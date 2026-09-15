Powstanie ekranizacja "Diablo" Mat. prasowy

Stanie się to, o czym fani PC-ów marzyli już w latach 90. Powstanie serial "Diablo". Za produkcją stoi Netflix. W ostatnich latach powstało sporo udanych ekranizacji gier, więc jest szansa, że opowieść ze świata Sanktuarium także wpisze się w ten trend.

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Netflix ma zekranizować grę "Diablo". Projekt został już ogłoszony przez prezeskę Blizzard Entertainment Johannę Faries w czasie ceremonii otwarcia BlizzConu 2026 w Anaheim.

Netflix zaprosi na mały ekran "Diablo"

Dwie pierwsze gry "Diablo" były hitami lat 90. "Jedynka" pojawiła się na rynku w 1996 r., na jej kontynuację gracze musieli zaczekać do 2000 r. I to właśnie ta druga część uchodzi dziś – szczególnie u starszych graczy – za najlepszą. Choć kolejne odsłony cyklu nie okazały się już tak udane, do dziś gamingowa marka spod znaku rogatej bestii budzi ogromną ekscytację.

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Akcja gry dzieje się w mrocznym świecie Sanktuarium. Ludzkość została uwikłana w konflikt między Wysokimi Niebiosami a Płonącymi Piekłami. Jako gracz wcielaliśmy się w bohatera ze świata fantasy – np. Nekromantę, Barbarzyńcę czy Czarodzieja – i wyruszaliśmy w śmiertelnie niebezpieczny bój z piekielnymi bestiami i potworami, jakie śniły się nam potem po nocach. Teraz firma Blizzard, która stoi za "Diablo, potwierdziła, że opowieść z gry zostanie sfilmowana przez Netfliksa. Nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących fabuły, obsady i daty premiery serialu. Sama marka platformy streamingowej gwarantuje jednak jakość. To w końcu ten gigant przeniósł na mały ekran losy bohaterów "League of Legends". Mogliśmy je śledzić w serialu "Arcane", który jest dostępny na stronie Netfliksa.

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Ekranizacje gier mają się dobrze

Warto zauważyć, że po wielu nieudanych próbach twórcy filmowi w końcu z powodzeniem kręcą filmy osadzone w światach z gier. Kto wychowywał się w latach 90. i pamięta takie potworki jak "Mortal Kombat II: Unicestwienie" czy "Super Mario Bros." wie, że nie jest to takie oczywiste.

Klątwa złych adaptacji została jednak zdjęta. Tylko w ostatnim czasie mogliśmy choćby oglądać świetny serial "Fallout", który pokazał, że postapokaliptyczne uniwersum to nie tylko mrok i przerażające przygody, ale też ogromna dawka czarnego humoru. Nie wspominając już o głównej bohaterce Lucy (Ella Purnell), w której podkochuje się teraz obecne pokolenie nastolatków.

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W końcu udało się też przenieść z powodzeniem na duży ekran "Mortal Kombat". Tak, pierwsza ekranizacja – ta z 1995 r. – nadal jest najlepsza, ale tegoroczna "dwójka rebootu sprzed pięciu lat okazała się całkiem udana.

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QUIZ: Czy rozpoznasz grę po kadrze?

Quiz 1 / 5 Z jakiej gry pochodzi ten kadr? Wiedźmin Wiedźmin 2: Zabójcy królów Wiedźmin 3: Dziki Gon

Nie można też nie pochwalić pierwszego sezonu "The Last of Us", który wspaniale oddaje klimat kultowej gry, czy "Cyberpunk: Edgerunners", którym twórcy zaprosili nas do świata "Cyberpunka 2077" CD Projektu. Przy okazji warto zerknąć, jak wypadło nasze porównanie: The Last of Us – postaci w grze vs. aktorzy z serialu wywołało swego czasu sporo emocji wśród fanów.