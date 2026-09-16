Emerytura do 4451,78 zł zwalnia z abonamentu RTV. Bez wizyty na poczcie senior dalej płaci Fot. AnnaStills / Shutterstock

Emerytura i skończone 60 lat to za mało, żeby przestać płacić za radio i telewizor. O zwolnieniu z abonamentu RTV decyduje wysokość świadczenia, a sama ulga nie włącza się z automatu. Co trzeba zrobić?

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Wielu starszych Polaków wierzy, że osiągnięcie wieku emerytalnego automatycznie kończy obowiązek opłat. Wiek to dopiero pierwszy warunek, bo senior musi mieć prawo do emerytury, jej kwota nie może przekraczać ustawowego progu, a przed 75. urodzinami trzeba jeszcze dopełnić formalności na poczcie.

Ile może wynosić emerytura, żeby nie płacić abonamentu RTV?

"W 2026 roku ze zwolnienia z opłat abonamentowych mogą skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, a ich miesięczna emerytura nie przekracza kwoty 4 451,78 zł brutto (50 proc. kwoty 8 903,56 zł, tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 roku)" – przekazała Poczta Polska portalowi Interia.

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Emeryt ze świadczeniem powyżej 4451,78 zł brutto płaci abonament na zwykłych zasadach. Ten próg obowiązuje go do 75. urodzin. Później wysokość emerytury przestaje mieć znaczenie. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po 75. urodzinach, a Poczta Polska ustala je sama na podstawie rejestru PESEL, o ile odbiornik jest zarejestrowany.

Zwolnienie z abonamentu RTV nie włącza się samo

Limit zmienia się co roku razem z przeciętnym wynagrodzeniem. Równocześnie waloryzacja emerytur podnosi świadczenia, więc własną emeryturę warto co roku porównać z nowym progiem.

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Samo spełnienie warunków też nie wystarczy. Jak wyjaśnia Poczta Polska, emeryt przed 75. urodzinami musi zgłosić zwolnienie w placówce pocztowej, bo przez internet tego nie załatwi.

Na miejscu pokazuje dowód osobisty oraz decyzję ZUS (lub innego organu emerytalno-rentowego) o wysokości emerytury albo odcinek emerytury. Potem składa oświadczenie. Ulga zaczyna działać od pierwszego dnia następnego miesiąca. Do tego czasu opłaty są naliczane jak dotąd.

Kto jeszcze nie musi płacić abonamentu RTV?

Niska emerytura to tylko jeden z powodów zwolnienia. Wykaz Poczty Polskiej obejmuje też m.in.:

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osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowitej niezdolności do pracy lub zaliczeniu do I grupy inwalidów, osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub rentę socjalną, osoby niesłyszące oraz osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc., osoby bezrobotne oraz mające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, osoby korzystające ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej lub spełniające kryteria dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami oraz weterani poszkodowani.

Każdą z tych sytuacji trzeba udokumentować na poczcie, inaczej opłaty wciąż będą naliczane. Nie zmienia tego fakt, że koniec abonamentu RTV na starych zasadach jest coraz bliżej. Dopóki nowe przepisy nie wejdą w życie, obowiązują dotychczasowe zasady.

Abonament RTV 2026. Stawki i kara za niezarejestrowany telewizor

Posiadacz samego radia musi dać państwu 9,50 zł miesięcznie. Dotyczy to także kierowców, którzy kupili radio do auta. Telewizor w domu podnosi opłatę do 30,50 zł, a płacenie za sam streaming czy pakiet kablówki w niczym nie zwalnia z tej opłaty.

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Każdy nowy odbiornik trzeba zarejestrować w ciągu 14 dni na poczcie lub przez internet. Rejestrację sprawdzają w terenie kontrolerzy Poczty Polskiej, którzy mają upoważnienia i legitymacje.

Za niezarejestrowany odbiornik grozi kara równa 30-krotności miesięcznej opłaty. W przypadku telewizora to 915 zł, a samego radia 285 zł. Od 2027 roku stawki wzrosną do 10,80 zł za radio i 34,50 zł za telewizor, więc kara za niezarejestrowany telewizor sięgnie 1035 zł.