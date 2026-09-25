Podczas Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach obejrzeliśmy premierę najnowszego miejskiego elektryka Volkswagena: ID. Polo. Na temat auta, szacunków dotyczących sprzedazy tego modelu oraz o dalszej ofensywie produktowej marki z Wolfsburga rozmawiamy z Axelem Besserem-Regułą, PR managerem marki Volkswagen w Polsce.
REKLAMA
O Volkswagenie ID. Polo już pisaliśmy. Jeździliśmy nim podczas pierwszych testów europejskich. Auto po raz pierwszy zostało pokazane szrzej polskiej publiczności na KNM w Katowicach.