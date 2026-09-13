W serialu "Harry Potter" obsadzono Toma Marvolo Riddle'a. To wskazówka, kto zagra Lorda Voldemorta? Fot. materiał prasowy

Obsada serialu "Harry Potter" od HBO powiększa się. Jeszcze przed premierą pierwszego sezonu dowiedzieliśmy się, kto w "Komnacie Tajemnic" zagra Toma Marvolo Riddle'a, znanego później jako Czarny Pan. Wygląd młodego aktora może być podpowiedzią, kto wcieli się w dorosłego Lorda Voldemorta. Mamy aż trzech kandydatów.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Serial "Harry Potter", który powstaje 15 lat po premierze filmu "Insygnia Śmierci: Część II", obejrzymy w serwisie streamingowym HBO Max już w Boże Narodzenie. Premierowy sezon ma być wierną adaptacją "Kamienia Filozoficznego". Następne odsłony będą odpowiadać kolejnym tomom serii książek J.K. Rowling. Twórcy dostali zielone światło na produkcję "Komnaty Tajemnic", jeszcze zanim na małym ekranie ukazał się odcinek pilotażowy reboota. Obsada drugiego rozdziału przygód "chłopca, który przeżył" robi się coraz większa.

Tom Marvolo Riddle obsadzony w serialu "Harry Potter"? Chyba wiemy, kto będzie Lordem Voldemortem

Według portalu branżowego Deadline w drugim sezonie "Harry'ego Pottera" Zgredka zagra Lenny Rush ("Buntowniczka Nell"), Bonnie Hill ("Batalion 6888") zastąpi Gracie Cochrane w roli Ginny Weasley, a w młodego Toma Marvolo Riddle'a wcieli się Billy Barratt, najmłodszy zdobywca międzynarodowej nagrody Emmy za brytyjski film telewizyjny "Odpowiedzialność". Wygląd 19-letniego aktora z Brixton może posłużyć fanom jako wskazówka, kto zagra Lorda Voldemorta w reboocie HBO.

Biorąc pod uwagę, że największy wróg tytułowego protagonisty w dorosłości starał się upodobnić do węża, najbardziej charakterystyczną cechą – oprócz braku nosa – będą jego oczy. Przypomnijmy, że wśród potencjalnych kandydatów do roli Czarnego Pana wymieniani są m.in. Cillian Murphy, laureat Oscara za "Oppenheimera" Christophera Nolana, Tom Hiddleston ("Loki") i Tilda Swinton ("Orlando"), którą wskazał sam Ralph Fiennes, odtwórca wspomnianego antagonisty w kinowych adaptacjach. Nie da się ukryć, że cała ta trójka pasowałaby do roli starszej wersji serialowego Toma Riddle'a, którego właśnie obsadzono.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Portal Redanian Intelligence, który specjalizuje się raczej w tematyce związanej z serialem "Wiedźmin" Netflixa, donosił nieoficjalnie, że aktor, który zagra arcywroga chłopca z błyskawicą na czole, został już wybrany i ma pojawić się w kilku odcinkach pierwszego sezonu "Harry'ego Pottera". Twórcy zamierzają trzymać w tajemnicy tożsamość odtwórcy Czarnego Pana do czasu jego pojawienia się na małym ekranie. To być albo nie być dla HBO.

Nicholas Hoult miał być Gilderoyem Lockhartem. HBO zastąpiło go gwiazdorem "Gry o tron"

Jak ustalił amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety", Nicholas Hoult zrezygnował z udziału w drugim sezonie "Harry'ego Pottera" z powodu konfliktu terminów. Podobno HBO nie było w stanie dopasować harmonogramu zdjęć do dwóch innych projektów, przy których pracuje obecnie brytyjski aktor, dlatego zwolniono go z kontraktu. W jego miejsce niemal natychmiast wskoczył Kit Harington, odtwórca Jona Snowa w "Grze o tron". To on w "Komnacie Tajemnic" będzie Gilderoyem Lockhartem, czarodziejem-celebrytą i nowym nauczycielem obrony przed czarną magią.

REKLAMA

QUIZ: Jak dobrze pamiętasz zaklęcia z "Harry'ego Pottera"?