Nagrody Emmy 2026 zostały rozdane. "Wdowia zatoka" zgarnęła aż 14 z 19 nominacji. To najlepszy wynik w historii seriali komediowych. "The Pitt" i "Chętni na seks" zremisowały z siedmioma statuetkami każdy, a Matthew Rhys jako pierwszy w historii wygrał tego samego wieczoru dwie główne nagrody aktorskie.
Nagrody Emmy to najważniejsze wyróżnienia telewizyjne w Stanach Zjednoczonych. Są przyznawane od blisko 80 lat przez Amerykańską Akademię Telewizyjną, czyli organizację zrzeszającą twórców i pracowników branży.
78. galę zorganizowano 14 września w Peacock Theatre w Los Angeles. Poprowadziła ją Mariska Hargitay, gwiazda serialu "Prawo i porządek: sekcja specjalna". Śpiewała, żartowała i błyskawicznie zmieniała stroje, a w jednym ze skeczów inspirowanych tym serialem pojawiła się nawet Taylor Swift.
Emmy 2026. Kto zdobył najważniejsze nagrody?
"Wdowia zatoka" zgarnęła 14 statuetek z 19 nominacji. Oprócz nagrody dla najlepszego serialu komediowego wygrała też w kategoriach aktorskich (Matthew Rhys, Kate O'Flynn, Stephen Root), a także za scenariusz Katie Dippold i reżyserię Hiro Muraia.
"The Pitt" zdobył siedem nagród z 25 nominacji (najwięcej nominacji ze wszystkich seriali w tym roku) w tym dla najlepszego dramatu i dla Noah Wyle'a, drugi rok z rzędu. Tyle samo, siedem statuetek, trafiło do "Chętnych na seks", które wygrały też w reżyserii i scenariuszu dzięki twórcy Stevenowi Conradowi. "Jedyna" uzbierała sześć nagród, w tym za scenariusz twórcy Vince'a Gilligana.
Szczególnie głośno zrobiło się wokół Matthew Rhysa, bo jako pierwszy aktor w historii Emmy wygrał w tym samym wieczorze dwie nagrody pierwszoplanowe: za "Wdowią zatokę" i za "Bestię we mnie". Nagrodę odebrała też Rhea Seehorn, która za "Jedyną" sięgnęła po pierwsze w karierze Emmy. Wcześniej regularnie przegrywała nominacje za rolę w "Zadzwoń do Saula".
Nominacje do Emmy 2026 miały też polski akcent. Karolina Wydra walczyła o nagrodę drugoplanową w dramacie za rolę w "Jedynej". Statuetki jednak nie zdobyła. Wygrała Allison Janney za "Dyplomatkę". To i tak spory sukces, bo Wydra jako jedyna Polka znalazła się w tym roku wśród nominowanych do najważniejszych kategorii aktorskich.
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Pełna lista zwycięzców i nominowanych do Emmy 2026
Poniżej pełna lista nominowanych w najważniejszych kategoriach serialowych i aktorskich. Na pierwszym miejscu oznaczyliśmy laureatów.
Najlepszy serial dramatyczny:
Najlepszy serial komediowy:
Najlepszy serial limitowany lub antologia:
Najlepszy aktor w serialu dramatycznym:
Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym:
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym:
Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym:
Najlepszy aktor w serialu komediowym:
Najlepsza aktorka w serialu komediowym:
Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym:
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym:
Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:
Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:
Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:
Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym – aktor:
Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym – aktorka:
Najlepszy gościnny występ w serialu komediowym – aktor:
Najlepszy gościnny występ w serialu komediowym – aktorka:
Gdzie obejrzeć seriale, które wygrały Emmy 2026?
"The Pitt" można oglądać na HBO Max. Ta sama platforma streamuje też serial "Chętni na seks" oraz "Hacks", które pożegnało widzów po pięciu sezonach.
"Wdowia zatoka" jest dostępna na platformie Apple TV+. Na tej samej platformie leci "Jedyna" z Karoliną Wydrą w obsadzie. "Bestia we mnie", za którą Matthew Rhys odebrał drugą statuetkę wieczoru, dostępna jest na Netfliksie. Pełny przegląd platform dla wszystkich nominowanych do tegorocznych Emmy tytułów znajdziecie w osobnym artykule.