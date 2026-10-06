Zapomniane staropolskie imiona dla dzieci. Fot. shutterstock

Moda na staropolskie imiona trwa w najlepsze, ale większość rodziców obraca się wokół kilku najpopularniejszych propozycji. Tymczasem historia zna imiona, które popadły w zapomnienie, mimo że brzmią wyjątkowo dostojnie i niosą ze sobą ciekawe znaczenie.

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Wybór imienia dla malucha to jedna z decyzji (na długiej liście), przed którą stają przyszli rodzice. Gdy sprawdzamy, jakie są modne imiona dla dziecka w 2026 roku, co wybierają rodzice, a czego już nie, na szczycie wciąż królują klasyki, takie jak Zofia, Nikodem czy Antoni.

Część osób szuka też inspiracji w zmieniających się porach roku, przeczesując zestawienia zawierające na przykład najpiękniejsze imiona dla dzieci urodzonych jesienią. Inni z kolei skłaniają się ku skrajnej oryginalności, dla nich też powstają rankingi najdziwniejszych imion dzieci w Polsce.

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Staropolskie imiona, o których wszyscy zapomnieli

Tymczasem prawdziwe skarby mogą się kryć w naszej własnej historii. Mowa oczywiście o staropolskich imionach, o których niemal wszyscy zapomnieli. Oto lista tych, które łączą szlachetne brzmienie z niezwykłym znaczeniem.

Świętosława

Złożone z członu "święto" (co dawniej oznaczało mocna, silna, wielka) oraz sława (sława, sławna). Oznacza kobietę "silną i sławną" lub "roztaczającą wielką sławę". Nosiła je córka Mieszka I i Dobrawy, która została królową Szwecji, Danii i Norwegii. Dziś brzmi bardzo dostojnie.

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Ludmiła

Powstałe ze słów lud/ludzie oraz miła. Oznacza kobietę "miłą ludziom", "lubianą przez lud" lub "dbającą o swój lud". Powszechne w średniowieczu w całej Słowiańszczyźnie. Daje bardzo przyjemne i naturalne zdrobnienia, takie jak: Luda, Mila czy Lusia.

Czesława

Powstałe z członów cześ/czcić (szacunek) oraz sława. Oznacza kobietę "oczekującą czci i sławy" lub "czczącą dobrą sławę". Imię znane w Polsce od średniowiecza. Dziś brzmi bardzo dostojnie, a zdrobnienie takie jak Czesia nadaje mu wyjątkowo ciepły, miękki charakter.

Dobrochna

Zdrobniała forma dawnych imion złożonych z członu Dobro (np. Dobrosława, Dobromiła). Oznacza osobę "dobrego charakteru", "dobrą" lub "przynoszącą dobro". Niegdyś bardzo popularne w Polsce (nosiła je m.in. córka Bolesława Krzywoustego). Jest miękkie, ciepłe w brzmieniu i doskonale wpisuje się w modę na tradycyjne polskie imiona.

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Oto przykłady dla chłopców:

Dobromir

Połączenie słów dobro oraz mir (co w języku staropolskim oznaczało "pokój", "świat" lub "szacunek"). Oznacza kogoś, kto "szerzy dobro i pokój" lub jest "dobry i spokojny". Imię słowiańskie znane od XI wieku. Brzmi szlachetnie i łagodnie, dając proste zdrobnienia: Dobruś, Mirek, Dobrek.

Sambor

Złożone z członu sam (samotny, sam jeden) oraz bor (od borykać się, walka). Oznacza kogoś, kto "sam walczy" lub "jest waleczny jednostkowo". Bardzo popularne wśród książąt pomorskich z dynastii Sobiesławiców (np. Sambor I). Jest krótkie, męskie i ma wyraziste, rytmiczne brzmienie.

Witosław

Złożone z członu Wit (pan, władca, światło) oraz sław. Oznacza "sławnego pana" lub "tego, którego władza przynosi sławę". Bardzo stare imię słowiańskie, od którego pochodzi popularne dziś imię Wit. Pełna forma brzmi majestatycznie, ale pozwala na proste i krótkie zdrobnienie Witek.

Jaromir