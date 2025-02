Fot. Walt Disney Co. / Courtesy Everett Collection

"Opowieści z Narnii" – tak nazywa się siedmiotomowy cykl powieści fantasy dla dzieci pióra brytyjskiego pisarza i przyjaciela J.R.R. Tolkiena , C.S. Lewisa. Pierwsze części serii śledzą losy rodzeństwa: Piotra, Edmunda, Zuzanny oraz Łucji Pevensie. Dzieci odkrywają w zakurzonej i wiekowej szafie przejście do magicznej krainy zwanej Narnią. Gadające zwierzęta, zła Biała Czarownica i mitologiczne stwory – po drugiej stronie szafy wszystko staje się możliwe.

W latach 2005-2010 do kin trafiły wyprodukowane przez Walden Media i Walt Disney Pictures trzy części serii – "Lew, czarownica i stara szafa", "Książę Kaspian" i "Podróż Wędrowca do Świtu", w których wystąpili Georgie Henley ("Dyplomatka"), Anna Popplewell ("Nastoletnia Maria Stuart"), William Moseley ("Gorąca linia"), Skandar Keynes ("Wyścig"), Tilda Swinton ("Michael Clayton") oraz Ben Barnes ( "Cień i kość" ).

"Opowieści z Narnii" od Netfliksa mają mieć osiem części. IMAX podał potencjalną datę kinowej premiery

W 2009 roku firma CS Lewis Company ogłosiła, że prawa do stworzenia nowych filmów i produkcji telewizyjnych o rodzeństwie Pevensie nabył gigant streamingu Netflix, który zatrudnił do wyreżyserowania przynajmniej dwóch odsłon serii nominowaną do Oscarów reżyserkę Gretę Gerwig ("Małe kobietki" i "Barbie").