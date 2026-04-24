Katarzyna Ziomek jest poszukiwana przez policję. Jej znakiem rozpoznawczym są wytatuowane na policzkach niewielkie krzyże. Sąd Rejonowy w Ostródzie wydał za nią oficjalny list gończy. Co zrobiła?
Sprawa budzi spore zainteresowanie ze względu na rzucający się w oczy wizerunek podejrzanej. Służby zintensyfikowały działania, aby jak najszybciej ustalić miejsce pobytu uciekinierki. Funkcjonariusze opublikowała szczegóły dotyczące jej wyglądu oraz przewinień.
Za co odpowiada poszukiwana Katarzyna Ziomek?
Kobieta ma na pieńku z prawem w związku z kradzieżą oraz udziałem w grupie lub związku przestępczym. Służby z regionu postawiły uciekinierce konkretne zarzuty, za które ma trafić za kratki.
"Sąd Rejonowy w Ostródzie poszukuje listem gończym – Katarzynę Ziomek lat 26, c. Zbigniewa, zam. Pasłęk. Kobieta jest poszukiwana do dobycia kary: - 5 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 278 par 1 kk oraz inne" – informuje KPM w Elblągu.
Rysopis uciekinierki. Znaki szczególne
Identyfikacja tej kobiety nie jest trudna ze względu na jej specyficzny wizerunek, ale jednak od wielu miesięcy jest nieuchwytna. Funkcjonariusze z KWP w Olsztynie udostępnili szczegółowe cechy jej wyglądu.
Gdzie zgłaszać informacje o osobie z listu gończego
Organy ścigania apelują o ostrożność, ale jednocześnie zachęcają mieszkańców do współpracy. Każdy sygnał może okazać się przełomowy dla szybkiego finału tej sprawy.
"Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu osoby poszukiwanej o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 112 lub 47 734 19 28. Wszelkie informacje dot. poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres policja@elblag.ol.policja.gov.pl" – podkreślają policjanci
Funkcjonariusze przypominają, że przekazanie wskazówek jest całkowicie bezpieczne i nie wiąże się z ryzykiem ujawnienia danych informatora.