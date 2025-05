"Kłamiąc publicznie w tej sprawie, zachował się w sposób nieodpowiadający godności posła. Poinformował, że doszło do bójki pomiędzy posłami PiS, podczas gdyby to posłowie PiS zostali zaatakowani z przyczyn politycznych na terenie Sejmu przez osobę trzecią" – tak uargumentował te krok.

Do wpisu Matecki dołączył nagranie, w którym relacjonuje przebieg wydarzeń . Twierdzi, że aktor znany z serialu "M jak Miłość" miał podejść do niego, zacząć obrażać nieobecnego Zbigniewa Ziobrę, a następnie go uderzył.

– Nieważne, na czyje zaproszenie ten człowiek tam przyszedł. A przyszedł na zaproszenie byłego posła Zbigniewa Girzyńskiego, który ma chyba urazę do Prawa i Sprawiedliwości, że z trzeciego miejsca w okręgu 5-mandatowym, gdzie 5 mandatów wzięło PiS, się nie dostał. Mierny kandydat, to się nie dostał. Pan Girzyński uciekł stamtąd, odjechał jak najszybciej, zanim przyjechała policja – kontynuował poseł PiS.

– Na terenie Sejmu do czegoś takiego nie powinno dochodzić. Straż Marszałkowska, bez względu na to, kto zaprasza taką osobę, powinna interweniować. I widząc, że taka osoba jest pijana totalnie, takie osoby po prostu z Sejmu wypraszać. Nie pozwalać im też spożywać alkoholu na terenie Sejmu. To nie jest jakiś bar dla meneli, aktorów z TVP, tylko to jest miejsce, gdzie poseł, wracając z obrad może zjeść posiłek i iść spać, albo iść dalej pracować – dodał.