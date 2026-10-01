Podkarpacka Policja poszukuje Kamila Bocheńskiego podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Głogowie Małopolskim. Fot. FB / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie // Fot. Podkarpacka Policja

Wydano list gończy za Kamilem Bocheńskim. 42-latek jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Głogowie Małopolskim (woj. podkarpackie). W wyniku tego zdarzenia zginęły trzy osoby. Mężczyzna uciekł ze szpitala w Rzeszowie.

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Chodzi o wypadek z 22 września tego roku. Na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Głogów Małopolski (woj. podkarpackie) zderzyły się czołowo dwa samochody. Jak przekazała później prokuratura, 42-latek, kierując BMW X4 "umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym" i "w wyniku nieprawidłowej obserwacji drogi oraz niezachowania szczególnej ostrożności podjął manewr wyprzedzania, nie upewniając się, czy posiada dostateczną widoczność i wolną przestrzeń".

Podejrzany Kamil Bocheński poszukiwany listem gończym

W konsekwencji doprowadziło to do gwałtownego, czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka kierowcą samochodu marki Kia Stonic. Dwie osoby podróżujące Kią zginęły na miejscu. Trzeciej nie udało się uratować w szpitalu. Do placówki medycznej trafił również kierowca BMW.

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Teraz okazuje się, że mężczyzna stamtąd uciekł. "Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poszukuje listem gończym Kamila Bocheńskiego, który ukrywa się przed organami ścigania. Podejrzany odpowiada za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie pod wpływem substancji psychotropowych" – czytamy w komunikacie.

Mężczyzna miał zostać tymczasowo aresztowany. Policja Podkarpacka prezentuje dokładnie dane i zdjęcie poszukiwanego:

Fot. Policja Podkarpacka

Imię i nazwisko: Kamil Bocheński

Data urodzenia: 10 października 1984 r.