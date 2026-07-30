Donald Tusk w Lublinie
Premier Donald Tusk skomentował incydent z rakietą. Wojsko zachowało pełną gotowość Fot. https://x.com/PremierRP

– Byliśmy gotowi do zestrzelania tej rakiety – stwierdził Donald Tusk na odprawie służb w Lublinie. W czwartek 30 lipca nad ranem prawdopodobnie rosyjski pocisk uderzył w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia. Dlaczego nie zlikwidowano go przed uderzeniem na terenie Polski?

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Nad ranem mieszkańców Lubelszczyzny obudziły syreny alarmowe. Wojskowe radary wykryły obiekt, który naruszył naszą przestrzeń powietrzną i uderzył w pole, zostawiając potężny krater. Strona ukraińska twierdzi, że w Polskę uderzyła rosyjska rakieta Ch-101. Brak alertów RCB wywołały ogromny chaos i obawy mieszkańców o bezpieczeństwo.

Reakcja rządu. Donald Tusk o rosyjskiej rakiecie CH-101

Donald Tusk przyznał na pilnej odprawie służb w Lublinie, że doszło do groźnego incydentu nad naszym terytorium.

– Mamy poważne zdarzenie. Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia. Nie ma żadnych informacji na szczęście ani o ofiarach, ani o stratach – przekazał szef rządu, zaznaczając, że odbył już konsultacje z generałem Ireneuszem Nowakiem, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Premier odniósł się też do wstępnych komunikatów napływających z Kijowa, w których wskazywano na rosyjską rakietę. – Jak na razie wszystko na to wskazuje, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem manewrującym Ch-101, ale też nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania. Będziemy musieli mieć 100 proc. pewność, jaki pocisk, kto go wystrzelił – mówił szef rządu.

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Tusk pochwalił też działanie wojska. Jego zdaniem piloci myśliwców zareagowali błyskawicznie. – Byliśmy gotowi do zestrzelania tej rakiety w przypadku gdyby kontynuowała swój lot – podkreślił Tusk. Wojsko nie zneutralizowało jej nad terytorium kraju tylko dlatego, że leciała ona prosto na teren niezabudowany.

Te pierwsze informacje wskazują jednoznacznie, że odpowiednie służby, przede wszystkim wojsko, nasi piloci, nasze samoloty zadziałały bardzo szybko i sprawnie. Nie było bezpośredniego zagrożenia w związku z tym, że rakieta spadła w terenie niezabudowanym. Informacje są jednoznaczne. Byliśmy gotowi do zestrzelania tej rakiety w przypadku gdyby kontynuowała swój lot.

Donald Tusk

Premier RP

Dowództwo upewniło się, że rakieta nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludności cywilnej i zrezygnowało z ataku. W innym wypadku, gdyby tor lotu przebiegał nad domami, wojskowi podjęliby decyzję o zestrzeleniu.

Za chwilę podamy więcej informacji.