Polacy znaleźli nowy patent na tanie latanie. Zainteresowanie rośnie naprawdę szybko Fot. Frame Stock Footage/Shutterstock

Polacy chcą podróżować jak najczęściej, a to ciągnie za sobą duże wydatki finansowe. Jednak kto, jak nie my, znajdzie promocję na każdy lot? Okazuje się, że do alertów cenowych i specjalnych ofert doszła nowa metoda na szukanie tanich biletów lotniczych. Rok do roku urosła ona aż o 88 proc.

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Czy tym razem to już naprawdę koniec taniego latania? O ile wcześniejsze zapowiedzi Michaela O'Leary'ego z Ryanaira traktowaliśmy z przymrużeniem oka, o tyle tym razem mogą nas czekać naprawdę trudne czasy. Wzrost cen paliwa lotniczego odbije się na biletach najpewniej już w przyszłym roku. W USA już tak się stało. Drożyznę poczujemy błyskawicznie, stąd warto już teraz dobrze przetestować nowy sposób na tanie podróżowanie Polaków.

Bilet w jedną stronę rośnie w Polsce. I nie chodzi o to, że już nie wracamy do kraju

Patentów na szukanie tanich lotów jest wiele, a o części z nich opowiadałam m.in. na kanale kierunek:PODRÓŻE na YouTube. Można korzystać ze specjalnych wyszukiwarek i stron internetowych, zbierać mile, ustawiać sobie alerty cenowe albo polować na ostatnie dostępne bilety na pokładach samolotów czarterowych. Jednak do tej listy Polacy dołączają właśnie nowe oręże.

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Jak podaje Kiwi.com, aż o 88 proc. rok do roku wzrosła u nich sprzedaż biletów w jedną stronę. I bynajmniej nie oznacza to, że nasi rodacy zaczęli masowo opuszczać Polskę. Ten trend to po prostu sprytna opcja na znalezienie tańszych lotów, a także na znacznie bardziej urozmaicone wakacje.

Skąd może brać się wzrost udziału lotów w jedną stronę? Po pierwsze, przy szeroko rozbudowanej siatce wielu naszych turystów może lecieć na miejsce z jednym przewoźnikiem, a wracać już z innym. Nie od dziś wiadomo, że zwłaszcza podczas promocji połączenia powrotne bywają wręcz horrendalnie drogie, stąd poszukanie lotu z inną linią może się bardzo opłacić. Po drugie, Polacy nie muszą wracać na to samo lotnisko, z którego wylecieli. Jeśli latacie np. z Katowic, powrót do portu we Wrocławiu lub Krakowie może być o wiele tańszy, a podróż do domu komunikacją zbiorową nie jest później długa ani skomplikowana.

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Trzeci powód, dla którego rośnie sprzedaż lotów w jedną stronę, to chęć zobaczenia kilku miejsc. Sama poleciałam tak w tym roku np. na Teneryfę. Na wyspę dotarłam bezpośrednim lotem Wizz Aira, ale w drodze powrotnej kupiłam najpierw bilet do Sewilli, a dopiero później do Warszawy. W ten sposób nie tylko zaoszczędziłam ok. 500 zł od osoby na bilecie (kupowałam 3), ale dodatkowo zwiedziłam jeszcze jedno piękne miejsce.

W jedną stronę do Hiszpanii, Włoch i Tajlandii. Tak tanio latają Polacy

– City-maxxing, czyli trend polegający na odwiedzaniu kilku miejsc podczas jednej podróży, to jedno z najnowszych podróżniczych haseł. Nasze dane pokazują jednak szerszą zmianę w sposobie podróżowania. Coraz więcej osób szuka większej elastyczności i układa swoje wyjazdy tak, jak jest im najwygodniej, zamiast trzymać się tradycyjnego modelu biletu w obie strony. Lot w jedną stronę daje im swobodę wyboru kierunku, długości pobytu i sposobu połączenia poszczególnych etapów podróży – przyznaje Daniela Chovancova, rzeczniczka Kiwi.com.

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A gdzie w ramach podróży w jedną stronę najchętniej latają Polacy? Jak podała firma znana z wyszukiwarki tanich lotów, szczególnie popularne są takie wypady do Hiszpanii i Włoch. Pierwszy z tych krajów rok do roku notuje wzrost o 91,2 proc., a drugi o 83,5 proc.