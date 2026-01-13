AI wskazało najlepszy serial Netfliksa w historii Fot. Kadr z "Dark"

Seriale Netfliksa od lat wyznaczają trendy, budzą emocje i potrafią wciągnąć widzów na długie godziny. W bibliotece platformy nie brakuje hitów, ale tylko nieliczne produkcje zapisały się w historii jako coś więcej niż chwilowy fenomen. Spytaliśmy AI, który serial Netflixa można uznać za najlepszy wszech czasów. Odpowiedź była jednoznaczna i dla wielu widzów w pełni zasłużona, choć nie wszyscy się z nią zgodzą.

Według sztucznej inteligencji najlepszym serialem Netflixa pozostaje "Dark", który udowodnił, że "serial science fiction może być jednocześnie intelektualnym wyzwaniem, emocjonalnym dramatem i perfekcyjnie zaplanowaną opowieścią od pierwszego do ostatniego odcinka".

"Dark" to niemiecki serial science fiction, który zaczyna się jak klasyczna historia o zaginięciu dziecka w niewielkim miasteczku, ale bardzo szybko przeradza się w złożoną opowieść o czasie, przeznaczeniu i rodzinnych sekretach. Fabuła splata losy kilku pokoleń bohaterów, tworząc misterną układankę, w której każdy element ma znaczenie i żaden wątek nie jest przypadkowy. To jeden z najlepiej ocenianych seriali Netfliksa w historii.

AI podkreśla, że "Dark", który doczekał się trzech sezonów, wyróżnia się "niespotykaną dbałością o strukturę narracyjną, konsekwencją w prowadzeniu wątków i atmosferą niepokoju, która nie opuszcza widza ani na chwilę". "To serial, który wymaga skupienia, ale w zamian oferuje satysfakcję rzadko spotykaną w telewizyjnych produkcjach" – dodaje ChatGPT.

Fot. Kadr z "Dark"

Najlepsze seriale Netflixa w historii. "The Crown" nie zabrakło

Wśród wyróżnień AI znalazły się także trzy inne seriale, które na trwałe zapisały się w historii Netfliksa. Pierwszym jest "Mindhunter" Davida Finchera, który – jak "pisze" sztuczna inteligencja – "zachwyca chłodnym, psychologicznym podejściem do tematu zbrodni i pokazuje narodziny profilowania seryjnych morderców w sposób niezwykle inteligentny i hipnotyzujący".

Drugi tytuł to wielki przebój platformy, czyli "The Crown" o królowej Elżbiecie II i brytyjskiej rodzinie królewskiej. Według AI to "dowód na to, że serial biograficzny może być zrealizowany z rozmachem godnym kina, łącząc politykę, historię i intymny portret władzy w jednym z najlepiej zagranych i najpiękniej nakręconych tytułów platformy".

Trzecim wyróżnionym serialem jest niedawno zakończone "Stranger Things", jeden z największych serialowych hitów wszech czasów, który "dzięki połączeniu nostalgii lat 80., emocjonalnej historii o dorastaniu i elementów grozy stał się globalnym fenomenem popkulturowym i jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek Netfliksa".