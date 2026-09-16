"Grupa zadaniowa" nagrodzona Emmy 2026. Drugi sezon będzie mocny Fot. materiał prasowy

"Grupa zadaniowa", jeden z najlepszych seriali kryminalnych ostatnich lat, sięgnęła po prestiżową statuetkę Emmy, określaną mianem telewizyjnego Oscara. Hit HBO pierwotnie miał liczyć tylko jeden sezon, ale po jego sukcesie producenci postanowili rozwinąć historię uduchowionego agenta FBI Toma Brandisa. Obsada drugiej odsłony stale się powiększa.

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W nocy z poniedziałku na wtorek (czasu polskiego) w Peacock Theater w Los Angeles odbyła się 78. ceremonii wręczenia nagród Emmy 2026, podczas której triumfowały przede wszystkim produkcje Apple TV. Wśród zwycięzców telewizyjnego Oscara znalazł się Tom Pelphrey, który w serialu kryminalnym "Grupa zadaniowa" wcielił się w Robbiego Prendergrasta, śmieciarza okradającego gangi narkotykowe na przedmieściach Filadelfii. Tytuł z Markiem Ruffalo ("Biedne istoty") w roli głównej to obowiązkowy seans dla miłośników detektywistycznych historii.

"Grupa zadaniowa" Brada Ingelsby'ego – twórcy świetnej "Mare z Easttown" z Kate Winslet ("Titanic") – skupia się na dwóch ojcach pochodzących z dwóch różnych światów, którzy muszą wydostać się z labiryntu intryg filadelfijskiego półświatka. Kryminał odsłania przed widzami brudne oblicze systemu prawnego i pochyla się nad kwestią utraty wiary. Trzymająca w napięciu narracja w połączeniu ze świetnym aktorstwem daje nam serial, który aż chce się pochłonąć w jeden wieczór.

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Przypomnijmy, o czym była fabuła pierwszego sezonu "Grupy zadaniowej". Tom Brandis – były ksiądz, a obecnie agent FBI – przewodzi grupie operacyjnej, która musi odnaleźć i aresztować sprawców serii napadów rabunkowych na przedmieściach Filadelfii. Federalny funkcjonariusz ma dodatkowo na głowie rodzinne problemy – jego adoptowany syn czeka w więzieniu na wyrok.

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Razem z mniej doświadczonymi agentami Tom rusza na poszukiwanie rabusiów. Serial pokazuje też perspektywę przestępców, których motywy wcale nie są czarno-białe. Jedną z kluczowych postaci okazuje się nastolatka o imieniu Maeve Prendergrast, która odkrywa, że jej wujek sprowadza na siebie i swoich bliskich śmiertelne kłopoty.

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W obsadzie pierwszej części serialu HBO wymieniono – oprócz Ruffalo i Pelphreya – Fabiena Frankela ("Ród smoka"), Emilię Jones ("CODA"), Alison Oliver ("Wichrowe wzgórza"), Thuso Mbedu ("Królowa wojownik"), Phoebe Fox ("Wielka"), Jamiego McShane'a ("Synowie Anarchii") i Marthę Plimpton ("Goonies").

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HBO dało Bradowi Ingelsby'emu zielone światło na stworzenie drugiego sezonu "Grupy zadaniowej". Do Ruffalo dołączy na planie zdjęciowym dwukrotny zdobywca Oscara, Mahershala Ali ("Moonlight" i "Green Book"), który zagra Eddiego Barnesa, agenta DEA (Agencji do Walki z Narkotykami). Będzie miał konflikt z Tomem Brandisem. Do składu aktorskiego dodano niedawno Rose Rollins ("Blef") i Carol Santiago ("Mercy").

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