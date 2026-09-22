"Opowieści z Narnii" Grety Gerwig i Netflixa przeniosą akcję "Siostrzeńca czarodzieja". To oznacza duże zmiany w historii rodzeństwa Pevensie Fot. materiał prasowy

"Opowieści z Narnii" w reżyserii Grety Gerwig nareszcie nabierają wyrazistych kształtów. "Siostrzeniec czarodzieja" pokaże narodziny magicznej krainy, którą pokochali młodzi czytelnicy. Akcję filmu przeniesiono do lat 50. XX wieku. Taka zmiana rodzi pytanie o to, czy potencjalna nowa wersja przygód rodzeństwa Pevensie odejdzie od wątku II wojny światowej. Jeśli tak, mam podejrzenia, jakie wydarzenie będzie tłem dla kontynuacji.

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Netflix zawarł umowę z IMAX, by nowe "Opowieści z Narnii", za których kamerą stanęła Greta Gerwig, czterokrotnie nominowana do Oscara reżyserka "Lady Bird", "Małych kobietek" i "Barbie", były puszczane w kinach tuż przed oficjalną premierą na platformie giganta streamingu. Początkową datą debiutu adaptacji miał być 26 listopada 2026 roku. W wyniku pewnym komplikacji – bliżej niewyjaśnionych – projekcje w salach IMAX przeniesiono na 12 lutego 2027 roku, a w serwisie Netflix na 2 kwietnia.

Nadchodzący film będzie nosił tytuł "Opowieści z Narnii: Siostrzeniec czarodzieja" (oryg. "The Magician's Nephew"), czyli tak samo jak przedostatnia część cyklu C.S. Lewisa, która – pomijając chronologię publikacji – jest prequelem "Lwa, czarownicy i starej szafy". Jej fabuła śledzi losy dzieci o imieniu Digory Kirke i Polly Plummer, które cofają się do początków istnienia Narnii, niebędącej jeszcze zażartym polem bitwy między dobrem a złem. Na dużym ekranie poznamy zatem genezę lwa Aslana i Jadis, przyszłej Białej Czarownicy.

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"Opowieści z Narnii" Gerwig i Netflixa zmienią książkę. To może oznaczać coś dużego dla rodzeństwa Pevensie

"Siostrzeniec czarodzieja" zasypie widzów plejadą gwiazd. Aslan będzie kobietą w nowych "Opowieściach z Narnii". Meryl Streep ("Mamma Mia!") zastąpi Liama Neesona ("Uprowadzona") w roli lwa, który w chrześcijańskiej prozie C.S. Lewisa służył jako fantasy interpretacja Boga. – Chciałam kogoś, kto brzmi głęboko, ale nie pretensjonalnie; kogoś z powagą, ale bez ponurości. Kogoś, kto potrafiłby przekazać głębię i patos, a także radość i zachwyt – mówiła Greta Gerwig w wywiadzie dla brytyjskiego magazynu "Empire", podkreślając, że podczas castingu szukała osoby posiadającej "mądrość płynącą z doświadczenia".

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Zamiast Tildy Swinton ("Orlando") w nowych "Opowieściach z Narnii" Jadis zagra Emma Mackey, objawienie serialu "Sex Education" i odtwórczyni Emily Brontë w fikcjonalnym dramacie biograficznym "Emily". Daniel Craig, szósty James Bond, wcieli się zaś w eskerymentatora Andrew Ketterleya (tytułowego czarodzieja).

Naszymi protagonistami będą David McKenna ("Władca much") i Beatrice Campbell ("Fenicki układ"). Carey Mulligan ("Nie opuszczaj mnie") wcieli się w matkę Digory'ego Kirke'a – chłopca, który w "Lwie, czarownicy i starej szafie" wyrósł na emerytowanego profesora i tymczasowego opiekuna rodzeństwa Pevensie.

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Filmowa wersja "Opowieści z Narnii: Siostrzeńca czarodzieja" Netflixa, która ma być inspirowana twórczością Davida Bowiego (zwłaszcza jego albumami "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" oraz "Aladdin Sane") przeniesie akcję książki z 1900 roku (schyłku epoki wiktoriańskiej) do lat 50. XX wieku, co może być problemem, jeśli Netflix zdecyduje się w przyszłości przenieść na małe i duże ekrany historię Piotra, Zuzanny, Edmunda i Łucji Pevensie.

"Siostrzeniec czarodzieja" zmieni losy Piotra, Zuzanny, Edmunda i Łucji Pevensie?

Jak wiemy, książka "Lew, czarownica i stara szafa" rozgrywa się w czasach II wojny światowej, gdy rodzeństwo Pevensie zostaje ewakuowane z Londynu w związku z bombardowaniami w ramach kampanii Blitz. Jeżeli Gerwig zdecyduje się nakręcić kontynuację "Siostrzeńca czarodzieja", będzie musiała znaleźć charakterystyczny dla historii Wielkiej Brytanii punkt odniesienia.

Potencjalny film rozgrywałby się najpewniej cztery dekady po perypetiach Digory'ego i Polly, czyli w latach 90 ubiegłego wieku. Wówczas Irlandia i Zjednoczone Królestwo żyło brutalnym konfliktem w Irlandii Północnej, tzw. The Troubles, który miał podłoże etniczno-polityczne i (w uproszczeniu) dotyczył sporu między dyskryminowanymi katolikami a protestantami; republikanami dążącymi do zjednoczenia wyspy a unionistami.

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