Debiut VW ID. Polo na KNM. Besser-Reguła: "Ma szansę być czarnym koniem" Fot. naTemat.pl

Podczas Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach obejrzeliśmy premierę najnowszego miejskiego elektryka Volkswagena: ID. Polo. Na temat auta, szacunków dotyczących sprzedazy tego modelu oraz o dalszej ofensywie produktowej marki z Wolfsburga rozmawiamy z Axelem Besserem-Regułą, PR managerem marki Volkswagen w Polsce.

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