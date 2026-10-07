Kia rzuca rękawice Toyocie. Do salonów trafia hybryda, która w Polsce może być hitem Materiały prasowe KIA

Kia Seltos ma już zaktualizowany polski cennik. Pełna gama napędowa kompaktowego SUV-a obejmuje teraz zarówno hybrydę, jak i turbodoładowany silnik benzynowy 1.6 T-GDI. Czy Toyota i chińska konkurencja mają się czego bać?

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Kia Seltos to zupełnie nowy model w gamie koreańskiego producenta, który wjechał do polskich salonów latem tego roku. Dotychczas gama silnikowa tego modelu była skromna, żeby nie powiedzieć uboga. Więcej o pierwszych jazdach tym autem możecie przeczytać w naTemat.

Pod maską pracował tylko jeden silnik – 1.6 T-GDI o mocy 170 KM. Można go mieć z klasyczną 6-biegową skrzynią manualną bądź 7-biegowym automatem dwusprzęgłowym nazywanym przez Kię "7 DCT".

Kia Seltos z nowym napędem. To samoładująca hybryda

Układ HEV oparty jest tym razem na wolnossącym silniku 1.6 oraz silniku elektrycznym. Łączna moc systemowa całego układu wynosi 154 KM przy napędzie na przednią oś oraz 178 KM z napędem na wszystkie koła – ta druga opcja działa na zasadzie niezależnego silnika elektrycznego na tylnej osi, który nie jest połączony z przednimi kołami. To rozwiązanie KIA nazywa e-AWD. W efekcie mamy prostszą i oszczędniejszą konstrukcję.

REKLAMA

Przednionapędowy Seltos z hybrydą według danych WLTP ma spalać średnio 4,9-5,4 l/100 km, zaś napęd e-AWD podnosi spalanie do wartości 5,5-5,8 l/100 km.

Z pewnym niedosytem mogą wiązać się osiągi auta. Wariant bez napędu na 4 koła przyspiesza do 100 km/h w 10,4 s, zaś mocniejsza konfiguracja z napędem na wszystkie koła w 9,7 s. Skrzynia biegów to klasyczny dla hybryd Kii i Hyundaia 6-biegowy dwusprzęgłowy automat 6 DCT.

Ile kosztuje hybrydowa Kia Seltos?

Ceny hybrydowego Seltosa startują od 145 500 zł za bazowy wariant przednionapędowy. Najtańszy wariant e-AWD to wydatek 168 500 zł, zaś maksymalnie wyposażony wariant X-LINE z e-AWD wyceniono na 191 900 zł.

REKLAMA

W tym przypadku chińska konkurencja w postaci hybrydowego MG HS czy Jaecoo 7 może spać spokojnie. Tam ceny wahają się w granicach 120-150 tys. zł, jednak żaden z tych konkurentów nie posiada napędu na wszystkie koła w opcji.