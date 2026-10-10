Afera po doniesieniach medialnych o Michale Kołodziejczaku. Fot. Facebook / Michał Kołodziejczak

Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. "Oczekujemy weryfikacji doniesień przez właściwe służby" – przekazał Zbigniew Konwiński, szef klubu. Decyzja zapadła tuż po publikacji reportażu Kanału Zero, w którym byłe współpracownice lidera Agrounii opisały agresję, przemoc fizyczną i propozycje środków odurzających. Polityk odrzuca zarzuty, nazywając je pomówieniami.

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Wszystko zaczęło się od reportażu, który w piątek 9 października pojawił się na Kanale Zero. Jego autorka Monika Krześniak porozmawiała z kobietami, które kiedyś współpracowały z Michałem Kołodziejczakiem. Z ich relacji wynikało, że lider Agrounii miał być agresywny, wyzywać i poniżać je, grozić, a także stosować wobec nich przemoc fizyczną.

Szokujące relacje byłych pracownic Kołodziejczaka

Ponadto jednym z opisanych zdarzeń było spotkanie, podczas którego Kołodziejczak miał wyjąć sybstancję niedozwoloną i powiedzieć, że to k**ina. Według kobiety polityk sam miał zażyć znaczną jej ilość, a następnie wielokrotnie miał namawiać ją do tego samego. Sam zainteresowany – jak podaje Kanał Zero – miał odrzucić te wszystkie zarzuty i nazwać je pomówieniami.

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Pojawiła się też drugą część wspomnianego reportażu. Słychać w niej nagrania rozmów Kołodziejczaka ze wspomnianymi kobietami. – Jak proponowałeś mi na***ki. Dziesięć razy mówiłam Ci, że nie chcę (...) Skończyłam przez ciebie na psychotropach. Mam zdiagnozowane PTSD – mówi jedna z byłych współpracownic, zmagająca się z zespołem stresu pourazowego.

– Mam sobie głowę odciąć? Co ja mam zrobić? – słychać głos, który ma należeć do Kołodziejczaka. W kolejnym upublicznionym nagraniu słuchamy, jak kobieta dzwoni do polityka i oskarża go o nagrania ich sytuacji intymnych: – Powiedziałeś, że masz nagrania scen s***u ze mną.

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Po czym osoba z drugiej strony słuchawki, którą ma być Kołodziejczak, proponuje pieniądze (10,20,30 tys. zł) za milczenie. Ostatecznie obie kobiety tłumaczyły, że zdecydowały się opowiedzieć o swoich doświadczeniach, aby ostrzec inne osoby przed zachowaniami, które zarzucają politykowi.

Kołodziejczak zawieszony w KO

Jeszcze w piątek wieczorem rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda poinformowała na platformie X, że "w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi posła Michała Kołodziejczaka, klub Koalicji Obywatelskiej podjął decyzję o jego zawieszeniu w prawach członka".

"Potępiamy zachowania, które zostały przedstawione w udostępnionych materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami" – zaznaczyła.

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Odezwał się też szef KO. "Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka Klubu KO. Oczekujemy weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby" – napisał Zbigniew Konwiński na X.