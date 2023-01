C

Castingi do filmów czy seriali często budzą kontrowersje, szczególnie w przypadku ekranizacji uwielbianych książek czy gier. Nie inaczej było w przypadku "The Last of Us", gdzie część niezadowolonych fanów krytykowała wybór aktorek do ról Ellie i Sarah. Oto jak wyglądały postacie z kultowej gry studia Naughty Dog i jak ci sami bohaterowie wyglądają w serialu HBO.

Jak wyglądały postaci z gry "The Last of Us", a jak wyglądają grający je aktorzy? Fot. kadr z gry "The Last of Us" / HBO

Serial "The Last of Us" jest ekranizacją gry pod tym samym tytułem

Premiera "The Last of Us" miała miejsce 16 stycznia, a pierwszy sezon produkcji HBO będzie liczyć 9 odcinków

W Joela i Ellie wcielili się Pedro Pascal ("The Mandalorian", "Narcos", "Gra o tron") i Bella Ramsey ("Gra o tron")

Jak wyglądają postaci z gry "The Last of Us"? Porównujemy je z aktorami serialu

"The Last of Us" to serial HBO, który jest skazany na sukces. I to wcale nie tylko dlatego, że to ekranizacja kultowej gry z 2013 roku – "The Last of Us" studia Naughty Dog (w 2020 roku doczekała się drugiej części). Zachwyceni kytycy nie mogą nachwalić się produkcji Craiga Mazina i Neila Druckmanna, a już po pierwszym odcinku pojawiły się zgodne głosy, że to najlepsza ekranizacja gry wideo w historii. Te bowiem były do tej pory albo przeciętne, albo fatalne.

"'The Last of Us' powinien robić za przykład tego, jak należy podchodzić do adaptacji. Zmiany, zmianami, ale sztuką jest to, by nie zapominać o przesłaniu, jakie niesie ze sobą dzieło. Serial o Joelu i Ellie nie powtórzy raczej losów "The Walking Dead", które z sezonu na sezon traciło coraz więcej odbiorców. (...) Czekamy teraz na finał, po którym będziemy zbierać szczęki z podłogi. Po pierwszym odcinku (a konkretnie po scenie z Sarah) nadal się nie podniosłam" – pisała w przedpremierowej recenzji Zuzanna Tomaszewicz.

Przypomnijmy, że "The Last of Us" dzieje się w świecie, w którym w 2003 roku wybuchła pandemia grzyba. Zarażeni ludzie zamieniają się w potworne zombie, które polują na innych i zarażają kolejne osoby. W tym postapokaliptycznym świecie ocalali próbują przetrwać, a wśród nich jest przemytnik Joel Miller (Pedro Pascal). Właściwa akcja gry oraz serialu dzieje się 20 lat później. To wtedy Joel spotyka nastoletnią Ellie (Bella Ramsey), którą na polecenie paramilitarnej organizacji Świetliki musi zawieźć poza strefę kwarantanny w Bostonie.

Jak wyglądały postaci z gry "The Last of Us", a jak wyglądają bohaterowie serialu HBO? Zobaczcie zdjęcia poniżej.

"The Last of Us": postaci z gry a aktorzy w serialu

Joel Miller

Aktor w serialu: Pedro Pascal

Poznajemy w odcinku: pierwszym

Joel jest głównym bohaterem "The Last of Us". Pochodzi z Teksasu, ale po wybuchu pandemii maczużnika przeniósł się do bostońskiej strefy kwarantanny. 20 lat po upadku cywilizacji jest człowiekiem złamanym i zdystansowanym, skoncentrowanym jedynie na przetrwaniu. Najbliższą mu osobą jest jego przyjaciółka Tess, z którą wspólnie para się przemytem. Gdy spotyka Ellie, Joel udaje się z nią w podróż przez zdziesiątkowane Stany Zjednoczone. Mimo początkowej niechęci między tą dwójką rodzi się głęboka relacja.

Joela Millera w serialu gra Pedro Pascal, który mimo swojego latynoskiego pochodzenia (amerykański aktor pochodzi z Chile), bardzo przypomina bohatera gry, białego Amerykanina, z wyglądu. Pascal wyrósł w ostatnich latach na "króla seriali" i ulubieńca publiczności. Najbardziej znany jest z tytułowej roli w serialu "The Mandalorian" oraz ról w "Grze o tron" (Oberyn Martell) i "Narcosie" (Javier Peña).

Ellie

Aktorka w serialu: Bella Ramsey

Poznajemy w odcinku: pierwszym

Ellie, to obok Joela, główna bohaterka "The Last of Us". Nastolatka urodziła się i wychowała w bostońskiej strefie kwarantanny, gdzie ma być wyszkolona na żołnierza FEDRY. Kiedy okazuje się, że Ellie jest odporna na infekcję, która zdziesiątkowała ludzkość, dziewczyna zostaje umieszczona pod opieką Joela i Tess, którzy mają pomóc jej w ważnej misji. Ta będzie wymagała niebezpiecznej podróży przez kraj.

