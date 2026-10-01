Red Dot wyróżnił najlepsze produkty 2026 roku. Jego nagrody nazywane są "Oscarami designu". Jury doceniło nie tylko to, co widać na pierwszy rzut oka. Wśród laureatów jest iPhone, którego wygląd wynika z technologii ukrytej wewnątrz obudowy.
Red Dot Design Award to ten sam konkurs, w którym 10 lat temu został nagrodzony projektant z Polski. W tym roku międzynarodowe jury złożone z niemal 40 ekspertów oceniało tysiące w tym roku produktów z całego świata.
Oprócz wyglądu liczyły się ergonomia, funkcjonalność, trwałość i wpływ na środowisko. Najlepiej widać to na czterech laureatach: jedni budują wygląd na tym, co ukryte w środku, inni wychodzą z designem poza obudowę, a jeszcze inni odsłaniają całą technologię na wierzchu.
Red Dot dla iPhone'a 17 Pro. Chłodzenie zmieniło wygląd
Chłodzenie nie brzmi jak materiał na nagrodę za design, a jednak. iPhone 17 Pro dostał m.in. nowy system z komorą parową (zamknięty element z płynem, który odbiera ciepło od procesora i rozprowadza je po obudowie), większą baterię i przeprojektowany układ podzespołów.
Te zmiany wpłynęły na konstrukcję telefonu i na szeroki panel w górnej części tylnej obudowy, który dziś kojarzymy z tym modelem. "Forma stała się więc konsekwencją technologii, a nie tylko jej opakowaniem" – czytamy w materiale o laureatach.
Pochodzi z serii, która wyszła w 4 wariantach. Jednym z nich jest model Air, czyli najcieńszy w historii iPhone. Apple ma już w sklepach następcę, bo iPhone 18 Pro trafił do sprzedaży 18 września, więc na razie za wcześnie na ocenę, czy powtórzy sukces poprzednika, także w konkursach.
Loewe leo i IQOS ILUMA i. Design wychodzi poza obudowę
Projektowanie nie kończy się dziś na samym urządzeniu. Jury kilkukrotnie nagrodziło w kategorii Product Design markę IQOS, a wśród tych projektów wyróżnia się IQOS ILUMA i x Seletti Limited Edition Packaging.
Powstał we współpracy ze Stefano Seletti, dyrektorem kreatywnym włoskiej marki designerskiej. Złote akcenty, czerń i metaliczne wykończenia dostały podgrzewacze tytoniu oraz ich opakowania.
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Inaczej podeszli do tego Niemcy z Loewe. Słuchawki Loewe leo dostały tytuł Red Dot: Best of the Best 2026. Na zewnątrz mają naturalną skórę, wysokiej jakości aluminium i tkaniny, a w środku asystenta AI, redukcję szumów i funkcję tłumaczenia rozmów w czasie rzeczywistym. Design obejmuje tu więc także oprogramowanie, które zmienia to, jak z urządzenia korzystamy na co dzień.
Nothing Headphone (1). Technologia na wierzchu zamiast pod obudową
Przez lata w elektronice dominowało założenie, że podzespoły i mechanika mają być dla użytkownika niewidoczne. Nothing Headphone (1) robią odwrotnie. Proste, przezroczyste elementy obudowy sprawiają, że technologia staje się częścią wyglądu, a metaliczne detale podkreślają jej techniczny charakter.
Design dotyczy też obsługi. Słuchawki mają trzy fizyczne elementy sterujące: Roller, Paddle i Button. Pozwalają zmieniać głośność, przełączać utwory i uruchamiać wybrane funkcje bez sięgania po telefon, a w tle pracuje redukcja hałasu, która na bieżąco reaguje na dźwięki otoczenia. Ładna obudowa nadal się liczy, ale dziś jury pyta jeszcze, co za nią stoi.