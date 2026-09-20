Toaleta w schronisku w Alpach to jak podróż w czasie do dzieciństwa u babci na wsi. W Polsce taki standard nie istnieje od dawna Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Moja sierpniowa wyprawa w Alpy obfitowała w liczne doświadczenia. Zaprzyjaźniłam się z tamtejszymi krowami, wędrowałam nad malownicze jeziora, a nawet przejechałam rowerem po tamtejszych trasach. Ten wyjazd był niczym kadr z filmu – dopóki nie trafiłam do miejscowego schroniska.

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Pod koniec sierpnia ruszyłam do Austrii. Wcześniej znałam ją tylko z wizyty w Wiedniu i z tego, co zobaczyłam na ekranie. Wyjazd do malowniczego Schladming, które powinno być wzorem dla Karpacza czy Zakopanego, naprawdę zmienił mój sposób postrzegania tego kraju. Wiedeńska Austria i ta na alpejskim szlaku bardzo się od siebie różnią. Także jeśli chodzi o standard toalet.

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Przed tygodniem na kanale kierunek:PODRÓŻE pojawił się odcinek pokazujący moją wędrówkę od Styryjskiego Jeziora Bodeńskiego do schroniska Hans-Wödl-Hütte (1533 m n.p.m.). Malowniczy szlak, cisza, spokój i brak tłumów bardzo przekonały mnie do tego miejsca. Jednak to, co najpiękniejsze, pokazuję dopiero w nowym odcinku.

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Trzeciego dnia w Austrii miałam możliwość podziwiania okolic Schladming z perspektywy roweru. I powiem szczerze, że to najlepszy środek transportu w tej okolicy. Jeśli chcecie wyrobić kondycję, zabierzcie klasyczną szosówkę, gravela lub rower MTB. A jeżeli wasza forma nie jest idealna (jak moja), to elektryk okaże się spełnieniem marzeń. Widoki na trasie do parkingu przy Eschachalm były jak kadry z filmu. Tradycyjna alpejska zabudowa, żywa, wręcz neonowa zieleń pastwisk, góry i pasące się krowy. Do tego praktycznie zerowy ruch uliczny i duży szacunek kierowców, którzy mijali mnie w bezpiecznej odległości, a nie na grubość lakieru jak w Polsce.

Po 13-kilometrowej przejażdżce w górę przede mną był jeszcze trekking do jeziora Duisitzkarsee, gdzie obok górskich szczytów odbijających się w tafli wody czekała mnie kolejna niespodzianka. Okazało się, że wiele schronisk w Alpach nie jest podłączonych do kanalizacji. Powodem są silne mrozy niszczące rury, brak oczyszczalni ścieków, ale i problemy z niedoborami wody. Stąd na miejscu znajduje się coś w rodzaju przenośnej toalety, którą czuć wyraźnie, kiedy obok niej przechodzimy. Plus tej sytuacji jest taki, że za takie luksusy się nie płaci. Z drugiej strony w Polsce nawet Śnieżka zostanie niebawem podłączona do sieci wodno-kanalizacyjnej, więc nie ukrywam, że mocno zderzyłam się tam z rzeczywistością.

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