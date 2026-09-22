Zamiast rozrywek – swastyki i planowanie rzezi. ABW łapie nastolatków-terrorystów Fot. ABW

Kiedy rodzice byli przekonani, że ich dzieci po prostu spędzają czas przed komputerem, one w cieniu Discorda układały plany masowego mordu. ABW zatrzymała kolejnych członków neonazistowskiej siatki, udaremniając przygotowania do zamachu. 17-latek miał planować krwawy atak na szkołę i meczet.

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Miał planować zakup broni, kompletować wyposażenie taktyczne i przygotowywać atak, w którym miało zginąć wiele osób. Zaledwie 17-letni Paweł G., związany z ugrupowaniem Atomwaffen Polska, usłyszał ciężkie zarzuty prokuratorskie. To kolejny finał śledztwa Katowickiej Delegatury ABW, która wcześniej rozbiła siatkę zrzeszającą zradykalizowanych nastolatków.

ABW zatrzymała członka neonazistowskiej grupy. 17-latek miał planować zamach

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt wobec Pawła G., zatrzymanego przez funkcjonariuszy katowickiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nastolatkowi przedstawiono trzy zarzuty w postępowaniu karnym, z których najpoważniejszy dotyczy przygotowywania zamachu terrorystycznego z udziałem broni palnej, w którym śmierć miało ponieść wiele osób.

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To bezpośredni efekt rozwijającego się śledztwa wokół środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych, które werbowały i radykalizowały nieletnich w internecie.

Planowanie ataku i grupa "Atomwaffen"

Paweł G. został zatrzymany 18 września 2026 r. w Katowicach. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania zabezpieczono nośniki danych i urządzenia elektroniczne.

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany należał do skrajnie ekstremistycznej struktury Atomwaffen Polska oraz współtworzył grupę Bierut Soldier ZNB na komunikatorach Telegram i Discord. Aktywnie uczestniczył w dyskusjach dotyczących wcześniejszych zamachów masowych, traktując ich sprawców jako źródło inspiracji.

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Wszedł w porozumienie z jednym z wcześniej zatrzymanych nieletnich, planując zakup broni palnej, wyposażenia wojskowego oraz analizując działalność ugrupowań terrorystycznych.

Przedstawione Pawłowi G. zarzuty obejmują przygotowywanie zamachu terrorystycznego, udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz propagowanie nazizmu i nawoływanie do nienawiści. 20 września sąd podjął decyzję o jego izolacji na trzy miesiące.

Polskie służby nie po raz pierwszy mierzą się z takim profilem sprawcy. W grudniu ubiegłego roku student KUL miał planować zamach na jarmark świąteczny – również w jego przypadku śledczy skupiali się na odtworzeniu ścieżki radykalizacji na podstawie zabezpieczonych nośników danych.

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Zatrzymania 16-latków w Sosnowcu i Będzinie

Aresztowanie Pawła G. było możliwe dzięki wcześniejszym uderzeniom ABW w tę samą siatkę kontaktów. Polowanie na grupę rozpoczęło się w połowie września. 13 września funkcjonariusze ABW i policja zatrzymali w Sosnowcu 16-letniego Kacpra K. Na jego urządzeniach odnaleziono materiały neonazistowskie, rasistowskie i antysemickie, a także materiały instruktażowe dotyczące zamachów i tzw. "samotnych strzelców". Decyzją Sądu Rejonowego w Sosnowcu trafił na trzy miesiące do schroniska dla nieletnich.

Analiza kontaktów Kacpra K. doprowadziła do zatrzymania w Będzinie jego rówieśnika, 16-letniego Wiktora Ś., który oferował mu sprzedaż przedmiotów z symboliką III Rzeszy. Wiktor Ś. został umieszczony w Policyjnej Izbie Dziecka.

To właśnie w ramach analizy szyfrowanych czatów używanych przez obu 16-latków funkcjonariusze natrafili na ślad Pawła G. oraz dowody wskazujące na przechodzenie od deklaracji słownych do realnych przygotowań do zamachu.

Wiek zatrzymanych szokuje, ale nie jest precedensem. W 2024 roku 16-latek, który chciał podpalić synagogę Nożyków w Warszawie, według nieoficjalnych ustaleń mediów również miał sympatyzować z ideologią neonazistowską.

Polskie środowiska skrajne od lat funkcjonują przy tym w sieci międzynarodowych powiązań. Śledztwa dziennikarskie pokazywały, że neonaziści w Polsce tworzą lokalne komórki zagranicznych struktur, a ich członkowie jeżdżą na zjazdy i koncerty po całej Europie.

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Wątek łódzki i zatrzymanie nieletniego w Niemczech

Działania katowickiej ABW doprowadziły do ujawnienia kolejnych ogniw tej samej struktury. 19 września czynności procesowe wobec kolejnej zidentyfikowanej osoby podjęła Delegatura ABW w Łodzi.

Agencja zidentyfikowała także małoletniego obywatela Niemiec, który w tych samych grupach deklarował gotowość do przeprowadzenia zamachu z bronią w ręku z motywacji rasistowskiej i religijnej. Informacje przekazano niemieckim służbom, które podjęły wobec niego kroki prawne.

Internetowe deklaracje coraz częściej stają się dla służb kluczowym tropem. W sierpniu 23-latek, który planował zamach na czołowych polskich polityków, wpadł w ręce CBZC właśnie przez niepokojący wpis opublikowany w sieci.

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Konsekwencje prawne i zniszczona przyszłość

Śledztwo ma charakter rozwojowy. ABW ustala obecnie, czy za procesem radykalizacji nastolatków stali inni, dorośli inspiratorzy.

Eksperci ds. bezpieczeństwa dzieci w sieci od dawna ostrzegają przed tym mechanizmem. Opisując zgubny wpływ dezinformacji w social mediach, specjaliści NASK wskazywali, że część kont powstaje wyłącznie po to, by wywoływać u młodych odbiorców strach, gniew i nieufność wobec innych ludzi.