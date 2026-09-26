Sąd w Jarosławiu zadecydował ws. 31-letniego Ihora M., który w czwartek zaatakował nożem pięć osób na terenie klasztoru Fot. Shutterstock.com / zdjęcie poglądowe

W sobotę pojawiły się nowe informacje na temat 31-letniego Ihora M., podejrzanego o zabójstwo księdza i zaatakowanie nożem czterech innych osób na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Śledczy podjęli decyzję w sprawie aresztu dla mężczyzny.

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W sobotę 26 września w sądzie rejonowym w Jarosławiu zakończyło się posiedzenie, w trakcie którego rozpoznawano wniosek Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec Ihora M. Prokuratura przekazała najnowsze ustalenia sądu.

Jest areszt tymczasowy dla Ihora M. na trzy miesiące

O decyzji sądu poinformowała w sobotę w trakcie briefingu prasowego Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. – Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował tymczasowy areszt wobec podejrzanego na okres trzech miesięcy – przekazała prokurator. Sprecyzowała, że potrwa on do dnia 23 grudnia 2026 roku.

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Dopytywana, czy 31-latek był obecny na posiedzeniu aresztowym sądu, Harasz-Wołoszyn wskazała, że nie został on doprowadzony do sądu "z uwagi na stan zdrowia". – Również w orzeczeniu sądu znajduje się wskazanie, iż ten środek w postaci tymczasowego aresztowania winien być stosowany w warunkach szpitalnych – uzupełniła prokurator.

Oznacza to, że podejrzany trafi do placówki medycznej, która dysponuje oddziałem o tzw. "wzmocnionym zabezpieczeniu". Jak dodała Harasz-Wołoszyn, śledczy nie mają na ten moment również informacji o tym, aby stan zdrowia Ihora M. uległ jakiejkolwiek poprawie.

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Ihor M. nie jest w stanie zeznawać. Stan zdrowia 31-latka

– Mamy już opinię biegłych psychiatrów. Stwierdzili, że podejrzany ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych – przekazywała w piątek 25 września rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz podczas briefingu prasowego.

Śledczy wskazywali, że stan 31-latka nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych. Wykazuje on nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia, rozkojarzenie i brak logicznego kontaktu. Ustalenia prokuratury są zgodne z doniesieniami świadków zdarzenia. Śledczy twierdzą, że podejrzany wymaga leczenia psychiatrycznego.

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Prokuratura przekazała, że dalej będzie toczone postępowanie, jednak bez udziału Ihora M., dopóki nie będzie w stanie zeznawać. Jednocześnie sąd wyznaczył już obrońcę z urzędu, który będzie reprezentował mężczyznę.

Atak nożownika w jarosławskim klasztorze. Zarzuty dla Ihora M.

W piątkowym komunikacie prokuratury czytamy, że wobec 31-letniego mężczyzny został sformułowany zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała u pokrzywdzonych. Do udziału w czynnościach powołano biegłego tłumacza języka ukraińskiego.

Przypomnijmy, że do tragicznych zdarzeń doszło w czwartek 24 września na terenie Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował tam nożem pięć osób – trzech duchownych i dwie osoby świeckie. Najciężej ranny ks. Stanisław Zbojnowicz nie przeżył.

Według ustaleń "Faktu" Ihor M. mieszkał w Niemczech. W nocy ze środy na czwartek pojawił się na przejściu granicznym w Korczowej, planując prawdopodobnie powrót do Ukrainy. Mężczyzna nie udał się jednak na terytorium rodzimego kraju z powodu braku ubezpieczenia samochodu. Pojazd został załadowany na lawetę i odholowany na parking do Jarosławia. 31-latek udał się w tym samym kierunku. Dotarł do Opactwa Sióstr Benedyktynek, w którym po wojnie funkcjonował ośrodek dla uchodźców.

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