Piękna obudowa już nie wystarcza. Te 4 produkty pokazują, co liczy się naprawdę Fot. Parilov / Shutterstock

Red Dot wyróżnił najlepsze produkty 2026 roku. Jego nagrody nazywane są "Oscarami designu". Jury doceniło nie tylko to, co widać na pierwszy rzut oka. Wśród laureatów jest iPhone, którego wygląd wynika z technologii ukrytej wewnątrz obudowy.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Red Dot Design Award to ten sam konkurs, w którym 10 lat temu został nagrodzony projektant z Polski. W tym roku międzynarodowe jury złożone z niemal 40 ekspertów oceniało tysiące w tym roku produktów z całego świata.

Oprócz wyglądu liczyły się ergonomia, funkcjonalność, trwałość i wpływ na środowisko. Najlepiej widać to na czterech laureatach: jedni budują wygląd na tym, co ukryte w środku, inni wychodzą z designem poza obudowę, a jeszcze inni odsłaniają całą technologię na wierzchu.

Red Dot dla iPhone'a 17 Pro. Chłodzenie zmieniło wygląd

Chłodzenie nie brzmi jak materiał na nagrodę za design, a jednak. iPhone 17 Pro dostał m.in. nowy system z komorą parową (zamknięty element z płynem, który odbiera ciepło od procesora i rozprowadza je po obudowie), większą baterię i przeprojektowany układ podzespołów.

REKLAMA

Te zmiany wpłynęły na konstrukcję telefonu i na szeroki panel w górnej części tylnej obudowy, który dziś kojarzymy z tym modelem. "Forma stała się więc konsekwencją technologii, a nie tylko jej opakowaniem" – czytamy w materiale o laureatach.

iPhone 17 Pro z szerokim panelem aparatów na tylnej obudowie. Fot. red-dot.org

Pochodzi z serii, która wyszła w 4 wariantach. Jednym z nich jest model Air, czyli najcieńszy w historii iPhone. Apple ma już w sklepach następcę, bo iPhone 18 Pro trafił do sprzedaży 18 września, więc na razie za wcześnie na ocenę, czy powtórzy sukces poprzednika, także w konkursach.

Loewe leo i IQOS ILUMA i. Design wychodzi poza obudowę

Projektowanie nie kończy się dziś na samym urządzeniu. Jury kilkukrotnie nagrodziło w kategorii Product Design markę IQOS, a wśród tych projektów wyróżnia się IQOS ILUMA i x Seletti Limited Edition Packaging.

REKLAMA

Powstał we współpracy ze Stefano Seletti, dyrektorem kreatywnym włoskiej marki designerskiej. Złote akcenty, czerń i metaliczne wykończenia dostały podgrzewacze tytoniu oraz ich opakowania.

Inaczej podeszli do tego Niemcy z Loewe. Słuchawki Loewe leo dostały tytuł Red Dot: Best of the Best 2026. Na zewnątrz mają naturalną skórę, wysokiej jakości aluminium i tkaniny, a w środku asystenta AI, redukcję szumów i funkcję tłumaczenia rozmów w czasie rzeczywistym. Design obejmuje tu więc także oprogramowanie, które zmienia to, jak z urządzenia korzystamy na co dzień.

REKLAMA

Nothing Headphone (1). Technologia na wierzchu zamiast pod obudową

Przez lata w elektronice dominowało założenie, że podzespoły i mechanika mają być dla użytkownika niewidoczne. Nothing Headphone (1) robią odwrotnie. Proste, przezroczyste elementy obudowy sprawiają, że technologia staje się częścią wyglądu, a metaliczne detale podkreślają jej techniczny charakter.

Nothing Headphone (1) z przezroczystym panelem, który odsłania wnętrze słuchawek Fot. red-dot.org