który w rozmowie z "Rzeczpospolitą" tłumaczył, że "wsparcie dla Ukrainy nie jest pytaniem moralnym, lecz strategicznym", a "nasza pomoc powinna być udzielana proporcjonalnie do realizacji polskich celów i warunkowo: W jego odczuciu "polska administracja doprowadziła do kompletnej improwizacji bez ładu i składu".

To nie pierwszy raz, gdy wicemarszałek Sejmu wchodzi w spór z Kijowem – dwa lata temu Bosak został wpisany na listę wrogów Ukrainy przez organizację Myrotworeć. Następnie domagał się wyjaśnień w tej sprawie od polskiego rządu.

QUIZ: Czy poznajesz tych polityków i polityczki? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!

logo
Quiz

1 / 30 Na początek coś prostego: Kim jest ten polityk?

Fot. JACEK DOMINSKI / REPORTER

Z kolei w czasie zeszłorocznej kampanii prezydenckiej w trakcie spotkania ze swoimi zwolennikami w Toruniu Grzegorz Braun, wtedy już lider Konfederacji Korony Polskiej, powiedział, że domaga się zablokowania pomocy wojskowej dla Ukrainy. "Żadnych czołgów dla Kijowa, żadnego 800+ dla Ukraińców, żadnego dotowania ukraińskich emerytów" – można było przeczytać na jego profilu na X.

Europoseł ma zresztą na koncie głośniejsze wystąpienia w tej sprawie. Gdy Parlament Europejski przegłosował przekazanie Ukrainie 45 mld euro z zamrożonych rosyjskich aktywów, Grzegorz Braun znów dał popis chamstwa, skandując na sali "złodzieje".