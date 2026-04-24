Poszukiwana Katarzyna Ziomek. Portret kobiety z charakterystycznymi tatuażami krzyży na policzkach.
Policja publikuje wizerunek 26-letniej Katarzyny Ziomek. Znakiem szczególnym kobiety są tatuaże pod oczami Fot. FotoDax / Shutterstock, elblag.policja.gov.pl

Katarzyna Ziomek jest poszukiwana przez policję. Jej znakiem rozpoznawczym są wytatuowane na policzkach niewielkie krzyże. Sąd Rejonowy w Ostródzie wydał za nią oficjalny list gończy. Co zrobiła?

Sprawa budzi spore zainteresowanie ze względu na rzucający się w oczy wizerunek podejrzanej. Służby zintensyfikowały działania, aby jak najszybciej ustalić miejsce pobytu uciekinierki. Funkcjonariusze opublikowała szczegóły dotyczące jej wyglądu oraz przewinień.

Za co odpowiada poszukiwana Katarzyna Ziomek?

Kobieta ma na pieńku z prawem w związku z kradzieżą oraz udziałem w grupie lub związku przestępczym. Służby z regionu postawiły uciekinierce konkretne zarzuty, za które ma trafić za kratki.

  • Art. 258 § 1 Branie udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
  • Art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej

    • "Sąd Rejonowy w Ostródzie poszukuje listem gończym – Katarzynę Ziomek lat 26, c. Zbigniewa, zam. Pasłęk. Kobieta jest poszukiwana do dobycia kary: - 5 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 278 par 1 kk oraz inne" – informuje KPM w Elblągu.

    Rysopis uciekinierki. Znaki szczególne

    Identyfikacja tej kobiety nie jest trudna ze względu na jej specyficzny wizerunek, ale jednak od wielu miesięcy jest nieuchwytna. Funkcjonariusze z KWP w Olsztynie udostępnili szczegółowe cechy jej wyglądu.

  • Wzrost w przedziale od 166 do 170 centymetrów (część rejestrów wskazuje na nieco wyższą sylwetkę)
  • Szczupła i wysmukła budowa ciała przy wadze do 69 kilogramów
  • Długie, proste i kasztanowe włosy z wyraźnym przedziałkiem
  • Blada, okrągła twarz z zapadniętymi policzkami oraz jasnymi oczami
  • Tatuaże umiejscowione na korpusie, nadgarstkach oraz tuż pod oczami w kształcie niewielkich krzyży

    Gdzie zgłaszać informacje o osobie z listu gończego

    Organy ścigania apelują o ostrożność, ale jednocześnie zachęcają mieszkańców do współpracy. Każdy sygnał może okazać się przełomowy dla szybkiego finału tej sprawy.

    "Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu osoby poszukiwanej o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 112 lub 47 734 19 28. Wszelkie informacje dot. poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres policja@elblag.ol.policja.gov.pl" – podkreślają policjanci

    Funkcjonariusze przypominają, że przekazanie wskazówek jest całkowicie bezpieczne i nie wiąże się z ryzykiem ujawnienia danych informatora.