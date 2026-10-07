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Do ataku nożownika doszło w Zespole Szkół Zawodowych numer 4 w Ostrołęce. Na miejscu trwa akcja służb. Jak podaje RMF FM, 19-letni napastnik, uczeń tej szkoły, jest już w rękach policji. Nieoficjalnie ustalono, że 7 osób zostało rannych.

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Wśród tych rannych mają być uczniowie i jedna nauczycielka. Dwie osoby są w stanie ciężkim. Wszyscy poszkodowani trafili pod opiekę medyczną do Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

"Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzewanego o zaatakowanie ostrym narzędziem osób w pobliżu i na terenie szkoły w Ostrołęce. Ze wstępnych informacji wynika, że mogło dojść do zranienia 7 osób. Policjanci na miejscu wykonują czynności i ustalają przebieg zdarzenia" – przekazała Mazowiecka Policja.