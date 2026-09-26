Dzieci urodzone jesienią. Jakie imiona najbardziej do nich pasują? Fot. shutterstock

Termin porodu zbliża się wielkimi krokami? Często w takich sytuacjach przyszli rodzice przeglądają jeszcze propozycje imion dla swoich maleństw. Wybraliśmy najpiękniejsze imiona dla dzieci, które przychodzą na świat jesienią. Numer dwa to prawdziwy hit rankingów.

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Jesień ma w sobie to coś. Klimatu nadają jej złociste liście, ciepłe odcienie bursztynu. Po szalonych miesiącach wakacji przychodzą dłuższe spokojniejsze wieczory spędzone pod kocem i z ciepłą herbatą. Ci, którzy o tej porze roku spodziewają się przyjścia na świat dziecka, mają wyjątkowe szczęście. To naprawdę urokliwy okres. Niektórzy jednak jeszcze przed terminem porodu szukają inspiracji imion pasujących do jesieni.

Idealne imiona dla dzieci urodzonych jesienią

Ostatnio imiona dla dziecka z października wybrało nam AI. Ale babcia byłaby dumna, gdyby zobaczyła, jak nowoczesne technologie pięknie łączą się z powrotem do tradycji i ponadczasowej klasyki. Niezależnie od tego, czy przy wyborze zaufasz nowoczesnym algorytmom, czy też dasz się ponieść własnej intuicji i jesiennej nostalgii, warto poznać propozycje, które idealnie pasują do jesiennego klimatu.

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Najpiękniejsze imiona dla dzieci urodzonych jesienią to te, które nawiązują do ciepłych barw, darów natury oraz symboliki światła i mądrości. Oto kilka propozycji:

Aurelia – imię pochodzenia łacińskiego, które oznacza "złota" lub "złocista", idealnie pasując do złotej jesieni Ignacy – pochodzi od łacińskiego słowa ignis, co oznacza "ognisty". Nawiązuje do ciepłych, płomiennych barw jesiennych liści ( – pochodzi od łacińskiego słowa ignis, co oznacza "ognisty". Nawiązuje do ciepłych, płomiennych barw jesiennych liści ( jest też jednym z najpopularniejszych imiona dla chłopców, nadawanych w pierwszej połowie 2026 roku ). Bruno – imię pochodzenia germańskiego, oznaczające "brunatny" lub "brązowy". Kojarzy się z kolorem jesiennej ziemi, kasztanów i żołędzi. Dalia – imię pochodzące od nazwy pięknego, jesiennego kwiatu. Dalie rozkwitają pełnią barw właśnie pod koniec lata i jesienią. Oliwia / Oliwier – imiona nawiązujące do drzewa oliwnego, którego owoce zbiera się jesienią. Symbolizują pokój i obfitość.

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Imiona dla październikowych malców

Najlepiej jednak kierować się gustem swoim i drugiego rodzica. W negocjacjach pomocne są jednak takie listy z propozycjami. Jakie popularne imieniny obchodzone są w październiku?

Wśród kobiet:

Jadwiga : germańskie imię złożone z dwóch członów oznaczających walkę. Zdrobnienia Jadzia i Wisia łagodzą jego dostojne brzmienie. Faustyna : od łacińskiego "faustus", a więc szczęśliwa. Patronką jest św. Faustyna Kowalska, wspominana 5 października. Pelagia : po grecku "morska". Rzadka i melodyjna propozycja z imieninami 8 października.

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Wśród mężczyzn: