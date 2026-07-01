PLL LOT polecą częściej na dwóch trasach Fot. Fotokon/Shutterstock

PLL LOT nie zwalniają tempa i dokładają kolejne połączenia na dwóch hitowych trasach. Już teraz kierunki proponowane przez polskie linie lotnicze cieszą się tak dużym zainteresowaniem klientów, że postanowiono zwiększyć częstotliwość rejsów.

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Sezon wakacyjny ruszył pełną parą. Podczas gdy lotniska w Europie przeżywają oblężenie, a turyści polują na atrakcyjne oferty last minute, nasz narodowy przewoźnik już teraz myśli o sezonie zimowym. Sukces sprzedażowy dwóch kierunków PLL LOT sprawił, że przewoźnik zdecydował się na zwiększenie liczby zimowych rejsów w sezonie 2026/2027.

Przyspieszony meldunek w Bangkoku

Kiedy w 2025 roku LOT ogłaszał bezpośrednie połączenie z Warszawy do Bangkoku, spodziewano się sporych zysków, ale rzeczywistość przerosła oczekiwania. Zainteresowanie Azją Południowo-Wschodnią okazało się tak duże, że dotychczasowy rozkład lotów wylądował w koszu.

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Jak podaje portal "Fly4free", inauguracja połączenia miała nastąpić pod koniec października, ale przewoźnik zdecydował się na przyspieszenie startu o blisko miesiąc. Pierwszy Dreamliner do Bangkoku z polskimi turystami na pokładzie wystartuje już 7 października 2026 roku. Na tym jednak nie koniec. Od 25 października pasażerowie dostaną do dyspozycji aż sześć rejsów tygodniowo – samoloty do Bangkoku będą latać codziennie z wyjątkiem piątków. Co więcej, trasa ta oficjalnie zyska status całorocznej; nawet w sezonie letnim LOT utrzyma tam trzy regularne połączenia w tygodniu.

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A co zobaczyć na miejscu? Nie bez powodu Bangkok jest uznawany za jedno z najbardziej fascynujących miast Azji. Podczas wizyty nie możecie ominąć tzw. Wielkiej Trójki: Wielkiego Pałacu Królewskiego, świątyni Wat Pho z posągiem Leżącego Buddy oraz malowniczej Wat Arun, której wieże najlepiej podziwiać o zachodzie słońca znad brzegu rzeki Chao Phraya. Aby w pełni poczuć klimat stolicy Tajlandii, warto zgubić się w dzielnicy Chinatown (Yaowarat), będącej rajem dla miłośników street foodu, odwiedzić weekendowy targ Chatuchak, a na koniec odpocząć w Parku Lumpini.

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Nie tylko Bangkok. LOT poleci do Finlandii

Drugi sprzedażowy fenomen rozegrał się na północy. Sezonowa trasa do Rovaniemi – oficjalnej siedziby Świętego Mikołaja – już w zeszłym roku okazała się hitem. Jak podaje "Fly4free", na pokładach samolotów na tej trasie zajętych było średnio ponad 83 proc. miejsc. W tym roku apetyt Polaków na Finlandię okazał się jeszcze większy.

LOT szybko zareagował na ten zwiększony popyt. Polacy polecą do Laponii już 19 listopada 2026 roku i będą mogli to robić aż do 14 lutego 2027 roku, czyli o trzy tygodnie dłużej niż w poprzednim sezonie. Zamiast dwóch rejsów w tygodniu, w przedświątecznym szczycie (od 23 listopada do 23 grudnia) samoloty będą kursować aż cztery razy w tygodniu. Z kolei po świętach i w okresie ferii zimowych na pasażerów czekać będą trzy rejsy tygodniowo.