Ponad 18 tys. mniej za nową Skodę? Nowy cennik trzech modeli idzie na zwarcie z rywalami Materiały prasowe Skoda

Czesi właśnie odpalili ofertę, która każe mi zweryfikować to, co myślałem o dzisiejszych cennikach. Limitowana wersja Easy dla modeli Skoda Fabia, Scala i Kamiq to coś, co może mocno zamieszać na rynku, bo to nie jest typowy, pusty chwyt marketingowy. Tu realnie można zostawić w kieszeni grube tysiące.

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Zazwyczaj, gdy producent chwali się "najtańszą wersją w cenniku", dostajemy auto z czarnymi zderzakami i korbkami w szybach. Tutaj jest zupełnie inaczej. Nowa Skoda Fabia z silnikiem 1.0 MPI (80 KM) startuje teraz od 66 700 zł.

Za większą i bardziej rodzinną Skodę Scalę (1.0 TSI 115 KM) zapłacimy od 81 100 zł, a miejski crossover Skoda Kamiq z tym samym silnikiem to wydatek od 83 200 zł.

Gdy przyjrzymy się sumie korzyści, kwoty robią jeszcze większe wrażenie. W przypadku Fabii zostaje nam w portfelu nawet 12 100 zł. Wybierając Scalę, zyskujemy do 18 050 zł, a w przypadku Kamiqa rabat sięga aż 18 200 zł.

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Wyposażenie to spore zaskoczenie

Najciekawsze jest to, co dostajemy w standardzie. Tanie nowe auto nie oznacza tu kompromisów, które po tygodniu będą was irytować. Optymalnie skrojona specyfikacja wersji Easy ma w zasadzie wszystko, czego potrzeba do codziennej jazdy.

Na pokładzie znajdziemy klimatyzację, tylne czujniki parkowania (zbawienie w mieście), reflektory LED i pełną, bezprzewodową integrację ze smartfonem przez SmartLink (Apple CarPlay i Android Auto). O bezpieczeństwo dbają z kolei systemy Front Assist i Lane Assist.

Jeśli celujecie w Scalę lub Kamiqa, producent dorzuca do pieca jeszcze 16-calowe alufelgi i cztery porty USB-C o mocy 45 W, które bez problemu szybko naładują nowoczesnego smartfona czy tablet.

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A jako człowiek, który codziennie spędza sporo czasu, przebijając się przez zatłoczone ulice Warszawy, mam jedną radę: jeśli tylko możecie, bierzcie automat. Dlatego szczególnie korzystnie wypadają odmiany ze 115-konnym silnikiem 1.0 TSI zestrojoną ze świetną skrzynią DSG.

To połączenie dynamiki i oszczędności spalania, które idealnie sprawdza się w miejskiej dżungli. Ceny za taki komfort na co dzień? Fabia Easy 1.0 TSI 115 KM DSG kosztuje 75 900 zł, Scala to wydatek 86 500 zł, a Kamiq w automacie uszczupli konto o 87 600 zł. Pamiętajcie, że przy tych konfiguracjach zgarniacie pełną pulę wspomnianych wcześniej zniżek.

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A co, jeśli chcę LPG albo szukam mocniejszych wrażeń?

Promocje nie kończą się na bazowych wariantach. Czesi mocno ścięli też ceny wyższych specyfikacji, w tym świetnie wyglądającej, sportowej odmiany Monte Carlo czy bogato wyposażonej wersji Drive.

Dodatkowo, Skoda nie zapomina o tych, którzy koszty eksploatacji chcą uciąć do absolutnego minimum. Pod maską bazowej Fabii 1.0 MPI za jedyne 4 700 zł może wylądować fabryczna instalacja LPG.