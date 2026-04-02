Rainbow wprowadził zupełną nowość do oferty. Zainteresowane mogą być zwłaszcza rodziny z dziećmi Fot. Rob Crandall/Shutterstock

Polskie biura podróży stale rozwijają swoją ofertę, aby lepiej dopasować się do potrzeb turystów, a te bywają bardzo zróżnicowane. Podczas gdy teraz myślimy o wakacjach, biuro podróży Rainbow już opracowało nową strategię na sezon zimowy. Tym razem nie skupią się wyłącznie na egzotyce. Nowa propozycja skierowana jest do konkretnej grupy podróżnych.

Biuro podróży Rainbow to z pewnością jedna z najlepiej znanych marek na polskim rynku. Przez lata wyspecjalizowali się oni w klasycznych wczasach all inclusive, ale i bardzo szeroko rozbudowanej ofercie wycieczek objazdowych obejmujących Europę, ale i Azję, Afrykę czy Amerykę Południową. Teraz do swojej oferty dołączają całkowicie nowy pomysł na podróże dla narciarzy. W sprzedaży są już 3 wersje zimowych wyjazdów skierowane do bardzo różnych grup.

Rainbow dokłada narty do egzotyki. 3 nowe programy mogą intrygować

Polski Związek Narciarski informuje, że blisko co trzeci Polak deklaruje umiejętność jazdy na nartach. Aż 4 mln z nich pojawiają się na stoku przynajmniej raz do roku. I choć oferta polskich wyciągów z każdym rokiem jest lepsza, to jednak trudno porównywać to do warunków panujących we Włoszech czy Austrii. Doskonale wie o tym Rainbow, który chce zabrać Polaków na zagraniczne szusowanie w trzech nowych formułach.

Szczególnie ciekawie prezentuje się pomysł na wyjazdy narciarskie dla rodzin z dziećmi. Na włoskich stokach (m.in. Folgarida, Pinzolo, Carezza) i w austriackim Nassfeld pojawią się Figlokluby. Za dodatkową opłatą dzieci już od 4. roku życia będą mogły uczyć się jazdy na nartach pod okiem polskich instruktorów z uprawnieniami SITN. To jednak nie koniec. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak szybko nudzą się dzieci. Stąd w programie wyjazdu także popołudniowe animacje w hotelu oraz zawody dla najmłodszych wieńczące cały wyjazd.

Opcja numer dwa to propozycja dla tych, którzy podczas narciarskiego wypadu szukają różnych wrażeń. W ramach Ski safari w Austrii uczestnicy otrzymają 5 noclegów, a także możliwość jazdy w 5 różnych stacjach narciarskich. W zależności od opcji, którą wybierzecie, możecie szusować na trasach dla początkujących i średniozaawansowanych w regionie Karyntii. Ci z większym doświadczeniem będą się bawić lepiej w Tyrolu Zachodnim.

W ofercie Rainbow nie zabraknie także opcji dla doświadczonych narciarzy szukających okazji do jazdy na najlepszych stokach w Europie. W sprzedaży są już pobyty w Val di Sole, Val di Fiemme & Val di Fassa, Val di Fassa czy Val d’Ega – Carezza we Włoszech, gdzie na miłośników szusowania czekają setki świetnie przygotowanych tras.

W cenie wyjazdu z Rainbow nie ma skipassów

Nowa oferta narciarska jest zdecydowanie bogatsza od dotychczasowej. Jest to odpowiedź Rainbow na fakt, że Polacy bardzo lubią wyjazdy narciarskie, ale najczęściej organizują je we własnym zakresie. Podróże z biurem mają jednak dużą przewagę. W cenie dostępne są noclegi, wyżywienie wg programu, transport, a przede wszystkim bagaż podręczny, główny oraz przewóz sprzętu narciarskiego – samolotem lub autokarem. Dodatkową opłatą są skipassy, których nie wliczono w cenę wycieczki. W zależności od oferty turyści mogą mieć zagwarantowane także transfery na stok.

