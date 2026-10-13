Jest zwiastun filmu "Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" Grety Gerwig Fot. materiał prasowy

Film "Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" w reżyserii Grety Gerwig doczekał się pierwszego zwiastuna. Widać, że nowa adaptacja prozy C.S. Lewisa pójdzie w zaskakującym kierunku. W końcu jest inspirowana jedną z najsłynniejszych odsłon twórczości Davida Bowiego. Reżyserka "Barbie" nie odpuści sobie też komentarza feministycznego.

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"Opowieści z Narnii" to siedmiotomowy cykl książek fantasy dla dzieci autorstwa C.S. Lewisa z lat 1949–1954, którego pierwszy tom trafił na listę 100 najpiękniejszych książek dla dzieci. W pierwszych częściach serii rodzeństwo Pevensie odkrywa w starej szafie profesora Digory'ego Kirka (tymczasowego opiekuna dzieci na czas trwania Blitz, niemieckiej serii nalotów na Wielką Brytanię) przejście do magicznej krainy zwanej Narnią, którą rządzi bezwzględna Biała Czarownica. Łucja, Zuzanna, Edmund i Piotr okazują się prawowitymi władcami niezwykłego królestwa i muszą wraz z potężnym lwem Aslanem (uosobieniem dobra i mądrości) pokonać złą wiedźmę, która dawniej nosiła imię Jadis.

W latach 2005–2010 firma Walden Media i wytwórnia Walt Disney Pictures przeniosły na duży ekran trzy pierwsze tomy "Opowieści z Narnii" – "Lew, czarownica i stara szafa", "Książę Kaspian" oraz "Podróż Wędrowca do Świtu". Po ponad 16 latach od premiery ostatniego ze wspomnianych tytułów filmową serię postanowiono zrealizować od nowa, tym razem zaczynając od prequela "Lwa, czarownicy i starej szafy", który oficjalnie jest przedostatnią częścią książkowej serii.

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"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" na pierwszym zwiastunie

"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" Grety Gerwig – reżyserki "Lady Bird", "Małych kobietek" i "Barbie" – w przeciwieństwie do oryginału, którego akcja rozgrywała się u schyłku epoki wiktoriańskiej, zabierze widzów do lat 50. XX wieku. W powojennym Londynie poznamy Polly Plummer i jej przyjaciela Digory'ego Kirke'a, którzy odkryją sekretne laboratorium szalonego wujka chłopca. Andrew Ketterley podstępem zmusza dzieci do udziału w jego eksperymencie. Za pomocą magicznych pierścieni Polly i Digory przenoszą się do innego wymiaru.

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"Siostrzeniec czarodzieja", którego "szata graficzna" ma być inspirowany twórczością Davida Bowiego (zwłaszcza jego albumami "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" oraz "Aladdin Sane"), przedstawi początki istnienia Narnii, niebędącej jeszcze zażartym polem bitwy między dobrem a złem. Na srebrnym ekranie ujrzymy zatem genezę lwa Aslana i Białej Czarownicy, a także okoliczności powstania szafy Digory'ego oraz ulicznej latarni, która mieściła się nieopodal jaskini fauna Tumnusa i symbolizowała granicę między światami.

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Siódma część serii C.S. Lewisa w sposób dydaktyczny traktuje m.in. o narodzinach zła, sile pokusy i głodzie władzy. Widzowie mogą spodziewać się, że Greta Gerwig zanurzy "Siostrzeńca czarodzieja" w charakterystycznej dla swoich filmów filozofii feministycznej. Nie będzie żadnym zaskoczeniem, jeśli w jej kamerze Jadis okaże się bardziej zniuansowaną antagonistką.

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QUIZ: Czy rozpoznasz film fantasy po kadrze?

Quiz 1 / 15 Z jakiego filmu pochodzi ten kadr? Fot. materiał prasowy Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia Władca Pierścieni: Dwie wieże Władca Pierścieni: Powrót króla

W filmie "Narnia: Siostrzeniec czarodzieja", który trafi do kin IMAX 12 lutego 2027 roku, a w serwisie streamingowym Netflix zadebiutuje 2 kwietnia, nie zabraknie znanych twarzy. Aslan będzie kobietą w nowych "Opowieściach z Narnii". Meryl Streep ("Mamma Mia!") zastąpi Liama Neesona ("Uprowadzona") w roli lwa symbolizującego mądrość i dobroć. W młodszą wersję Białej Czarownicy wcieli się natomiast Emma Mackey, objawienie serialu "Sex Education" i odtwórczyni Emily Brontë w fikcjonalnym dramacie biograficznym "Emily". Daniela Craiga, szóstego odtwórcę roli Jamesa Bonda, obsadzono zaś jako Andrew Ketterleya (tytułowego czarodzieja).