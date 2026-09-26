W sobotę pojawiły się nowe informacje na temat 31-letniego Ihora M., podejrzanego o zabójstwo księdza i zaatakowanie nożem czterech innych osób na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Śledczy podjęli decyzję w sprawie aresztu dla mężczyzny.
W sobotę 26 września w sądzie rejonowym w Jarosławiu zakończyło się posiedzenie, w trakcie którego rozpoznawano wniosek Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec Ihora M. Prokuratura przekazała najnowsze ustalenia sądu.
Jest areszt tymczasowy dla Ihora M. na trzy miesiące
O decyzji sądu poinformowała w sobotę w trakcie briefingu prasowego Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. – Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował tymczasowy areszt wobec podejrzanego na okres trzech miesięcy – przekazała prokurator. Sprecyzowała, że potrwa on do dnia 23 grudnia 2026 roku.
Dopytywana, czy 31-latek był obecny na posiedzeniu aresztowym sądu, Harasz-Wołoszyn wskazała, że nie został on doprowadzony do sądu "z uwagi na stan zdrowia". – Również w orzeczeniu sądu znajduje się wskazanie, iż ten środek w postaci tymczasowego aresztowania winien być stosowany w warunkach szpitalnych – uzupełniła prokurator.
Oznacza to, że podejrzany trafi do placówki medycznej, która dysponuje oddziałem o tzw. "wzmocnionym zabezpieczeniu". Jak dodała Harasz-Wołoszyn, śledczy nie mają na ten moment również informacji o tym, aby stan zdrowia Ihora M. uległ jakiejkolwiek poprawie.
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Ihor M. nie jest w stanie zeznawać. Stan zdrowia 31-latka
– Mamy już opinię biegłych psychiatrów. Stwierdzili, że podejrzany ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych – przekazywała w piątek 25 września rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz podczas briefingu prasowego.
Śledczy wskazywali, że stan 31-latka nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych. Wykazuje on nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia, rozkojarzenie i brak logicznego kontaktu. Ustalenia prokuratury są zgodne z doniesieniami świadków zdarzenia. Śledczy twierdzą, że podejrzany wymaga leczenia psychiatrycznego.
Prokuratura przekazała, że dalej będzie toczone postępowanie, jednak bez udziału Ihora M., dopóki nie będzie w stanie zeznawać. Jednocześnie sąd wyznaczył już obrońcę z urzędu, który będzie reprezentował mężczyznę.
Atak nożownika w jarosławskim klasztorze. Zarzuty dla Ihora M.
W piątkowym komunikacie prokuratury czytamy, że wobec 31-letniego mężczyzny został sformułowany zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała u pokrzywdzonych. Do udziału w czynnościach powołano biegłego tłumacza języka ukraińskiego.
Przypomnijmy, że do tragicznych zdarzeń doszło w czwartek 24 września na terenie Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował tam nożem pięć osób – trzech duchownych i dwie osoby świeckie. Najciężej ranny ks. Stanisław Zbojnowicz nie przeżył.
Według ustaleń "Faktu" Ihor M. mieszkał w Niemczech. W nocy ze środy na czwartek pojawił się na przejściu granicznym w Korczowej, planując prawdopodobnie powrót do Ukrainy. Mężczyzna nie udał się jednak na terytorium rodzimego kraju z powodu braku ubezpieczenia samochodu. Pojazd został załadowany na lawetę i odholowany na parking do Jarosławia. 31-latek udał się w tym samym kierunku. Dotarł do Opactwa Sióstr Benedyktynek, w którym po wojnie funkcjonował ośrodek dla uchodźców.
Około godziny 9:30 wszedł do kawiarni mieszczącej się przy kościele. Wszczął tam awanturę, chwycił za nóż kuchenny i ranił jednego z kapłanów. Następnie udał się do wnętrza świątyni, gdzie zaatakował kolejne osoby. Ostatecznie napastnik miał zostać zamknięty wewnątrz kościoła. Policja po dotarciu na miejsce przewiozła go do szpitala ze względu na to, że w trakcie ataku sam doznał obrażeń.