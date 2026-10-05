W pamięci nadal mamy słoneczne i gorące lato, z którym nie będzie nam łatwo się rozstać. Polska zima bywa wyjątkowo szara, chłodna i ciemna. To właśnie brak słońca i wysokich temperatur sprawia, że Polacy szukają wtedy ucieczki w egzotyczne miejsca. Biuro podróży Rainbow wybrało najlepsze kraje na tegoroczną zimę.
Polacy chcą latać coraz częściej i coraz dalej. Widać to między innymi po tym, jakie oferty na zimę szykują polskie lotniska, a przede wszystkim przewoźnicy. Idealnym przykładem jest tu PLL LOT, który od października 2026 roku będzie latał do Bangkoku w Tajlandii, a wiosną otworzy stałe połączenie do Hanoi w Wietnamie. Na podobną zależność zwraca uwagę również Rainbow, które przedstawiło ranking 10 najlepszych miejsc na zimowe wyjazdy. Nart na próżno tam szukać, choć touroperator niedawno mocno rozszerzył swoją narciarską ofertę.
Polacy chcą ciepła, słońca i przygody. Stąd nietypowy ranking kierunków na zimę
Słońce i ciepło są jednymi z najważniejszych warunków dla polskich turystów podczas szukania zimowych wyjazdów. Stąd każdego roku tak duże zainteresowanie wyjazdami do Egiptu, który od grudnia aż po maj w zasadzie nie ma sobie równych w naszych biurach podróży. Jednak Rainbow poszło w mniej "oklepaną" wersję swojego rankingu, a na jego czele zaprezentowało Wenezuelę.
– Wenezuela jest interesująca dlatego, że wymyka się wakacyjnym schematom. To nie jest kierunek tylko dla plażowiczów i nie jest też wyłącznie wyprawą przyrodniczą. Można tu połączyć obserwowanie zwierząt, dzikiej przyrody i jednocześnie wypoczynek nad Morzem Karaibskim. To kraj kontrastów z ogromnym potencjałem, który wkrótce może sprawić, że Wenezuela stanie się potęgą turystyczną – przyznaje Michał Jaworski, dyrektor ds. e-commerce, marketingu i strategii omnichannel w Rainbow.
Warto dodać, że Rainbow jest jedynym "dużym" polskim biurem podróży, które posiada stałą ofertę wypoczynku w tym kraju, skupiając się przede wszystkim na wyspie Margarita. Dla tego zakątka kraju polskie MSZ wyznaczyło drugi stopień ostrzeżenia przed podróżą. Ogólnie dla Wenezueli obowiązuje 3. poziom ostrzeżeń, choć są również regiony objęte najwyższym, czwartym poziomem.
Kolejne miejsca za oceanem, które poleca zobaczyć Rainbow, to bardzo popularna od kilku lat Dominikana oraz stale zyskujący na popularności Meksyk. One, podobnie jak Wenezuela, dają gwarancję ciepłej pogody zimą, ale i możliwość poznania zupełnie nowej kultury czy oglądania tętniącej życiem przyrody.
Ameryki i Azja dominują w zestawieniu. W rankingu Rainbow jest jeden wielki nieobecny
Czołową piątkę uzupełniły dwa kraje w Azji. Tuż za podium znalazła się słynąca z produkcji herbaty Sri Lanka, a za jej plecami uplasowała się Tajlandia. Tę wielu Polaków odkrywa na własną rękę, co zresztą wcale nie należy do trudnych zadań.
W zestawieniu dziesięciu najlepszych kierunków znalazły się również kolejno: Wietnam, Wyspy Kanaryjskie, Madera, Kostaryka i Gambia. Patrząc na to zestawienie, dużym zaskoczeniem jest brak np. Tanzanii, a w zasadzie Zanzibaru, który zaczął u nas zyskiwać na popularności mniej więcej w tym samym czasie co Dominikana. Natomiast wyróżnienie dla dwóch europejskich kierunków pokazuje, że wcale nie trzeba spędzać kilkunastu godzin w samolocie, aby zamienić polską zimę na przyjemne egzotyczne lato lub wiosnę – jak ma to miejsce w przypadku Madery.