"Ciała" to serial dla fanów kryminałów, ale też science fiction Fot. materiał prasowy

Co łączy morderstwo w wiktoriańskim Londynie, zbrodnię z czasów II wojny światowej, współczesne śledztwo i dystopijną przyszłość? Odpowiedzi udzielają twórcy serialu "Ciała" Netfliksa. Tyle że ta jest o wiele bardziej pokręcona, niż się spodziewacie. To kryminał, ale zarazem opowieść science fiction. Gwarantuję, że dawno nikt nie opowiedział wam takiej historii!

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Są seriale, których pierwsze sceny i opis sugerują po prostu kliszową produkcję, opartą na schematach, które znane są od dekad. W przypadku "Ciał" zostaniecie jednak pozytywnie zaskoczeni. Tu dzieje się naprawdę wiele!

"Ciała" i kolejne zbrodnie. Zakończenie serialu Netflixa przyprawia o zawrót głowy

Punktem wyjścia jest makabryczne odkrycie na jednej z londyńskich ulic: policjanci znajdują nagie ciało martwego mężczyzny. Sama zbrodnia byłaby już wystarczająco tajemnicza, a tu jeszcze widz dowiaduje się, że identyczne zwłoki pojawiają się w tym samym miejscu w 1890, 1941, 2023 i 2053 roku.

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W każdej epoce sprawę bada inny detektyw: Alfred Hillinghead (Kyle Soller) działa w realiach konserwatywnego wiktoriańskiego świata, Charles Whiteman (Jacob Fortune-Lloyd) musi rozwiązać zagadkę w wojennym Londynie, Shahara Hasan (Amaka Okafor) prowadzi śledztwo we współczesności, a Iris Maplewood (Shira Haas) żyje w przyszłości, gdy wszyscy funkcjonujemy pod butem autorytarnej władzy.

Brzmi to jak przepis na fabularny chaos, ale sprawna reżyseria i dobrze napisany skrypt ratują całość i sprawiają, że od tego 8-odcinkowego serialu naprawdę trudno się oderwać. Od razu jednak muszę dodać, że "Ciała" to nie fabuła dla osób, które oczekują prostego śledztwa, kilku podejrzanych i rozwiązania podanego na tacy w ostatnich dziesięciu minutach. Właściwie zagadkę rozwiązujemy tutaj jak zawodowcy: musimy spamiętać nazwiska i łączyć ze sobą kropki.

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Całość spodobać może się tym widzom, którzy pokochali "Przeznaczenie" z 2014 r. czy "Mr. Nobody" z 2009 r. Choć to nie ten poziom zagmatwania, fani "Dark" też powinni sięgnąć po tę pozycję.

Serial na jedno posiedzenie?

Czy więc warto obejrzeć "Ciała"? Jeżeli szukacie serialu niebanalnego, z zagmatwaną fabułą i szczyptą science fiction to jest to coś dla was. Produkcja Netfliksa proponuje coś więcej niż poszukiwanie mordercy: opowiada też o władzy i manipulacji.

Myślę, że po finale pojawi się wam w głowach jeszcze kilka pytań, które mogą sprawić, że będziecie chcieli wrócić do początku seansu i sprawdzić, co umknęło wam za pierwszym razem. To jednak największa siła tej historii.

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Osiem odcinków można potraktować jako propozycję intensywnego seansu na jeden lub dwa wieczory. Trzeba jednak zaakceptować, że serial wymaga skupienia. Nie jest to coś, co można oglądać w tle, sprzątającym przy tym mieszkanie.

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