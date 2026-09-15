"Wdowia zatoka" królową Emmy 2026. Matthew Rhys zrobił coś, czego nie było przez 78 lat Kadr z serialu "Wdowia zatoka"

Nagrody Emmy 2026 zostały rozdane. "Wdowia zatoka" zgarnęła aż 14 z 19 nominacji. To najlepszy wynik w historii seriali komediowych. "The Pitt" i "Chętni na seks" zremisowały z siedmioma statuetkami każdy, a Matthew Rhys jako pierwszy w historii wygrał tego samego wieczoru dwie główne nagrody aktorskie.

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Nagrody Emmy to najważniejsze wyróżnienia telewizyjne w Stanach Zjednoczonych. Są przyznawane od blisko 80 lat przez Amerykańską Akademię Telewizyjną, czyli organizację zrzeszającą twórców i pracowników branży.

78. galę zorganizowano 14 września w Peacock Theatre w Los Angeles. Poprowadziła ją Mariska Hargitay, gwiazda serialu "Prawo i porządek: sekcja specjalna". Śpiewała, żartowała i błyskawicznie zmieniała stroje, a w jednym ze skeczów inspirowanych tym serialem pojawiła się nawet Taylor Swift.

Emmy 2026. Kto zdobył najważniejsze nagrody?

"Wdowia zatoka" zgarnęła 14 statuetek z 19 nominacji. Oprócz nagrody dla najlepszego serialu komediowego wygrała też w kategoriach aktorskich (Matthew Rhys, Kate O'Flynn, Stephen Root), a także za scenariusz Katie Dippold i reżyserię Hiro Muraia.

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"The Pitt" zdobył siedem nagród z 25 nominacji (najwięcej nominacji ze wszystkich seriali w tym roku) w tym dla najlepszego dramatu i dla Noah Wyle'a, drugi rok z rzędu. Tyle samo, siedem statuetek, trafiło do "Chętnych na seks", które wygrały też w reżyserii i scenariuszu dzięki twórcy Stevenowi Conradowi. "Jedyna" uzbierała sześć nagród, w tym za scenariusz twórcy Vince'a Gilligana.

Szczególnie głośno zrobiło się wokół Matthew Rhysa, bo jako pierwszy aktor w historii Emmy wygrał w tym samym wieczorze dwie nagrody pierwszoplanowe: za "Wdowią zatokę" i za "Bestię we mnie". Nagrodę odebrała też Rhea Seehorn, która za "Jedyną" sięgnęła po pierwsze w karierze Emmy. Wcześniej regularnie przegrywała nominacje za rolę w "Zadzwoń do Saula".

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Nominacje do Emmy 2026 miały też polski akcent. Karolina Wydra walczyła o nagrodę drugoplanową w dramacie za rolę w "Jedynej". Statuetki jednak nie zdobyła. Wygrała Allison Janney za "Dyplomatkę". To i tak spory sukces, bo Wydra jako jedyna Polka znalazła się w tym roku wśród nominowanych do najważniejszych kategorii aktorskich.

Pełna lista zwycięzców i nominowanych do Emmy 2026

Poniżej pełna lista nominowanych w najważniejszych kategoriach serialowych i aktorskich. Na pierwszym miejscu oznaczyliśmy laureatów.

Najlepszy serial dramatyczny:

The Pitt Dyplomatka Pozłacany wiek Kulawe konie Paradise Znajomi i sąsiedzi

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Najlepszy serial komediowy:

Wdowia zatoka Misja: Podstawówka The Bear Margo jest spłukana Nikt tego nie chce Zbrodnie po sąsiedzku Terapia bez trzymanki

Najlepszy serial limitowany lub antologia:

Chętni na seks To jej wina Bestia we mnie Awantura Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym:

Noah Wyle – "The Pitt" Sterling K. Brown – "Paradise" Gary Oldman – "Kulawe konie" Mark Ruffalo – "Grupa zadaniowa" Rufus Sewell – "Dyplomatka"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym:

Rhea Seehorn – "Jedyna" Carrie Coon – "Pozłacany wiek" Chase Infiniti – "Testamenty" Keri Russell – "Dyplomatka" Zendaya – "Euforia"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym:

Tom Pelphrey – "Grupa zadaniowa" Patrick Ball – "The Pitt" Shawn Hatosy – "The Pitt" Gerran Howell – "The Pitt" Billy Crudup – "The Morning Show" Jack Lowden – "Kulawe konie" Carlos-Manuel Vesga – "Jedyna"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym:

