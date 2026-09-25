"The Valhalla Murders" zadowolą fanów nordic noir Fot. Kadr z "The Valhalla Murders"

"The Valhalla Murders" to islandzki kryminał, który mógł umknąć wielu fanom nordic noir. Ośmioodcinkowy serial łączy fikcyjne, mroczne śledztwo z prawdziwą historią skandalu sprzed lat. Seria morderstw prowadzi duet policjantów do dawnego ośrodka dla chłopców. Szybko okazuje się, że miejsce to skrywa tajemnice, do których lepiej było już nie wracać.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"The Valhalla Murders" to islandzki kryminał, który inspiruje się prawdziwą historią

"The Valhalla Murders" z 2019 roku to jeden z tych mniej znanych nordyckich kryminałów (choć Islandia nie należy do Skandynawii, jej kryminały również zalicza się do nurtu nordic noir). Islandzki serial zabiera nas do Reykjavíku, w którym dochodzi do serii brutalnych morderstw. Niby ofiary nie mają ze sobą nic wspólnego, ale sposób działania sprawcy szybko sugeruje, że policja może mieć do czynienia z pierwszym seryjnym mordercą w historii wyspy.

REKLAMA

Fot. Kadr z "the Valhalla Murders"

Śledztwo prowadzi Kata (Nína Dögg Filippusdóttir), ambitna policjantka, która zamiast spodziewanego awansu dostaje do pomocy śledczego z Oslo. Walczący z własnymi demonami Arnar (Björn Thors) od początku nie jest dla Katy łatwym partnerem. Mimo to razem zaczynają składać w całość kolejne elementy mrocznej układanki.

Ślady prowadzą ich do Valhalli – dawnego ośrodka dla chłopców, który został zamknięty wiele lat wcześniej. Policjanci wracają do historii sprzed kilku dekad i odkrywają, że za zamkniętymi drzwiami ośrodka działy się rzeczy, o których przez lata wolano głośno nie mówić.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Co ciekawe, "The Valhalla Murders" ma swoje źródło w prawdziwej historii. Serial wykorzystuje skandal związany z działającą na Islandii państwową placówką dla tzw. "trudnych chłopców". Pod koniec lat 40. XX wieku trafiali tam chłopcy w wieku od siedmiu do czternastu lat. Jak podaje portal MEAWW, ośrodek miał służyć ich resocjalizacji, ale po latach wyszło na jaw, że podopieczni byli tam bici i maltretowani przez personel. Po ujawnieniu skandalu jego byli wychowankowie otrzymali od państwa oficjalne przeprosiny i rekompensaty finansowe.

REKLAMA

Choć morderstwa i śledztwo są pomysłem twórców, to piekło na ziemi za murami ośrodka jest jak najbardziej prawdziwe. "The Valhalla Murders" to przy tym klasyczny kryminał nordic nor. Jest śledztwo, są tajemnice sprzed lat i dwójka policjantów, którzy początkowo nie mogą się dogadać, ale mimo wszystko uparcie szukają prawdy. Surowe krajobrazy zimowej Islandii dodatkowo podbijają mroczny klimat serialu.

Gdzie oglądać "The Valhalla Murders"?