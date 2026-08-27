Mid-century modern wraca także do polskich mieszkań. Pomaga w tym rodzimy modernizm. Fot. Followtheflow / Shutterstock

Mid-century modern wrócił do łask i na razie nie zapowiada na to, by szybko wyszedł z mody. Projektanci wnętrz coraz częściej sięgają po meble sprzed półwiecza zamiast po nowy komplet z katalogu. A Polska ma w tym stylu mocny, własny wkład. Modernizm dwudziestolecia międzywojennego i to, co z niego wyrosło później.

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Styl narodził się w połowie XX wieku, głównie w Stanach Zjednoczonych. U nas przez dekady był raczej nieobecny, a meble z lat 50. i 60. wylądowały na śmietnikach, bo kojarzyły się z szarością i brakiem wyboru.

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Dzisiejsza moda na meble z PRL-u odwraca ten trend i sprawia, że ten sam mebel z komisu bywa centralnym punktem salonu. Mikrotrendy z TikToka kończą się szybciej, niż zdążymy je wdrożyć.

O "Pepco glamour" za parę lat zapomnimy. Tymczasem projekt sprzed sześciu dekad nadal wygląda dobrze. I jest wygodniejszy niż współczesne cuda, czego dowodem jest kultowy fotel 366 autorstwa Józefa Chierowskiego.

Mid-century modern. Po czym poznasz ten styl?

Nazwę spopularyzowała Cara Greenberg książką z 1984 roku o takim tytule. Okres, o który chodzi, datuje się na lata mniej więcej 1933–1965.

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Cechy, które rozpoznasz od razu:

Prosta bryła – żadnych ornamentów, rzeźbionych frontów ani ciężkich gzymsów. Lekkość zamiast masy – meble stoją nad podłogą na cienkich nogach, więc pokój wydaje się przestronniejszy. To jeden z prostszych sposobów na – meble stoją nad podłogą na cienkich nogach, więc pokój wydaje się przestronniejszy. To jeden z prostszych sposobów na optyczne powiększenie wnętrza Naturalne drewno – jasne, ciepłe gatunki zamiast ciemnej politury. Spokojna baza i jeden mocny kolor – beże i brązy przełamane musztardą, oliwkową zielenią, granatem albo pomarańczem; podobnie działa – beże i brązy przełamane musztardą, oliwkową zielenią, granatem albo pomarańczem; podobnie działa teoria nieoczekiwanej czerwieni Funkcja przed ozdobą – każdy mebel ma zadanie, nic nie stoi dla samego stania.

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To nie chwilowa moda i widać to po danych. Z dorocznej ankiety platformy 1stDibs wśród 468 projektantów wnętrz wynika, że mid-century wskazało 30 proc. projektujących poza USA i 26 proc. amerykańskich. Vintage i antyki stanowiły średnio 36 proc. wyposażenia kupowanego do projektów. Najwięcej od 2021 roku.

Polski modernizm i mid-century modern. Gdzie szukać inspiracji?

Nie musimy wcale lecieć za ocean czy wybierać się do zagranicznego sklepu. Uproszczona forma, światło i funkcjonalność to zasady, którymi rządził się już polski modernizm międzywojnia.

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Tę samą linię widać po wojnie w projektach ze Spółdzielni "Ład", z kręgu grupy "Praesens" i z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Wszystkie trzy środowiska są dziś pokazywane obok siebie w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Miejsca, od których warto zacząć:

Galeria Wzornictwa Polskiego – stała ekspozycja Muzeum Narodowego w Warszawie, około 600 obiektów od początku XX wieku po dziś. "Polski modernizm. Walka o piękno" – wystawa Fundacji Visteria w Willi Gawrońskich w Warszawie, którą zachwycano się w Mediolanie. Będzie ponownie do obejrzenia od początku września do 11 października, wstęp bezpłatny. "Rzeźba na meblościankę" – porcelanowe figurki z polskich fabryk w Muzeum Rzeźby w Królikarni, do 25 października. Katalogi aukcji designu DESA Unicum – dobre rozeznanie w tym, co realnie krąży dziś na rynku i w jakich widełkach. Reedycje 366 Concept i Vzor – tam zobaczysz, jak wygląda projekt zgodny z oryginalnym rysunkiem.

Wnętrze w stylu mid-century modern. 7. porad, od czego zacząć w domu

Jeśli nie chcemy kupować staroci, to na upartego w nowoczesnych sklepach znajdziemy meble inspirowane lub wpisujące się w takie wzornictwo. Nawet IKEA ma perełki, które razem z innymi rzeczami przeniosą nas w czasie bez wychodzenia z pokoju.

Tchnięcie w nasze mieszkanie prawdziwego ducha poprzednich epok nie jest proste, szybkie i tanie, ale część zabawy to właśnie poszukiwania, wyrzeczenia i własnoręczne wicie naszego retro-gniazdka. Nawet designerska meblościanka potrafi wyglądać elegancko i nie kojarzyć się z komuną.

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Zacznij od jednego mebla, nie od kompletu . Fotel albo niska komoda ustawią charakter całego pokoju, resztę dołożysz przez lata. Sprawdzaj konstrukcję, nie tapicerkę . Przy fotelu 366 ważniejszy od koloru obicia jest stan stelaża, połączeń i wypełnienia. Materiał wymienisz, ale spróchniałej ramy nie uratujesz. Naucz się rozpoznawać oryginał . W egzemplarzach z lat 60. śruby łączące nogi z siedziskiem są widoczne, bo zabrakło wtedy odpowiednich mocowań. W projekcie Chierowskiego miały być ukryte i dopiero reedycja 366 Concept je schowała. Policz renowację przed zakupem . Standardowe odświeżenie fotela to według warsztatów 300–800 zł, pełniejsza naprawa 600–1500 zł. Odnowione 366 chodzą na Allegro po mniej więcej 1100–1350 zł, a nowa reedycja kosztuje ok. 790–840 euro. Nie musisz zaczynać od mebla . Ceramika jest tańsza i szybciej robi robotę: figurki z Ćmielowa, "pikasiaki" z Zakładu Fajansu we Włocławku, patery Spółdzielni "Kamionka" z Łysej Góry, szkło Zbigniewa Horbowego. Znaleziska z PRL mogą być jednak sporo warte. Na targ staroci idź po wcześniejszym rozpoznaniu . Bazar na Kole w Warszawie, krakowska Hala Targowa i plac Nowy na Kazimierzu, giełdy w Pruszkowie i Piasecznie. Stoiska w dużych miastach obsługują dziś już wyspecjalizowani sprzedawcy i o okazję jest coraz trudniej. Zostaw ściany w spokoju . Ten styl żyje z powietrza, nie z półek zastawionych bibelotami – te trafiają zresztą na listę najgorszych wnętrzarskich koszmarków w polskich domach.

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