Open'er Festival 2027 ogłasza sombr jako czwartkowego headlinera. Kim jest autor hitu "Back to Friends" i "Homewrecker"? Fot. materiał prasowy

Open'er Festival ogłasza nowych headlinerów na 2027 rok. W line-upie polskiej imprezy muzycznej znalazł się młody artysta o pseudonimie sombr, którego starsze pokolenia mogą nie znać z imienia, za to mogły usłyszeć go nieraz w radiu lub social mediach. Amerykański muzyk, którego teksty zachwalała sama Taylor Swift, nie schodzi z ust słuchaczy z całego świata.

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Open'er Festival 2027 znów idzie w kierunku trendów. Organizatorzy jednej z największych imprez muzycznych w Polsce (obok Pol'and'Rock Festivalu) zaczęli odsłaniać przed fanami swoje karty, ogłaszając za pośrednictwem mediów społecznościowych headlinerów przyszłorocznej edycji wydarzenia, które między 30 czerwca a 3 lipca odbędzie się na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo.

Do australijskiego zespołu Tame Impala, którego psychodeliczny rock (określany mianem rozwodnionej wersji King Gizzard & the Lizard Wizard) usłyszymy w środę na Orange Main Stage, dołączyła właśnie Raye, angielska piosenkarka R&B porównywana do Amy Winehouse. Wystąpi ona na tej samej scenie, tyle że w sobotę, ostatni dzień festiwalu. Na tym nie kończą się dobre wieści dla miłośników muzyki popularnej. W czwartek główną atrakcją wieczoru będzie sombr. Jeśli sądzisz, że pierwszy raz stykasz się z tym pseudonimem artystycznym, to grubo się mylisz.

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Open'er Festival 2027 ma czwartkowego headlinera. Kim jest sombr?

Każdy, kto używa TikToka lub przegląda rolki na Instagramie, z całą pewnością go zna. Za pseudonimem sombr kryje się 21-letni Shane Michael Boose z Nowego Jorku, który sławę zawdzięcza przede wszystkim pierwszej z wymienionych wyżej platform społecznościowych. Niedoszły absolwent prestiżowej szkoły średniej LaGuardia, którą ukończyli Timothée Chalamet ("Diuna"), Adrien Brody ("Brutalista") i raperka Nicki Minaj, wydał debiutancki singiel "Nothing Left to Say" w październiku 2021, ale dopiero czwarty jego kawałek – "Caroline" – stał się tak naprawdę viralem.

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Przełomem w jego karierze okazały się kawałki "Back to Friends" i "Undressed", które w ubiegłym roku szturmem podbiły serca TikTokerów. Indie-popowe brzmienie rodem z 2014 roku – w połączeniu z charakterystyczną estetyką glam rocka lat 80., pogłosem jaskiniowym i miksem stylizowanym na dźwięki magnetofonów kasetowych – spodobało się szczególnie pokoleniu Z i milenialsom tęskniącym za złotą erą indie rocka.

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Teksty sombr najczęściej traktują o miłości, a już zwłaszcza o związanym z nią bólu. Słowa młodego muzyka są łudząco podobne do cytatów, które krążyły po Tumblrze przeszło dekadę temu. "How can we go back to being friends / When we just shared a bed?" – początek refrenu "Back to Friends" jest tego najlepszym przykładem, podobnie jak fragment "Undressed": "I don't want the children of another man / To have the eyes of the girl that I won't forget".

W oczach jednych sombr jawi się jako duchowy następca Jeffa Buckleya, drudzy uważają natomiast, że jego twórczość jest monotonna i pozbawiona głębi legendy lat 90. Taylor Swift, która uchodzi obecnie za jedną z najlepszych tekściarek, chwaliła młodszego kolegę po fachu za ekspresję i za to, że przelewanie emocji na papier nie stanowi dla niego większego problemu.

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Quiz 1 / 10 Z jakiego teledysku pochodzi ten kadr? Fot. YouTube Love Story Shake It Off You Belong With Me