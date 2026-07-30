Premier Donald Tusk skomentował incydent z rakietą. Wojsko zachowało pełną gotowość Fot. https://x.com/PremierRP

– Byliśmy gotowi do zestrzelania tej rakiety – stwierdził Donald Tusk na odprawie służb w Lublinie. W czwartek 30 lipca nad ranem prawdopodobnie rosyjski pocisk uderzył w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia. Dlaczego nie zlikwidowano go przed uderzeniem na terenie Polski?

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Nad ranem mieszkańców Lubelszczyzny obudziły syreny alarmowe. Wojskowe radary wykryły obiekt, który naruszył naszą przestrzeń powietrzną i uderzył w pole, zostawiając potężny krater. Strona ukraińska twierdzi, że w Polskę uderzyła rosyjska rakieta Ch-101. Brak alertów RCB wywołały ogromny chaos i obawy mieszkańców o bezpieczeństwo.

Reakcja rządu. Donald Tusk o rosyjskiej rakiecie CH-101

Donald Tusk przyznał na pilnej odprawie służb w Lublinie, że doszło do groźnego incydentu nad naszym terytorium.

– Mamy poważne zdarzenie. Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia. Nie ma żadnych informacji na szczęście ani o ofiarach, ani o stratach – przekazał szef rządu, zaznaczając, że odbył już konsultacje z generałem Ireneuszem Nowakiem, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

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Premier odniósł się też do wstępnych komunikatów napływających z Kijowa, w których wskazywano na rosyjską rakietę. – Jak na razie wszystko na to wskazuje, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem manewrującym Ch-101, ale też nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania. Będziemy musieli mieć 100 proc. pewność, jaki pocisk, kto go wystrzelił – mówił szef rządu.

Tusk pochwalił też działanie wojska. Jego zdaniem piloci myśliwców zareagowali błyskawicznie. – Byliśmy gotowi do zestrzelania tej rakiety w przypadku gdyby kontynuowała swój lot – podkreślił Tusk. Wojsko nie zneutralizowało jej nad terytorium kraju tylko dlatego, że leciała ona prosto na teren niezabudowany.

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Te pierwsze informacje wskazują jednoznacznie, że odpowiednie służby, przede wszystkim wojsko, nasi piloci, nasze samoloty zadziałały bardzo szybko i sprawnie. Nie było bezpośredniego zagrożenia w związku z tym, że rakieta spadła w terenie niezabudowanym. Informacje są jednoznaczne. Byliśmy gotowi do zestrzelania tej rakiety w przypadku gdyby kontynuowała swój lot. Donald Tusk Premier RP

Dowództwo upewniło się, że rakieta nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludności cywilnej i zrezygnowało z ataku. W innym wypadku, gdyby tor lotu przebiegał nad domami, wojskowi podjęliby decyzję o zestrzeleniu.

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