Casting Ellie wywołał duże kontrowersje. Wielu fanów oburzało się, że Bella Ramsey, 19-letnia brytyjska aktorka, nie przypomina bohaterki z wyglądu. Nie brakowało hejtu wymierzonego w wygląd aktorki, co skrytykowała w naTemat Zuzanna Tomaszewicz. Po premierze pierwszego odcinka "The Last of Us" większość niezadowolonych przekonała się jednak, że mimo braku fizycznego podobieństwa utalentowana Ramsey jest doskonałą Ellie.

Brytyjka jest najbardziej znana z roli w "Grze o tron" (wcieliła się w Lyannę Mormont), zagrała też m.in. w "Fatalnej czarownicy" i "Catherine zwaną Birdy". Niedawno wyznała, że jest osobą genderfluid.

Sarah Miller

Aktorka w serialu: Nico Parker

Poznajemy w odcinku: pierwszym

Sarah Miller to nastoletnia córka Joela Millera, którą poznajemy na początku zarówno gry, jak i serialu HBO. Bohater wychowuje ją samotnie. To zwyczajna nastolatka, która w momencie wybuchu pandemii będzie próbowała uciec z miasta wraz z ojcem i swoim wujkiem Tommym.

W Sarah w serialu wciela się 18-letnia Nico Parker, córka brytyjskich aktorów: Thandiwe Newton (Thandie Newton), gwiazdy "Westworld" oraz "Miasta gniewu" zimbabweńskiego pochodzenia, i Ola Parkera. To do tej pory największe odstępstwo od postaci z gry. Sarah w produkcji Naughty Dog jest blondynką o jasnej cerze, podczas gdy w serialu "The Last of Us" wygląda zupełnie inaczej: ma ciemniejszą karnację oraz czarne włosy. Nico Parker zadebiutowała w 2019 roku w filmie "Dumbo".

Tommy Miller

Aktor w serialu: Gabriel Luna

Poznajemy w odcinku: pierwszym

Tommy Miller to młodszy brat Joela Millera. Przed wybuchem pandemii wspólnie pracują w Teksasie, później Tommy dołącza do rebelianckich Świetlików i ich relacje stają się mniej zażyłe. W pierwszym odcinku serialu "The "Last of Us" Joel traci kontakt z bratem i postanawia go odnaleźć.

W Tommy'ego wciela się Gabriel Luna, amerykański aktor, którego rodzice pochodzą z Meksyku. Mimo że bohater produkcji HBO różni się z wyglądu od jasnowłosego Tommy'ego w grze, to nietrudno uwierzyć, że serialowi Joel i Tommy są braćmi. Luna jest najbardziej znany z roli Robbiego Reyesa / Ghost Ridera w serialu Marvela "Agenci T.A.R.C.Z.Y". Grał również m.in. w serialu kryminalnym "Miasto zła" oraz w filmie Terminator: Mroczne przeznaczenie".

Tess

Aktorka w serialu: Anna Torv

Poznajemy w odcinku: pierwszym

Tess z "The Last of Us" to przyjaciółka Joela oraz jego partnerka w przemytniczej działalności w bostońskiej strefie kwarantanny. Joel i Tess często razem współpracują: on jest "mięśniami", a ona "mózgiem" każdej operacji. Wspólnie dostają też zadanie pomóc Ellie wydostać się z Bostonu.

Tess gra w serialu australijska aktorka Anna Torv, która jest najbardziej znana z roli agentki FBI Olivii Dunham w serialu "Fringe: Na granicy światów", a także Wendy Carr w "Mindhunterze" Netflixa. Podobnie jak w przypadku Ramsey, Parker czy Luny, wygląd Torv nieco odbiega od aparycji Tess z gry (różni je kolor włosów), ale mocny, a jednocześnie spokojny charakter bohaterki idealnie się zgadzają.

Marlene

Aktorka w serialu: Merle Dandridge

Poznajemy w odcinku: pierwszym

Marlene z "The Last of Us" jest przywódczynią Świetlików, czyli rebelianckiej organizacji paramilitarnej, w bostońskiej strefie kwarantanny. W pierwszym odcinku jest odpowiedzialna za opiekę nad Ellie, którą ma zabrać poza strefę. Kiedy zostaje ranna w strzelaninie, prosi spotykanych przypadkiem Joela i Tess, aby to oni pomogli nastolatce dotrzeć do oczekujących jej członków Świetlików.

Casting do roli Marlene zachwycił wszystkich fanów gry. Liderkę Świetlików gra bowiem Merle Dandridge, amerykańska aktorka i artystka musicalowa, która w grze podkładała głos tej samej bohaterce. To jedyna spośród aktorów "The Last of Us" Naughty Dog, która zagrała zarówno w grze, jak i serialu. Dzięki temu obie postaci są praktycznie identyczne z wyglądu.