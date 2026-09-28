Policja ustaliła, że nastolatek planował zamach w swojej szkole. Fot. shutterstock

Według ustaleń policjantów 13-latek planował atak w swojej szkole. Mundurowi zatrzymali nastolatka jeszcze w mieszkaniu w Wąbrzeźnie. W naszykowanym plecaku miał bagnet, a w pokoju trzymał tasak.

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Funkcjonariusze o przerażających zamiarach nastolatka zostali poinformowani przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Przekazano im, że chłopiec planuje atak w szkole w powiecie wąbrzeskim (woj. kujawsko-pomorskie). To właśnie tam na co dzień uczęszczał na lekcje.

13-latek planował atak w szkole. Policjanci już go zatrzymali

"Z przekazanej informacji wynikało także, że 13-latek wcześniej uśmiercił kilka kotów. Dziś (28.09) o godz. 6 rano policjanci weszli do domu 13-latka. W plecaku przygotowanym do szkoły zabezpieczyli bagnet, a w mieszkaniu także tasak. W tej chwili trwają czynności z udziałem 13-latka, w obecności rodzica" – czytamy w komunikacie policji.

Do akcji zaangażowano także funkcjonariuszy z wojewódzkiego Wydziału do walki z Przestępczością Cyfrową. Powiadomiono również inne służby.

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Mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik KWP z Bydgoszczy przekazała w rozmowie z Polsat News, że zabezpieczone zostaną także urządzenia, z których korzystał nastolatek, aby prześledzić, w jaki sposób i z kim się kontaktował. Sprawa zostanie prawdopodobnie przekazana do sądu ds. nieletnich. – Zatrzymanie odbyło się spokojnie. (…) Chłopiec nie był wcześniej notowany, nie mieliśmy z nim do czynienia – dodała policjantka.

Zatrzymanie innego nastolatka, który też planował atak w szkole

Zaledwie w połowie września informowaliśmy w naTemat o tym, że 17-letni Paweł G. planował atak w szkole. Wpadł jednak w ręce służb, zanim doszło do tragedii. W tym przypadku jednak mowa o znacznie większym i złożonym śledztwie Katowickiej Delegatury ABW, która wcześniej rozbiła siatkę zrzeszającą zradykalizowanych nastolatków.

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Według ustaleń mundurowych Paweł G. miał planować zakup broni, kompletować wyposażenie taktyczne i przygotowywać atak, w którym miało zginąć wiele osób. Nastolatek związany z ugrupowaniem Atomwaffen Polska usłyszał już ciężkie zarzuty prokuratorskie, które obejmują przygotowywanie zamachu terrorystycznego, udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz propagowanie nazizmu i nawoływanie do nienawiści.

Nastoletni Paweł G. usłyszał już zarzuty

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt wobec Pawła G. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany należał do skrajnie ekstremistycznej struktury Atomwaffen Polska oraz współtworzył grupę Bierut Soldier ZNB na komunikatorach Telegram i Discord. Aktywnie uczestniczył w dyskusjach dotyczących wcześniejszych zamachów masowych, traktując ich sprawców jako źródło inspiracji.

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