Allison Janney – "Dyplomatka" Taylor Dearden – "The Pitt" Fiona Dourif – "The Pitt" Katherine LaNasa – "The Pitt" Sepideh Moafi – "The Pitt" Julianne Nicholson – "Paradise" Karolina Wydra – "Jedyna"

Najlepszy aktor w serialu komediowym:

Matthew Rhys – "Wdowia zatoka" Yahya Abdul-Mateen II – "Wonder Man" Steve Carell – "Rooster" Jason Segel – "Terapia bez trzymanki" Martin Short – "Zbrodnie po sąsiedzku"

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Najlepsza aktorka w serialu komediowym:

Jean Smart – "Hacks" Quinta Brunson – "Misja: Podstawówka" Ayo Edebiri – "The Bear" Elle Fanning – "Margo jest spłukana" Lisa Kudrow – "Wielki powrót"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym:

Kate O'Flynn – "Wdowia zatoka" Dale Dickey – "Wdowia zatoka" Hannah Einbinder – "Hacks" Janelle James – "Misja: Podstawówka" Michelle Pfeiffer – "Margo jest spłukana" Megan Stalter – "Hacks" Jessica Williams – "Terapia bez trzymanki"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym:

Stephen Root – "Wdowia zatoka" Colman Domingo – "Cztery pory roku" Paul W. Downs – "Hacks" Harrison Ford – "Terapia bez trzymanki" Michael Urie – "Terapia bez trzymanki" Nick Offerman – "Margo jest spłukana" Tyler James Williams – "Misja: Podstawówka"

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Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:

Matthew Rhys – "Bestia we mnie" Riz Ahmed – "Bait" Jason Bateman – "Black Rabbit" Charlie Hunnam – "Potwór: Historia Eda Geina" Oscar Isaac – "Awantura"

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:

Sally Field – "Niezwykle szlachetne stworzenia" Claire Danes – "Bestia we mnie" Carey Mulligan – "Awantura" Sarah Pidgeon – "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" Sarah Snook – "To jej wina"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:

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David Harbour – "Chętni na seks" Jason Bateman – "Chętni na seks" Richard Jenkins – "Chętni na seks" Richard Gadd – "Półbrat" Charles Melton – "Awantura" Nick Offerman – "Śmierć od pioruna"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:

Linda Cardellini – "Chętni na seks" Joy Sunday – "Chętni na seks" Dakota Fanning – "To jej wina" Laurie Metcalf – "Potwór: Historia Eda Geina" Youn Yuh-jung – "Awantura" Constance Zimmer – "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette"

Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym – aktor:

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Ernest Harden Jr. – "The Pitt" Colman Domingo – "Euforia" Jeff Kober – "The Pitt" Jeff Hiller – "Jedyna" Jonathan Pryce – "Kulawe konie" Bradley Whitford – "Dyplomatka"

Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym – aktorka:

Shailene Woodley – "Paradise" Brittany Allen – "The Pitt" Tal Anderson – "The Pitt" Tina Ivlev – "The Pitt" Miriam Shor – "Jedyna" Merritt Wever – "Pozłacany wiek"

Najlepszy gościnny występ w serialu komediowym – aktor:

Rob Reiner – "The Bear" Michael J. Fox – "Terapia bez trzymanki" Brett Goldstein – "Terapia bez trzymanki" Hamish Linklater – "Wdowia zatoka" Christopher McDonald – "Hacks" Connor Storrie – "Saturday Night Live"

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Najlepszy gościnny występ w serialu komediowym – aktorka:

Betty Gilpin – "Wdowia zatoka" Leslie Bibb – "Hacks" Cherry Jones – "Hacks" Laurie Metcalf – "Hacks" Kaitlin Olson – "Hacks" Lauren Weedman – "Hacks" Jamie Lee Curtis – "The Bear"

Gdzie obejrzeć seriale, które wygrały Emmy 2026?

"The Pitt" można oglądać na HBO Max. Ta sama platforma streamuje też serial "Chętni na seks" oraz "Hacks", które pożegnało widzów po pięciu sezonach.

"Wdowia zatoka" jest dostępna na platformie Apple TV+. Na tej samej platformie leci "Jedyna" z Karoliną Wydrą w obsadzie. "Bestia we mnie", za którą Matthew Rhys odebrał drugą statuetkę wieczoru, dostępna jest na Netfliksie. Pełny przegląd platform dla wszystkich nominowanych do tegorocznych Emmy tytułów znajdziecie w osobnym artykule.