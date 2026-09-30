Sąd ws. listu żelaznego wobec Marcina Romanowskiego. Fot. naTemat

Sąd Okręgowy Warszawie wydał Marcinowi Romanowskiemu list żelazny, uchylając środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od momentu uprawomocnienia się orzeczenia. Taką wiadomość przekazał właśnie adwokat posła PiS Bartosz Lewandowski.

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"Mój Klient na terytorium Polski nie będzie mógł być zatrzymany i tymczasowo aresztowany, a ENA 'upada', jeśli postanowienie Sądu się uprawomocni" – dodał obrońca Marcina Romanowskiego w poście na platformie X.

Mimo tego obrońca polityka poinformował w swojej publikacji, że sąd stwierdził, iż "nie ma żadnego potwierdzenia, aby Romanowski był na terytorium Naddniestrza". "Ale nie ma to znaczenia dla wydania listu, skoro na pewno nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przepis wymaga wyłączenia ustalenia co do tej okoliczności" – dodał.

"Wydanie listu żelaznego – na tym etapie śledztwa – jest uzasadnione interesem publicznym. Nie ma obecnie obawy, aby Marcin Romanowski podejmował działania o charakterze matactwa. Inne osoby występujące w śledztwie nie są tymczasowo aresztowane. Śledztwo może być kontynuowane z udziałem posła po jego stawiennictwie i leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości" – czytamy w dalszej części komunikatu Lewandowskiego.

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Uzasadnienie sądu liczy 13 stron. Prokurator już zapowiedział, że złoży zażalenie

Decyzja w sprawie wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego uprawomocni się w ciągu 7 dni, jeśli prokurator nie złoży zażalenia, ale już zapowiedział, że to zrobi. Wiadomo także, że uzasadnienie postanowienia sądu w tej sprawie jest bardzo obszerne, liczy 13 stron.

– Po pierwsze postępowanie jest bardzo zaawansowane, cały materiał dokumentowy jest zgromadzony przez prokuratora. Następnie sąd wskazywał na to, że dotychczasowe metody, dotychczasowe środki, które zostały zastosowane w sprawie możliwości zatrzymania i sprowadzenia do Polski pana podejrzanego (ENA, list gończy – przyp. red.) okazały się nieskuteczne. Z uwagi na charakter tej sprawy jej doniosłość społeczną (...) lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy – mówiła na konferencji prasowej rzeczniczka warszawskiego Sądu Okręgowego Anna Ptaszek.

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